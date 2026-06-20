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21-06-2026 - ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు - రుణవిముక్తులవుతారు
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మొండి ధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు, పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఆర్ధికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. లక్ష్యసాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదిస్తారు. ఖర్చులు విధంగా సంభాషించండి. పనులు పురమాయించవద్దు. ఎదురు చూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసిద్ధికి సంకల్ప ముఖ్యం. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. సంయమనం పాటించండి. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యవహారంలో ఆచితూచి అడుగేయండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు.
సింహం మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. లావాదేవీల్లో సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ధనలాభం ఉంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఇతరులు మిమ్మల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించవద్దు. స్వయంకృషితో లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. మిత్రులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ సామర్ధ్యం పై ధైర్యం కలుగుతుంది. ఆటంకాలెదురైనా ముందుకు సాగుతారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో యన్నాలు సాగించండి. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలకు ధనం సర్దుబాటవుతుంది. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
ధనస్సు మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
నిరంతర పనులతో తీరిక ఉండదు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఇతరుల కోసం వ్యయం చేస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కలిసివచ్చే సమయం. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. సకాలంలో చెల్లింపులు బదుపుతారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆశించిన ఆశించిన పదవులు దక్కవు. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసాధనకు సంకల్పబలంతో శ్రమించండి. సాయం ఆశించవద్దు. ముందుచూపుతో వ్యవహరించండి. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది. ప్రయాణం తలపెడతారు.
మా అల్లుడు ఓ సైకో, భార్య బ్యాగులో ట్రాకర్ పెట్టేవాడు: రాధా గాయత్రి తల్లి ఆవేదన
బిట్స్ పిలానీలో చదివిన ఉన్నత విద్యావంతుడని, తమ కుమార్తె జీవితం ఉజ్జ్వలంగా వుంటుందని అతడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే, ఓ సైకోలా మారి తమ కుమార్తెను బలి తీసుకున్నాడంటూ రాధా గాయత్రి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. పెళ్లయిన కొద్దిరోజులకే అతడి నిజరూపం బైట పెట్టాడనీ, భార్య బ్యాగులో ట్రాకర్ పెట్టి ఆమె ఎటు వెళ్తుందా అని ప్రతినిత్యం గమనిస్తుండేవాడనీ, అంతటి అనుమానంతో భార్యపై విశ్వాసం లేని వ్యక్తిని భర్తగా తమ కూతురికిచ్చి పెళ్లి చేసినందుకు చింతిస్తున్నట్లు ఆమె ఉద్వేగం చెందారు. అట్లాంటి సైకో తత్వం కలిగిన వ్యక్తి ఏ అమ్మాయికి భర్తగా రాకూడదని కోరుకుంటున్నామని అన్నారు.
బ్యాంక్ లాకర్లో రూ. 1.50 కోట్ల నగదు.. ఏసీబీ చిక్కిన నరహరికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ
అక్రమ ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసిన అనంతరం, సర్వే, భూ రికార్డుల విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎస్. నరహరి రావుకు చెందిన డజనుకు పైగా ప్రదేశాలలో తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో, షాహలీబండలోని కెనరా బ్యాంకులో రావు భార్య పేరిట ఉన్న లాకర్లలో ఒకదానిలో రూ. 1.50 కోట్లను అధికారులు గుర్తించారు. రావు, ఆయన బినామీలకు సంబంధించిన ప్రదేశాలలో జరిపిన ఈ సోదాల్లో, ఆయన భార్య పేరిట ఉన్న మరో రెండు లాకర్లను కూడా గుర్తించినట్లు ఒక అధికారి తెలిపారు.
నీట్ యూజీ- 2026.. అబుదాబిలో ఎగ్జామ్ సెంటర్ వేసిన ఎన్టీఏ.. విద్యార్థి షాక్
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్కు చెందిన ఒక విద్యార్థికి, ఆదివారం జరగనున్న నీట్ యూజీ- 2026 పునఃపరీక్ష కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించింది. దీంతో ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఏ దృష్టికి తీసుకెళ్లి, సవరణ చేయాలని కోరారు. అబ్దుల్లా తాలిబ్ అనే ఆ విద్యార్థి పరీక్ష కోసం నాగ్పూర్, వార్ధా, భండారా కేంద్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అయితే, ఎన్టీఏ జారీ చేసిన పరీక్షా పత్రాన్ని (అడ్మిట్ కార్డ్) చూసినప్పుడు, తనకు అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయించబడిందని తెలిసి అతను షాక్కు గురయ్యాడని అతని తండ్రి డాక్టర్ మహమ్మద్ తాలిబ్ చెప్పారు.
