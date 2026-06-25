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కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరో రెండు స్థానాలు
కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరో రెండు స్థానాలు దక్కే అవకాశం ఉందన్న విషయం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగనుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో, దక్షిణాదికి చెందిన కీలక ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలకు అధిక ప్రాతినిధ్యం కల్పించే అంశంపై చర్చలు ఊపందుకుంటున్నాయి.
ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని రూపంలో ఇద్దరు ప్రతినిధులు ఉన్నారు. అయితే, కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో టీడీపీ, జనసేనలు అందించిన కీలక మద్దతు కారణంగా, రాష్ట్ర వాటాను పెంచే విషయాన్ని బీజేపీ నాయకత్వం పరిశీలించవచ్చని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
బీజేపీ 2029 ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తన మిత్రపక్షాల నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైంది. పలు ఉత్తరాది ప్రాంతాల్లో పార్టీ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో, ఎన్డీఏ భవిష్యత్ వ్యూహంలో టీడీపీ, జనసేన వంటి మిత్రపక్షాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
ఒకవేళ మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగితే, ఒక అదనపు మంత్రి పదవి టీడీపీకి, మరొకటి జనసేనకు దక్కవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ చర్య, సంకీర్ణ భాగస్వాములకు వారి నిరంతర మద్దతుకు ప్రతిఫలం ఇవ్వడమే కాకుండా, దక్షిణాది మిత్రపక్షాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఎన్డీఏ ఆసక్తిగా ఉందనే బలమైన రాజకీయ సందేశాన్ని కూడా పంపుతుంది.
Nithiin: ఇట్స్ లైఫ్ బ్రో” ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేసిన నితిన్
హీరో కార్తి సర్దార్ చిత్రం విడుదల తేదీ ఫిక్స్
కోలీవుడ్ హీరో కార్తి సర్దార్ చిత్రం విడుదల తేదీని మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. గతంలో వచ్చిన తొలి భాగానికి సీక్వెల్గా ఈ చిత్రంరానుంది. రెండో భాగాన్ని యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కించగా ఈ మూవీని సెప్టెంబరు 10వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్టు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు బుధవారం ఒక పవర్ఫుల్ ప్రమోషనల్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
Sundeep Kishan:, సందీప్ కిషన్, మిథిలా పాల్కర్ జంటగా కామెడీ సిరీస్ సూపర్ సుబ్బు
ఈ వినోదాత్మక కథలో సుబ్రహ్మణ్యం అలియాస్ సుబ్బు చిల్లుకూరి రావు అనే టీచర్ పాత్రలో సందీప్ కిషన్ ఆకట్టుకున్నారు. ఎలాంటి ఉపాధ్యాయుడూ వెళ్లాలని అనుకోని మాకిపూర్కు అతడికి పోస్టింగ్ వస్తుంది. కుటుంబం ముందు పరువు నిలబెట్టుకోవాలని భావించి అక్కడికి వెళ్లిన సుబ్బుకు ఊహించని విధంగా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ బోధించే బాధ్యత అప్పగిస్తారు
ప్రతి సినిమాకు కొత్త దర్శకుడుగా రాజమౌళి శ్రమిస్తారు : పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్
దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై మలయాళ దర్శకుడు పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ప్రతి సినిమాకు ఆయన ఓ కొత్త దర్శకుడుగా శ్రమిస్తారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు కథానాయకుడిగా రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న పాన్-ఇండియా చిత్రం 'వారణాసి'లో పృథ్వీరాజ్ ప్రతినాయకుడు 'కుంభ' పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ అనుభవాలను ఆయన తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
Nara Lokesh: మామ పై క్లాప్ కొట్టి NBK112 చిత్రం ప్రారంభించిన నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా భారీ సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. వెలగపూడిలోని బిట్స్ పిలానీ గ్రౌండ్ లో జరిగిన నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ 112 సినిమా ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా పూజలో పాల్గొని, క్లాప్ కొట్టి షూటింగ్ ను ప్రారంభించారు. బాలకృష్ణ గారి కుమార్తె తేజస్విని కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు.