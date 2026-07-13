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14-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Astrology
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. వివాదాస్పద విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. కొన్ని తప్పిదాలకు మూల్యం చెల్లించుకుంటారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. మీ కృషిలో లోపం లేకుండా చూసుకోండి. మీ తప్పిదాలకు ఇతరులను నిందించవద్దు. ధృఢసంకల్పంతో శ్రమించండి. ఖర్చులు విపరీతం. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తిచేస్తారు.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మెలగండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. చిత్తశుద్ధిని చాటుకుంటారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొంతమంది వక్రీకరిస్తారు. ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. సావకాశంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. కొత్త పనులకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పిల్లల దూకుడు అదుపుచేయండి. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ముఖ్యం. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఊహించని ఖర్చులెదురవుతాయి, పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. చిన్న విషయానికే అసహనం చెందుతారు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్యానికి చేరువలో ఉన్నారు. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. సాయం ఆశించవద్దు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తారు. విలాసవస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కొన్ని పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తవుతాయి. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొందరి నిర్లక్షం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వస్త్రప్రాప్తి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు అర్థాంతంగా ముగిస్తారు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం.
జూలై 14, 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ నివేదిక ఎలా వుందంటే?
జూలై 14, 2026, మంగళవారం నాడు, తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా చురుకైన రుతుపవన వర్షాలకు స్వల్ప విరామం ఉంటుందని వాతావరణ సూచన తెలియజేస్తోంది. దీని ఫలితంగా కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణంతో పాటు అక్కడక్కడా వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. రెండు రాష్ట్రాలలోనూ బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ముంబైలోని కోకిలాబెన్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో జరిగిన భుజం శస్త్రచికిత్స తర్వాత ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నారు. రాబోయే కొన్ని రోజుల పాటు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండాలని ఆయనకు సూచించగా, ఆయన ప్రస్తుతం ఆ సూచనలను పాటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ముంబైకి వెళ్లి, పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకోవడంతో పాటు ఆయనతో కొంత సమయం గడిపారు.
వైద్యం వికటించి మహిళకు కాలు తీసేశారు... అభిషేక్ బెనర్జీకి చిక్కులు
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బ్యాంకాక్ పబ్లో విషాదం... 27 మంది అగ్నికి ఆహుతి
థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. నగరంలోని ఓ ప్రముఖ పబ్లో ఆదివారం అర్థరాత్రి జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో కనీసం 27 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 63 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పబ్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి, భవనం మొత్తం దట్టమైన పొగ కమ్ముకోవడంతో లోపల ఉన్నవారు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు.
14-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. వివాదాస్పద విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. కొన్ని తప్పిదాలకు మూల్యం చెల్లించుకుంటారు.
జూలై 14న భౌమవతీ అమావాస్య.. కుజ దోషాలు తొలగిపోవాలంటే?
భౌమవతీ అమావాస్య జూలై 14న వస్తోంది. అమావాస్య తిథి మంగళవారంతో (భౌమవారంతో) కలిసి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఈ కలయిక అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అమావాస్య అనేది పూర్వీకులతో ముడిపడి ఉంటుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఎందుకంటే, చంద్రుడు. మంగళవారం కుజ గ్రహానికి (మంగళుడికి), వంశానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రోజు కుటుంబ వ్యవహారాలు, పూర్వీకులపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. ఈ రోజున పూర్వీకులకు ప్రార్థనలు, తర్పణం, దానధర్మాలు, వ్రతం ఆచరించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
13-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు...
12-07-2026 నుంచి 18-07-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం శుభవార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. సోమవారం నాడు దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. గృహంలో మార్పుచేర్పులకు అనుకూలం. చిన్ననాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. సొంత పరిజ్ఞానంతో మందులు వేసుకోవద్దు. ఉద్యోగస్తులకు అదనపు బాధ్యతల నుంచి విముక్తి. వ్యాపారాల్లో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. చిరువ్యాపారులకు ఆశాజనకం. ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. ఆకస్మిక ప్రయాణం తలపెడతారు.