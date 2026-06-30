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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (08:06 IST)

జూన్ 30, 2026 మంగళవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (07:59 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:06 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక: 
నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చురుకుగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి. 
 
భారీ వర్ష హెచ్చరిక: ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు భారీ వర్ష హెచ్చరికను ఐఎండి జారీ చేసింది
 
ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు ఈదురు గాలులు: తెలంగాణలోని మొత్తం 33 జిల్లాలను ఉరుములతో కూడిన వర్షాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంచారు. ఈదురు గాలులతో పాటు మెరుపులు కూడా ఉంటాయి. గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.
 
హైదరాబాద్ నగర వాతావరణ సూచన:
సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 30.4°C, 
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 24.1°C.
వర్షం కురిసే సంభావ్యత 77%గా ఉంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వాతావరణ నివేదిక
ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై రుతుపవన మేఘాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవి కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలలో వేసవి తాపం నుండి ఎంతో అవసరమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తున్నాయి. 
 
వర్ష హెచ్చరిక: పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి.
 
అమరావతి, విజయవాడ వాతావరణ సూచన: రాజధాని ప్రాంతంలో సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది, అడపాదడపా వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అధిక అవకాశం ఉంది.
 
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సగటున 31°C నుండి 33°C వరకు
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 25°C వద్ద

విశాఖపట్నం - తీరప్రాంతం: తీరం వెంబడి బలమైన గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
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