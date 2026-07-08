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09-07-2025 బుధవారం ఫలితాలు - పిల్లల కదలికలపై దృష్టి పెట్టండి...
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఖర్చులు అధికం. ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. పత్రాల రెన్యువల్లో మెలకువ వహించండి. గృహమార్పు అనివార్యం. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. అనుకున్నది సాధిస్తారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పిల్లల కదలికలపై దృష్టి పెట్టండి. ప్రయాణం తలపెడతారు.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోవాలి. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. దంపతుల మధ్య దాపరికం తగదు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. యత్నాలకు కుటుంబీకుల ప్రోత్సాహం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం పడిగాపులు తప్పవు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. పత్రాలు అందుకుంటారు. ప్రేమవ్యవహారం వివాదాస్పదమవుతుంది.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరినీ నిందించవద్దు. ఊహించని ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వాగ్ధాటితో నెట్టుకొస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. సకాలంలో పనులు పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ద్విచక్ర వాహనంపై దూర ప్రయాణం తగదు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ధనప్రాప్తి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. వ్యవహారాలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పత్రాలు అందుకుంటారు. విదేశాల్లోని ఆత్మీయుల క్షేమం తెలుసుకుంటారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతి విషయంలో మీదే పైచేయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు వేగవంతమవుతాయి. సంతానం విదేశీ విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఓర్పుతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు తప్పవు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపం. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. మీ మాటతీరు వివాదాస్పదమవుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులతో హడావుడిగా ఉంటారు. లౌక్యంగా వ్యవహరించాలి. పట్టుదలకు పోవద్దు. ఎదుటివారి అంతర్యం గ్రహించండి. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. పెద్దల సలహా పాటించండి. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అర్ధాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అనవసర జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీ చూడనట్టు వదిలేయండి. సంతానం చదువులపై దృష్టిపెట్టండి. గృహనిర్మాణ ప్లాను ఆమోదం లభిస్తుంది. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.
ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు, మదనపల్లి మహిళా రైతు ఆఫర్, వీడియో
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మదనపల్లికి చెందిన ఓ మహిళా రైతు సోషల్ మీడియాలో జాబ్ ఆఫర్ కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆమె వీడియోలో మాట్లాడుతూ... ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకూ పని వుంటుంది. ఉదయం 6 గంటలకు రాగానే వేడివేడి కాఫీ ఇస్తాము. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఓ కూల్ డ్రింక్. మీరు చేయాల్సిందల్లా టమోటా మొక్కలు నాటడం, పురి కట్టడం, కాయలు కోయడంపై మొదట నెలరోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
మహారాష్ట్ర కొల్హాపూర్లో గ్యాస్ సిలిండర్ల ప్రవాహం, దొరికినోళ్లకు దొరికినన్ని, వీడియో
మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. వేల కోట్ల ఆస్తినష్టం వాటిల్లింది. ముంబై మహానగరంలోని చాలా ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో వున్నాయి. ఇదిలావుంటే కొల్హాపూర్లో వరదనీరు ఉధృతి కాస్తా ఓ గ్యాస్ సిలిండర్ల గోదామును ముంచెత్తింది. ఉధృతమైన వరద ప్రవాహానికి వేలాది సిలిండర్లు వరదలో కొట్టుకుని పోయాయి. వీటిని చూసిన స్థానికులు పలువురు ఆ సిలిండర్లను ఎలాగో పట్టుకుని తీసుకుపోతున్న దృశ్యాలు కనబడ్డాయి. ముంబై మహానగరాన్ని భారీ వర్షం ముంచెత్తుతోంది. ఈ వరద ధాటికి ఇప్పటివరకూ 13 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. పలుచోట్ల రైల్వే ట్రాక్స్ తెగిపోయాయి.
గుంటూరులో సమాజాభివృద్ధిని బలోపేతం చేస్తున్న శ్రీ సిమెంట్
శ్రీ సిమెంట్ లిమిటెడ్ తన గుంటూరు కార్యకలాపాల పరిసర గ్రామాల్లో కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR) కార్యక్రమాల కింద ఆరోగ్యం, విద్య, సురక్షిత తాగునీరు, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, కార్యాలయ భద్రత రంగాల్లో నిరంతర పెట్టుబడుల ద్వారా సమాజాభివృద్ధిని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. శ్రీ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్, ఉద్యోగుల భాగస్వామ్యంతో చేపడుతున్న కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజాల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తూనే, మరింత సురక్షితమైన, స్థిరమైన కార్యాలయ వాతావరణాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది.
