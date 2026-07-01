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జూలై 2, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు చురుకుగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల విస్తారమైన వర్షాలు, వేగవంతమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. వర్ష సూచన: తెలంగాణలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
ఉరుములు-గాలులు: కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు (గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో) వీచే అవకాశం ఉంది. అలాగే, పలు ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
హెచ్చరిక ఉన్న ప్రధాన జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సమాచారం
ఈ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి తీరప్రాంత, లోతట్టు జిల్లాలపై ప్రభావం చూపుతూనే ఉంది.
వర్షపాత అంచనా: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో, రాయలసీమలోని కొన్ని భాగాలలో విస్తారంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తీర జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గాలి-సముద్ర పరిస్థితులు: తీరం వెంబడి ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున, మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సముద్రంలోకి వెళ్లే ముందు స్థానిక ఓడరేవు హెచ్చరికలను తనిఖీ చేసుకోవాలని సూచించారు.
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Suman: మూఢనమ్మకాలను ఎండగట్టే కథతో నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం చిత్రం
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Mupapa: ఆయుష్మాన్ ఖురానా చిత్రం ముపాపా రిలీజ్ డేట్ ఖరారు
బాలీవుడ్ వెర్సటైల్ స్టార్ ఆయుష్మాన్ ఖురానా హీరోగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్, పోషమ్ పా పిక్చర్స్ బ్యానర్స్పై రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘ముపాపా’. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సిఇఒ అక్షయ్ విదాని ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఇండియన్ మూవీస్లో ప్రముఖ షో రన్నర్, డైరెక్టర్ సమీర్ సక్సేనా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈయన నిర్మించిన గత చిత్రం సయారా హయ్యస్ట్ గ్రాసర్ సాధించిన రొమాంటిక్ మూవీగా ఇండియన్ సినిమాలో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముపాపా చిత్రం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 19న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ తెలియజేశారు.