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Written By సెల్వి

జూలై 2, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?

Weather forecast
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (05:25 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (19:35 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు చురుకుగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల విస్తారమైన వర్షాలు, వేగవంతమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. వర్ష సూచన: తెలంగాణలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
ఉరుములు-గాలులు: కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు (గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో) వీచే అవకాశం ఉంది. అలాగే, పలు ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
 
హెచ్చరిక ఉన్న ప్రధాన జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సమాచారం
ఈ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి తీరప్రాంత, లోతట్టు జిల్లాలపై ప్రభావం చూపుతూనే ఉంది.
 
వర్షపాత అంచనా: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో, రాయలసీమలోని కొన్ని భాగాలలో విస్తారంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తీర జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
గాలి-సముద్ర పరిస్థితులు: తీరం వెంబడి ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున, మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సముద్రంలోకి వెళ్లే ముందు స్థానిక ఓడరేవు హెచ్చరికలను తనిఖీ చేసుకోవాలని సూచించారు.
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సెల్వి

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