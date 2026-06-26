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జూన్ 26, 2026 శుక్రవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వెదర్ రిపోర్ట్
తెలంగాణ వాతావరణం:
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం చల్లబడింది. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో (గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో) కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మంచిర్యాల, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్ వంటి జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 30°C నుంచి 32°C వరకు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ :
వాతావరణం: ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాలలో ఆకాశం కారుమబ్బులతో కమ్ముకుని ఉంది. శుక్ర, శనివారాల్లో చాలా చోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు దంచికొట్టే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33°C (కానీ ఉక్కపోత వల్ల వేడి తీవ్రత 38°C లా అనిపించవచ్చు), కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C గా ఉండే అవకాశం ఉంది.
బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టాలని వుంది, నన్ను సెలక్ట్ చేయండి: నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియో
Bigg Boss 10 సీజన్ ఫీవర్ అప్పుడే మొదలైనట్లుంది. దీనిగురించి ఇంకా ప్రకటనలు ఏమీ రానప్పటికీ నంద్యాల జిల్లా గడివేముల పోలీసు స్టేషనులో ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న నాగార్జున రెడ్డి (Nagarjuna Reddy) తనకు బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఇవ్వాలంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసాడు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ... హలో బిగ్ బాస్, మీకు ఓ విజ్ఞప్తి. నేను ఎస్ఐగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా. నేను గత బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్లు అన్నీ ఫాలో అవుతూ వచ్చా.
OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్
'గంభీర'కు సంబంధించిన చెప్పబడని కథ ఆవిష్కృతమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. ఓజీ యూనివర్శ్ గాథను విస్తరించేందుకు, 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్బ్యా నర్పై దర్శకుడు సుజీత్, పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి సిద్ధమవుతున్నారు. ఓజీలో థమన్ సంగీతం ఎంత పేరు తెచ్చిందే తెలిసిందే. అదే పేరుతో థమన్ మ్యూజిక్ సెలబ్రేషన్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.
వందేమాతరం శ్రీనివాస్ కుమారుడు సుస్వర తరంగ్ హీరోగా చిత్రం
పెద్దలను ఎదిరించి ప్రియుడిని పెళ్లాడిని జబర్దస్త్ ఫైమా
బుల్లితెర ప్రముఖ హాస్య నటి ఫైమా ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివారయ్యారు. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్ను ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమె రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమకు ఆమె ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టారు. ఈ దంపతుల పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.