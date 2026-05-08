శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 8 మే 2026 (16:04 IST)

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పనున్న పవన్ కల్యాణ్.. కారణం ఏంటంటే?

Pawan kalyan
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఇటీవల ముక్కుకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నందున, ప్రస్తుతం ఆ చికిత్స అనంతర కోలుకునే దశలో ఉన్నారు. ఆయన ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇంకా తన పరిపాలనా బాధ్యతలను తిరిగి స్వీకరించలేదు. 
 
ఈ సందర్భం, పవన్ కళ్యాణ్ సినీ కెరీర్ గురించిన చర్చను తెరపైకి తెస్తోంది. ఆయన సినీ ప్రస్థానం ఎప్పటి నుంచో ఒక అనిశ్చిత స్థితిలోనే కొనసాగుతోంది. అన్నింటికంటే ముందుగా, కళ్యాణ్‌కు అనేక రాజకీయ బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా విధులు, అలాగే అటవీ- పంచాయతీ రాజ్ శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు ముఖ్యమైనవి. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిపాలనా బాధ్యతలకు తోడుగా, పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు తన అనారోగ్య సమస్యలను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ఆయన గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు జరిగిన ఈ శస్త్రచికిత్స ప్రక్రియ ఆ అసౌకర్యాన్ని మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది. 
 
ప్రస్తుత తరుణంలో, కళ్యాణ్ తన రాజకీయ బాధ్యతలను పర్యవేక్షిస్తూనే, మరోవైపు సినిమాల షూటింగ్‌లలో కూడా పాల్గొనాలని ఆశించడం ఆయనపై మోపే అధిక భారం అవుతుంది. ఆయన శారీరక, మానసిక పరిస్థితులు ప్రస్తుతం అందుకు పూర్తిగా సహకరించే స్థితిలో లేవు. 
 
కాబట్టి, ప్రస్తుతానికి కళ్యాణ్ సినిమాలకు పూర్తిగా దూరమైనట్టే భావించవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఆయన ఇప్పటికే అత్యంత కీలకమైన, శ్రమతో కూడిన పదవిలో ఉన్నారు. ఒకవేళ రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన విజయం సాధిస్తే, ఇకపై రాజకీయాలే ఆయన పూర్తి స్థాయి వృత్తిగా మారే అవకాశం ఉంది, తద్వారా ఇతర విషయాలకు సమయం చాలా తక్కువగా మిగిలే అవకాశం ఉంది.

ఒంగోలు వర్కర్స్ సైరన్‌కు ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి.. కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు.. కానీ?

ఒంగోలు వర్కర్స్ సైరన్‌కు ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి.. కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు.. కానీ?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒంగోలు జిల్లా, దేవుని చెరువు దగ్గరలోని సీతారాం పురంలో ఉన్న ఆర్అండ్‌బి బంగ్లా సమీపంలోని కొండపై నెలకొని ఉన్న ప్రసిద్ధ ‘వర్కర్స్ సైరన్’, దానిని ఏర్పాటు చేసి ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకుంది. 1966లో పాత ఫిల్టర్ బెడ్ కొండపై ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ ఒంగోలు సైరన్‌ను, చేతి గడియారాలు అరుదుగా ఉండే రోజుల్లో, ఫోన్లు లేని రోజుల్లో నిర్మించారు.

మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి భార్యను హత్య చేశారు.. ఎక్కడంటే?

మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి భార్యను హత్య చేశారు.. ఎక్కడంటే?మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రాయ్ సతీమణి సునంద (55), శుక్రవారం జూబ్లీ హిల్స్‌లోని ప్రశాసన్ నగర్‌లో ఉన్న వారి నివాసంలో హత్యకు గురై కనిపించారు. ఈ నేరంలో ఇంట్లో పనిచేసే సహాయకుడి ప్రమేయం ఉందని పోలీసులు అనుమానిస్తుండగా, ప్రాథమిక నివేదికలు మాత్రం ఏదైనా ముఠాతో సంబంధం ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నాయి.

ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్లండి, మీరే సీఎం అని చెప్పినా పట్టించుకోని విజయ్, అందుకే ఇదంతా...

ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్లండి, మీరే సీఎం అని చెప్పినా పట్టించుకోని విజయ్, అందుకే ఇదంతా...విజయ్ సీఎం పీఠం అందకుండా పోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తు కారణమా? అంటే అవుననే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ చేసిన అతి పెద్ద తప్పు కాంగ్రెస్ పార్టీ నెంబర్లు తన పార్టీకి మద్దతు పలుకుతున్నట్లు లేఖలో ఉటంకించకుండా కేవలం అతిపెద్ద పార్టీ అంటూ గవర్నర్ వద్దకు వెళ్లినట్లయితే పని సులభంగా అయ్యేదని చెబుతున్నారు. టీవీకేకి 108 సీట్లే వచ్చాయి. కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 118 సీట్లు కావాలి. కాంగ్రెస్ మిత్రులు ఉన్నప్పటికీ, వారికి ఇంకా సీట్లు తక్కువగానే ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సీనియర్ నాయకుడు సెంగోట్టయ్యన్ వారిని వేడుకున్నారు.

డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తుకు సిద్ధమైతే.. షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న విజయ్

డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తుకు సిద్ధమైతే.. షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న విజయ్ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు, టీవీకే గురువారం తమ పార్టీకి కాబోయే ఎమ్మెల్యేలతో ఒక కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. గురువారం సాయంత్రం పనైయూర్‌లో జరిగిన ఈ సమావేశానికి హాజరైన పెద్ద సంఖ్యలో కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులు హాజరయ్యారు. టీవీకే ఎప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని చాలామంది పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పార్టీ అధినేత విజయ్ ఇందుకోసం అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, కాబట్టి అందరూ ఓపికగా ఉండాలని ఆ నాయకుడు వారికి సూచించారఅని పార్టీకి చెందిన ఒక వర్గం తెలిపింది.

వరసకు అక్కతమ్ముడు... అయినా పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ప్రేమ అంత పనిచేసింది..

వరసకు అక్కతమ్ముడు... అయినా పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ప్రేమ అంత పనిచేసింది..నిశ్చితార్థం ముగిసి, పెళ్లి పత్రికలు పంచేసి, మరికొద్ది గంటల్లో పెళ్లి పీటలు ఎక్కాల్సిన వధువు.. వరుసకు తమ్ముడయ్యే సొంత పిన్ని కొడుకుతో లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న వింత ఘటన కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లా దేవనహళ్లి తాలూకా సావకనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన శశికళ, హోస్కోట్ తాలూకాకు చెందిన ప్రవీణ్ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. అయితే, వీరిద్దరి తల్లులు స్వయానా అక్కాచెల్లెళ్లు. అంటే వరుసకు శశికళ అక్క, ప్రవీణ్ తమ్ముడు అవుతారు. ఈ విషయం తెలిసి ఇరువైపులా పెద్దలు వీరి ప్రేమను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. సమాజం ఒప్పుకోని ఈ బంధాన్ని వద్దంటూ వారించారు.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లు

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లురాగులు లేదా తైదులు అనేక పోషకాలను కలిగి ఉన్న ధాన్యం. రాగులతో చేసిన రాగి రోటీ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. రాగి రోటీతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగుల్లో జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తుంది. రాగి రోటీ తింటుంటే చర్మం కాంతివంతంగా తయారవుతుంది. రాగుల్లో తక్కువ కేలరీలు, అధిక ప్రోటీన్ వుంటుంది. రాగుల వినియోగం బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. రాగులను తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య తగ్గుతుంది. రాగులు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్‌ను కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడుతాయి.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.
