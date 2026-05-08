సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పనున్న పవన్ కల్యాణ్.. కారణం ఏంటంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఇటీవల ముక్కుకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నందున, ప్రస్తుతం ఆ చికిత్స అనంతర కోలుకునే దశలో ఉన్నారు. ఆయన ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇంకా తన పరిపాలనా బాధ్యతలను తిరిగి స్వీకరించలేదు.
ఈ సందర్భం, పవన్ కళ్యాణ్ సినీ కెరీర్ గురించిన చర్చను తెరపైకి తెస్తోంది. ఆయన సినీ ప్రస్థానం ఎప్పటి నుంచో ఒక అనిశ్చిత స్థితిలోనే కొనసాగుతోంది. అన్నింటికంటే ముందుగా, కళ్యాణ్కు అనేక రాజకీయ బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా విధులు, అలాగే అటవీ- పంచాయతీ రాజ్ శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు ముఖ్యమైనవి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిపాలనా బాధ్యతలకు తోడుగా, పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు తన అనారోగ్య సమస్యలను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ఆయన గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు జరిగిన ఈ శస్త్రచికిత్స ప్రక్రియ ఆ అసౌకర్యాన్ని మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుత తరుణంలో, కళ్యాణ్ తన రాజకీయ బాధ్యతలను పర్యవేక్షిస్తూనే, మరోవైపు సినిమాల షూటింగ్లలో కూడా పాల్గొనాలని ఆశించడం ఆయనపై మోపే అధిక భారం అవుతుంది. ఆయన శారీరక, మానసిక పరిస్థితులు ప్రస్తుతం అందుకు పూర్తిగా సహకరించే స్థితిలో లేవు.
కాబట్టి, ప్రస్తుతానికి కళ్యాణ్ సినిమాలకు పూర్తిగా దూరమైనట్టే భావించవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఆయన ఇప్పటికే అత్యంత కీలకమైన, శ్రమతో కూడిన పదవిలో ఉన్నారు. ఒకవేళ రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన విజయం సాధిస్తే, ఇకపై రాజకీయాలే ఆయన పూర్తి స్థాయి వృత్తిగా మారే అవకాశం ఉంది, తద్వారా ఇతర విషయాలకు సమయం చాలా తక్కువగా మిగిలే అవకాశం ఉంది.