ప్రియురాలికి వేరే యువకుడితో పెళ్లి జరుగుతోందని ఊరంతా తన లవ్ పోస్టర్లు అంటించాడు, వీడియో
జయం సినిమా గుర్తుండే వుంటుంది. అందులో హీరో నితిన్ కనబడకుండా స్లోగన్స్ రాసి విలన్ కి హీటెక్కిస్తాడు. ఇప్పుడు అలాగే ఓ ప్రియుడు తన ప్రియురాలికి వేరే వ్యక్తితో పెద్దలు ఇష్టంలేని పెళ్లి చేస్తున్నారని ఊరంతా తామిద్దరు కలిసి వున్న పోస్టర్లు అంటించాడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో ఇతడి ప్రేమ వ్యవహారం కాస్తా పోస్టర్లతో సంచలనంగా మారింది. తాము ఏడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నామనీ, ఐతే తన ప్రియురాలి పేరెంట్స్ ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లిని బలవంతంగా చేస్తున్నారని అతడు ఆరోపిస్తున్నాడు.
టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో వీడని మిస్టరీ : భర్త శ్రీచరణ్కు మరో వ్యక్తి సాయం?
విశాఖపట్టణంకు చెందిన టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులోని మిస్టరీ ఇంకా తేలలేదు. తన కుమార్తెను అల్లుడు శ్రీచరణ్ హత్య చేశారంటూ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, ఈ హత్య చేసేందుకు శ్రీచరణ్కు మరోవ్యక్తి సాయం చేసివుంటారని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెను ముమ్మాటికీ పథకం ప్రకారమే అడ్డుతొలగించుకున్నారన్నారు.
08-07-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు....
ఈ పంచ కన్యల శ్లోకం స్మరిస్తే మహాపాతకాలు పోతాయ్
అహల్యా ద్రౌపదీ సీతా తారా మండోదరీ తథా పంచ కన్యా స్మరేన్నిత్యం మహా పాతక నాశనం ఈ శ్లోకంలో ఒక్కొక్క కన్య గురించి క్లుప్తంగా: అహల్యా: బ్రహ్మదేవుని సృష్టిలో అందమైన స్త్రీలలో ఒకరు. తన పాతివ్రత్యం కారణంగా శిలగా మారిన తర్వాత, శ్రీరాముని పాద స్పర్శతో తిరిగి మానవ రూపం పొందింది. ద్రౌపది: మహాభారతంలో ఒక ముఖ్య పాత్ర. ఆమె తన జీవితంలో అనేక కష్టాలు, అవమానాలు ఎదుర్కొని కూడా, ఆమె ధైర్యాన్ని మరియు గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోలేదు.
07-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధి, ధనయోగం ఉన్నాయి.. ఏ రాశికి?
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు, అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నీరుగారుస్తాయి. ఆచితూచి అడుగేయండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ అనుకూలించదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు గ్రహస్థితి నిరాశాజనకం, మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు.
జూలై 7, 2026: కాలాష్టమి.. తేనె రాసిన జిల్లేడు ఆకులు.. నైవేద్యంగా రెండు గులాబ్జామూన్లు..?
కాలాష్టమి రోజున కాలభైరవ పూజతో మోక్షం సిద్ధిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. కాలాష్టమి విశ్వంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అష్టమి తిథి అజ్ఞానాన్ని అధిగమించి, భావోద్వేగ బంధాలను త్యజించడానికి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. సాయంత్రం నుండి అర్ధరాత్రి వరకు నిర్వహించే నిశిత పూజ, భైరవుని రక్షక శక్తిని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచుతుంది. కాశీలోని కాలభైరవుని పూజలు దర్శించే వారికి లేదా శివాలయాల్లో జరిగే భైరవ పూజను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి.