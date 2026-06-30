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జూన్ 30, 2026 మంగళవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక:
Weather forecast
నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చురుకుగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి.
భారీ వర్ష హెచ్చరిక: ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు భారీ వర్ష హెచ్చరికను ఐఎండి జారీ చేసింది
ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు ఈదురు గాలులు: తెలంగాణలోని మొత్తం 33 జిల్లాలను ఉరుములతో కూడిన వర్షాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంచారు. ఈదురు గాలులతో పాటు మెరుపులు కూడా ఉంటాయి. గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.
హైదరాబాద్ నగర వాతావరణ సూచన:
సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 30.4°C,
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 24.1°C.
వర్షం కురిసే సంభావ్యత 77%గా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ నివేదిక
ఆంధ్రప్రదేశ్పై రుతుపవన మేఘాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవి కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలలో వేసవి తాపం నుండి ఎంతో అవసరమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తున్నాయి.
వర్ష హెచ్చరిక: పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి.
అమరావతి, విజయవాడ వాతావరణ సూచన: రాజధాని ప్రాంతంలో సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది, అడపాదడపా వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అధిక అవకాశం ఉంది.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సగటున 31°C నుండి 33°C వరకు
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 25°C వద్ద
విశాఖపట్నం - తీరప్రాంతం: తీరం వెంబడి బలమైన గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.
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జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆసక్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం
వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.
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ఇస్మార్ట్ శంకర్..లో నాకు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దాని వల్ల భుజానికి గాయం అయింది. ఆ కారణంగా దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు బ్రేక్ తీసుకున్నాను. ఫిజికల్గా, మెంటల్గా పూర్తిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడే సినిమాలు చేయాలి. స్క్రీన్పై ఎనర్జీతో కనిపించినప్పుడే పాత్రకు న్యాయం చేయగలనని భావిస్తాను. అందుకే పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే మళ్లీ నటించడం ప్రారంభించాను అని హీరోయిన్ నభా నటేష్ తెలిపారు.