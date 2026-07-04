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05-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Daily Astrology
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. పత్రాలు అందుతాయి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. మీ జోక్యంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పనులు పురమాయించవద్దు, వాయిదా చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పరిచయస్తులతో సంభాషిస్తారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్ధిక సమస్యలు కొలిక్కివస్తాయి. ఖర్చులు అధికం. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. అనవసర జోక్యం తగదు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. సంకల్పబలంతోనే కార్యం సాధిస్తారు. చేస్తున్న పనులు మధ్యలో నిలిపివేయుద్దు. నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. మీ శ్రీమతి మాటతీరు అసహనం కలిగిస్తుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం, గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పత్రాలు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఓర్పుతో శ్రమిస్తేనే పనులు పూర్తవుతాయి. అనవసర బాధ్యతలు తీసుకోవద్దు. పొగిడే వ్యక్తుల అంతర్యం గ్రహించండి. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు ప్రయాణం తలపెడతారు.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1,2,3,4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ధనసహాయం తగదు. ప్రముఖులు మీ సమర్థతను గుర్తిస్తారు. వ్యతిరేకులతో జూగ్రత్త, పసులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. ఏకాగ్రతతో శ్రమించండి. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాదోపవాదాలకు దిగవద్దు. వాయిదాల చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
విశేషమైన ఫలితాలున్నాయి. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. ముఖ్యలను కలుసుకుంటారు. రాజీమార్గంతో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్మోన్ముఖులను చేస్తాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. పరిచయం లేనివారితో జాగ్రత్త. వేడుకకు హాజరవుతారు. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
జూలై 5, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక (05-07-2026) తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక ప్రకారం, ఆదివారం (జూలై 5, 2026) పగటిపూట ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. రాత్రి వేళల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీలుగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. వర్షం కురిసే అవకాశం: పగటిపూట 55%, రాత్రి వేళల్లో 45% గా ఉంది. గాలి వేగం: గంటకు 17 మైళ్లు వేగంతో పడమర దిశ నుండి వీచే అవకాశం ఉంది. తేమ : 75% గా నమోదవుతుంది.
ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్ట్, రూ. 2.9 కోట్ల ప్యాకేజీ వదిలేసి గ్రోసరి షాపు నడుపుతున్నాడు, ఎందుకు?
అతడు ఐఐటి బాంబే గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ఏడాదికి రూ. 2.9 కోట్ల ప్యాకేజీ ఇచ్చేందుకు ఓ అమెరికన్ కంపెనీ ఆఫర్ చేసింది. ఐతే ఆ ఆఫర్ను వదిలేసాడు అతడు. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వివేక్ శర్మ ఐఐటి బాంబే కంప్యూటర్ సైన్సులో గోల్డ్ మెడలిస్ట్. తండ్రి రైల్వే ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తల్లి ట్యూషన్ టీచర్. అంతా బాగానే వుంది. వివేక్ ప్రతిభను చూసి ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ అతడికి రూ. 2.90 కోట్ల వార్షిక ప్యాకేజీని ఆఫర్ చేసింది. వీసా స్పాన్సర్ షిప్ కూడా ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది.
వైజాగ్ బీచ్ షాక్స్ వల్ల నేరాలే కాదు వారికి అసౌకర్యం.. రోడ్డెక్కిన విద్యార్థులు
వైజాగ్ తీర ప్రాంతంలోని బీచ్ షాక్ల ద్వారా మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతినిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకిస్తూ, విశాఖపట్నంలోని మద్దిలపాలెం జంక్షన్ వద్ద ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ (పీడీఎస్వో) ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు శనివారం నిరసన తెలిపారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం, ఆదాయాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా జీవో నెం. 362 ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ ప్రతిపాదనను వారు వ్యతిరేకించారు. బీచ్లలో మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతి ఇవ్వడం వల్ల ప్రజల భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లవచ్చని, నేరాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు ఆరోపించారు. ఈ ప్రతిపాదన వల్ల మద్యం సంబంధిత నేరాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని, అలాగే బీచ్లను సందర్శించే కుటుంబాలు, విద్యార్థులకు అసౌకర్యం కలుగుతుందని పీడీఎస్వో జిల్లా కార్యదర్శి లక్ష్మి పేర్కొన్నారు.
Revanth Reddy 20 Years: మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన మొక్క.. మహా వృక్షమైంది.. రేవంతన్న (video)
తమ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక కీలక ఘట్టాన్ని పురస్కరించుకుని, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని మిడ్జిల్ మండలానికి తిరిగి వచ్చి, భారీ కృతజ్ఞతా సభలో ప్రసంగించారు. తన రెండు దశాబ్దాల ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, స్థానిక ప్రజలతో తనకు ఉన్న బలమైన అనుబంధం గురించి ఆయన భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు. 2006 జూలై 4న మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన రాజకీయ మొక్క, నేడు రాష్ట్రాన్ని నడిపించే మహా వృక్షంగా ఎదిగిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, రేవంత్ రెడ్డి ఒక ముఖ్య విషయాన్ని సభకు తెలియజేశారు.
Anakapalli, ప్రియుడి మోజులో భర్తను మంచంలోనే మట్టుబెట్టిన భార్య
అనకాపల్లిలో దారుణం జరిగింది. ప్రియుడి మోజులో పడిన ఓ వివాహిత తన భర్తను మంచంలో అతడు నిద్రిస్తుండగా అతడిని హత్య చేసేసింది. ఈ హత్యకు ప్రియుడు కూడా సహకారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లి మండలం శ్రీరాంపురం గ్రామానికి చెందిన అప్పలనాయుడు అర్థరాత్రికి హత్యకు గురయ్యాడు. తెల్లారేసరికి మంచంలో వున్న వ్యక్తి మంచంలోనే మరణించి వున్నాడు. ఓ వ్యక్తితో వున్న వివాహేతర సంబంధం కారణంగా భర్తను ఆమె హత్య చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. వివాహిత తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసేందుకు ముందస్తు ప్రణాళిక వేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
05-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. పత్రాలు అందుతాయి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
05-07-2026 నుంచి 11-07-2026 వరకు ఫలితాలు - కొత్త సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం..?
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. మంగళవారం నాడు చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం మొండితనం విసుగు కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. నూతన వ్యాపారాలకు అనుకూలం. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త, ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం. అధికారులకు కొత్త బాధ్యతలు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికిపోవద్దు.
04-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - సంతోషకరమైన వార్త వింటారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆలోచించి ముందుకు సాగండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, పత్రాలు అందుకుంటారు. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. మీపై ఎదుటివారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. వాహనసౌఖ్యం, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఏకాగ్రతతో బాధ్యతలు నిర్వహించండి.
రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడుబోయిన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం
కలియుగ దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు భక్తిభావంతో స్వీకరించే పవిత్రమైన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అమ్మకాలు జూన్ 2026లో రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. యాత్రికుల రద్దీ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా, టీటీడీ లడ్డూల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచడమే కాకుండా, ఎటువంటి కొరత లేకుండా వాటి పంపిణీ నిరంతరాయంగా జరిగేలా చర్యలు చేపట్టింది. ఏప్రిల్ 2026లో మొత్తం 1,11,96,170 లడ్డూలు, మే 2026లో 1,21,35,528 లడ్డూలు, జూన్ 2026లో 1,26,81,805 లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. దీనిని గత మూడు నెలలతో పోలిస్తే, జూన్ నెలలో లడ్డూల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
03-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మనోభీష్టం సిద్ధిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా అనుకూలం. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి పెడతారు. సన్మాన, సంస్కరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. కొత్త పనులకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యవహారంలో ఆచితూచి అడుగేయండి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.