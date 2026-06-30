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జూలై 1, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది..?
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు జూలై 1, 2026 నాటి వాతావరణం ఎలా వుందంటే.. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ రుతుపవనాల ప్రభావం బలంగా ఉంది. దీనివల్ల భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
తెలంగాణలో విస్తృతంగా రుతుపవనాల ప్రభావం ఉండనుంది.
అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
భారీ వర్ష సూచన: 11 జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఐఎండీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
ప్రభావిత జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మెదక్, కామారెడ్డి.
ఉరుములు, గాలులు: తెలంగాణలోని మొత్తం 33 జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం వుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్టంగా 33°C, కనిష్టంగా 25°C వరకు ఉండవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన:
తీరప్రాంతం, ఇతర ప్రాంతాలలో రుతుపవనాల ప్రభావం బలంగా ఉంది, అయితే తెలంగాణతో పోలిస్తే వర్షపాతం అక్కడక్కడా కురిసే అవకాశం ఉంది.
తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం: విస్తృతంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. జూలై 1న ఈ ప్రాంతంలో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలుల హెచ్చరికను ఐఎండీ జారీ చేసింది.
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే, అకస్మాత్తుగా వచ్చే మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన స్థానిక ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: ఉత్తర తీర ఆంధ్రప్రదేశ్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, అయితే దక్షిణ తీర ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి.
నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం.. భద్రత ఎక్కడ ఉన్నాయి? (video)
కన్నడ బిగ్ బాస్ ఫేమ్, ప్రముఖ నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11.30 గంటల సమయంలో ఆమె తన కజిన్తో కలిసి పార్క్ చేసి ఉన్న తన కారు వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వారిని వెంబడించడం ప్రారంభించాడు. అంతటితో ఆగకుండా సదరు వ్యక్తి నడుస్తూనే అత్యంత అసభ్యకరమైన చేష్టలకు పాల్పడ్డాడు. రాత్రివేళల్లో నడిచినంత మాత్రాన ఏ మహిళ కూడా ఇలాంటి వేధింపులను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలను దివ్య సురేష్ తన మొబైల్ కెమెరాలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కారులోకి వెళ్లగానే ఆ వ్యక్తి మరింత దగ్గరకు రావడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేయాలని ఆమె కజిన్ కోరడం ఆ వీడియోలో రికార్డయ్యింది.
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