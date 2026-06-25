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తప్పిపోయిన తుని పాప సెప్టెంబరు లోపు తిరిగి వస్తుందని జ్యోతిష్యుడు జోస్యం
తునిలోని ఓ వ్యవసాయ క్షేత్రం నుంచి తప్పిపోయిన జాను అనే చిన్నారి తిరిగి వస్తుందని తెలంగాణకు చెందిన ఓ జ్యోతిష్యుడు జోస్యం చెబుతున్నారు. ఆ జ్యోతిష్యుడు నేరుగా పాప తప్పిపోయిన వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వచ్చి, తను తెలంగాణకు చెందినవాడినని మీ పాప ఆచూకి చెబుతానంటూ కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు.
చిన్నారి జానుని కొంతమంది తూర్పు దిశగా అపహరించి తీసుకుని వెళ్లారని చెప్పారు. ఆ చిన్నారి ప్రస్తుతం తప్పిపోయిన ప్రాంతం నుంచి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో వున్నట్లు వెల్లడించాడు. జాను తప్పిపోయి ఇప్పటికి 19 రోజులు గడిచిపోయింది. ఆమెతో పాటు రెండు రోజుల పాటు కనబడకుండా పోయిన కుక్క తిరిగి వచ్చింది. ఐతే రెండుమూడు రోజులకే అది వింతగా ప్రవర్తిస్తూ చనిపోయింది.
Nithiin: ఇట్స్ లైఫ్ బ్రో” ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేసిన నితిన్
హీరో కార్తి సర్దార్ చిత్రం విడుదల తేదీ ఫిక్స్
కోలీవుడ్ హీరో కార్తి సర్దార్ చిత్రం విడుదల తేదీని మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. గతంలో వచ్చిన తొలి భాగానికి సీక్వెల్గా ఈ చిత్రంరానుంది. రెండో భాగాన్ని యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కించగా ఈ మూవీని సెప్టెంబరు 10వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్టు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు బుధవారం ఒక పవర్ఫుల్ ప్రమోషనల్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
Sundeep Kishan:, సందీప్ కిషన్, మిథిలా పాల్కర్ జంటగా కామెడీ సిరీస్ సూపర్ సుబ్బు
ఈ వినోదాత్మక కథలో సుబ్రహ్మణ్యం అలియాస్ సుబ్బు చిల్లుకూరి రావు అనే టీచర్ పాత్రలో సందీప్ కిషన్ ఆకట్టుకున్నారు. ఎలాంటి ఉపాధ్యాయుడూ వెళ్లాలని అనుకోని మాకిపూర్కు అతడికి పోస్టింగ్ వస్తుంది. కుటుంబం ముందు పరువు నిలబెట్టుకోవాలని భావించి అక్కడికి వెళ్లిన సుబ్బుకు ఊహించని విధంగా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ బోధించే బాధ్యత అప్పగిస్తారు
ప్రతి సినిమాకు కొత్త దర్శకుడుగా రాజమౌళి శ్రమిస్తారు : పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్
దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై మలయాళ దర్శకుడు పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ప్రతి సినిమాకు ఆయన ఓ కొత్త దర్శకుడుగా శ్రమిస్తారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు కథానాయకుడిగా రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న పాన్-ఇండియా చిత్రం 'వారణాసి'లో పృథ్వీరాజ్ ప్రతినాయకుడు 'కుంభ' పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ అనుభవాలను ఆయన తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
Nara Lokesh: మామ పై క్లాప్ కొట్టి NBK112 చిత్రం ప్రారంభించిన నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా భారీ సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. వెలగపూడిలోని బిట్స్ పిలానీ గ్రౌండ్ లో జరిగిన నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ 112 సినిమా ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా పూజలో పాల్గొని, క్లాప్ కొట్టి షూటింగ్ ను ప్రారంభించారు. బాలకృష్ణ గారి కుమార్తె తేజస్విని కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు.