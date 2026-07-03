తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూలై 4, 2026 నాటి వాతావరణం ఎలా వుంది...?
జూలై 4, 2026 నాటి వాతావరణ నివేదిక ప్రకారం, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పులు, నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది.
Daily Astrology
తెలంగాణవ్యాప్తంగా వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాబోయే 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
భారీ వర్షాలు కురిసే ప్రాంతాలు: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్ జిల్లాలతో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అక్కడక్కడా కుండపోతగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ - ఇతర జిల్లాలు: హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. నగరంలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28 డిగ్రీల సెల్సియస్ నుంచి 30 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 22డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు నమోదవుతుంది.
గాలుల తీవ్రత: వర్షం కురిసే సమయంలో గంటకు 40 నుండి 50 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన
ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, అల్పపీడన ప్రభావంతో ఏపీలో కూడా వాతావరణం పూర్తిగా అస్థిరంగా మారింది.
ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రా, యానాం: శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, పోలవరం పరిసర జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల హఠాత్తుగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రా, రాయలసీమ: ఈ ప్రాంతాల్లో చాలా చోట్ల ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, కొన్ని జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి.
ఉష్ణోగ్రతలు, ఉక్కపోత: వర్షాలు పడుతున్నప్పటికీ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతల్లో పెద్దగా మార్పులు ఉండవు. ఉక్కపోత సాధారణంగానే కొనసాగుతుంది.
ముఖ్య గమనిక: ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే ముప్పు ఉన్నందున పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చెట్ల కింద లేదా విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద ఆశ్రయం పొందకూడదని అధికారులు సూచించారు.
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