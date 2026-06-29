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ఒకవేళ పవన్ కల్యాణ్ హోం మంత్రి అయితే.. ఆర్ఆర్ఆర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గత వారం ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్య చేశారు. తాను హోం మంత్రిని కాకపోవడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నేరస్తులు చాలా అదృష్టవంతులని తెలిపారు. "ఒకవేళ నేను హోం మంత్రిని అయి ఉంటే, మీ బతుకులు దుర్భరంగా ఉండేవి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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ప్రస్తుతం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అనేక చర్చలకు దారితీసింది. ఒకవేళ ఆయన నిజంగానే హోం మంత్రి అయితే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనే దానిపై ప్రజలు రకరకాలుగా ఊహించడం మొదలుపెట్టారు.
పవన్ కళ్యాణ్ హోం మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉందనే విషయంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘు రామకృష్ణ రాజు (ఆర్ఆర్ఆర్) ఒక బలమైన సంకేతాన్ని ఇచ్చారు.
"హోం శాఖ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు గత వారం చెప్పిన మాటలను మనమందరం విన్నాం. జనసేన వంటి పెద్ద పార్టీకి ప్రతినిధిగా ఉంటూ, ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిని నిర్వహిస్తున్న కళ్యాణ్ గారు, అవగాహన లేకుండా మాట్లాడే వ్యక్తి కాదు.
ఆయన హోం మంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. కేంద్ర మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో కూడా గణనీయమైన మార్పులు ఉండవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి" అని ఆర్ఆర్ఆర్ అన్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ హోం మంత్రిగా నియమితులయ్యే అవకాశం ఉందనడానికి డిప్యూటీ స్పీకర్ నుంచి వచ్చిన ప్రత్యక్ష సంకేతం ఇదేనని రాజకీయ నేతలు అంటున్నారు. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే, ఏపీ ప్రభుత్వ పనితీరుకు సంబంధించి ఇది అత్యంత కీలకమైన పరిణామం కావచ్చు. పవన్ కళ్యాణ్ వంటి దూకుడు, చురుకైన వ్యక్తి హోం మంత్రిగా ఉంటే, అది ఖచ్చితంగా పరిపాలనపై ప్రభావం చూపుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.
అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ల పెళ్లికి ముహూర్తం ఖరారు?
యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో సీనియర్ నటుడు వై.జి. మహేంద్రన్ చేసిన కామెంట్స్ కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మహేంద్రన్ తన మేనల్లుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ వివాహం గురించి ప్రస్తావించారు దీనివల్ల, కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలను ఆయన పొరపాటున ధృవీకరించారేమోనని చాలామంది భావించారు. "అనిరుధ్ మృదు స్వభావి. నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఆ అమ్మాయి (కావ్య మారన్) సాధారణ వ్యక్తి కాదు. అంత పెద్ద టీమ్ను నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఆమెకు ఉంది. తండ్రి వ్యాపార నైపుణ్యాలు ఆమెకు వచ్చాయి. ఇద్దరూ మంచి జోడీ. కలిసి మ్యూజిక్ బిజినెస్లో కూడా రాణించగలరు" అని వైజీ పేర్కొన్నారు. మహేంద్రన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
కావ్యా మారన్ను అనిరుధ్ పెళ్లాడనున్నారా?
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ అధినేత, ప్రముఖ నిర్మాత కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్యా మారన్ను ప్రముఖ యువ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరేలా తమిళ సీనియర్ నటుడు వైజీ మహేంద్రన్ కామెంట్స్ చే్శారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అనిరుధ్, కావ్యల గురించి మాట్లాడుతూ.. "అనిరుధ్ చాలా మంచివాడు, సాఫ్ట్ బాయ్. ఎంతో సమర్థుడు. అయితే, ఏదో ఒక విషయం అతడిని పెళ్లి వైపు అడుగులు వేయకుండా ఆపుతోంది. ఆ అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని ఆశిస్తున్నా" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.
శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో 'ఈఠ' టైటిల్ వివాదం ఏంటి?
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నా భర్త గోవిందాకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉంది : భార్య సునీత అహుజా
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నెట్ ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్
ఇండియన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది బాహుబలి. బాహుబలి ది బిగినింగ్, బాహుబలి ది కన్ క్లూజన్ చిత్రాలు రికార్డ్ స్థాయి వసూళ్లు సాధించి మరే సినిమా అందుకోలేని బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశాయి. బాహుబలిగా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రపంచస్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు. ఈ పేరు, గుర్తింపు ఊరికే రాలేదని బాహుబలి మేకింగ్ డాక్యుమెంటరీ బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.