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో బాలికలు వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రం సిబ్బంది 17 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, అక్కడ ఉన్న ఇతర పిల్లలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నట్లు తేలిందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు. పోలీసు కేసు నమోదైన తర్వాత విచారణ చేపట్టిన సీడబ్ల్యూసీ, ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న మరికొందరు పిల్లలు కూడా వేధింపులు, దోపిడీకి గురైనట్లు సూచించే ఆధారాలను గుర్తించింది. అనక్కరకు చెందిన ఒక బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై, పతనంతిట్టలోని 'ఎలోహిమ్ గ్లోబల్ వర్షిప్ సెంటర్'కు చెందిన ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఇడుక్కి జిల్లాలోని కట్టప్పన పోలీసులు మొదట జూన్ 17న కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రియుడితో రొమాన్స్కు అడ్డుగా వున్నాడని రెండేళ్ల కొడుకును చంపేసిన తల్లి
ప్రియుడి కోసం కన్నబిడ్డను కడతేర్చింది ఓ తల్లి. పరాయి వ్యక్తి వ్యామోహానికి లొంగిపోయిన ఒక కన్నతల్లి, తన ప్రియుడితో గడపడానికి అడ్డుగా వున్న రెండేళ్ల సొంత కొడుకును హతమార్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జ్యోతి, స్వామి దంపతులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు వలసవచ్చి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే జ్యోతికి వివాహానికి ముందే నవీన్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమాయణం ఉంది. పెళ్లయి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన పాత ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెల 29న భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ జ్యోతి ఇంటికి వచ్చాడు.
21-06-2026 - ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు - రుణవిముక్తులవుతారు
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మొండి ధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు, పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఆర్ధికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. లక్ష్యసాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.
సత్వ గుణం అంటే ఏమిటి? భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిందేమిటి?
సత్వ గుణం. ఈ ఉత్తమ గుణం గురించి భగవద్గీతలోని 14వ అధ్యాయం.. అంటే గుణత్రయ విభాగ యోగంలో శ్రీకృష్ణుడు సత్వ గుణం గురించి ఇలా వివరించాడు. సత్వ గుణం నిర్మలమైనది కావడం వల్ల అది ప్రకాశాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది మనుషులను సుఖం పట్ల, జ్ఞానం పట్ల ఆసక్తిని పెంచడం ద్వారా బంధిస్తుంది. చనిపోయే సమయంలో సత్వ గుణం ప్రాధాన్యంగా ఉన్నవారు ఉత్తమమైన, పవిత్రమైన లోకాలను పొందుతారు. చుట్టుపక్కల ఎంత గందరగోళం ఉన్నా, మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి సత్వ గుణం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. అంతటి ఉత్తమ గుణాన్ని పెంచుకునే మార్గాలు వున్నాయి.
21-06-2026 నుంచి 27-06-2026 వరకు వార ఫలితాలు - మీ మాటకు తిరుగుండదు
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధి, వ్యవహారానుకూలత ఉన్నాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా ఆలోచిస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ మధ్యవర్తులతో జాగ్రత్త. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. శుక్రవారం నాడు పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మొండి ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. సంతానానికి శుభపరిణామాలున్నాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత, సమయపాలన ముఖ్యం. ఉపాధ్యాయులకు స్థానచలనం. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. చిరువ్యాపారులకు ఆశాజనకం.
20-06-2026 శనివారం ఫలితాలు.. కొత్తవారిని నమ్మవద్దు..
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురి కావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి లాగలుగుతారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. కావలసిన ధనం అందుతుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు.
తిరుమల శ్రీవారి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం ఎందుకు రాస్తారు?
కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని గడ్డానికి గాయం అవ్వడానికి కారణమైన గడ్డపారను ఎంతమంది చూసి వుంటారు? ఆ గడ్డపార ఆలయం మహా ద్వారం వద్ద నుంచి లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు కుడి వైపు గోడకు దానిని వేలాడదీసి వుంచారు. పూర్వ జన్మలో గొప్ప యోగి అయిన అనంతాళ్వార్ శ్రీనివాసుని భక్తునిగా జన్మిస్తాడు. దీనికి కారణం గత జన్మలో యోగిగా వున్నప్పుడు ఆయన స్వామివారి కైంకర్యంలో అహంకారంతో చిన్న పొరబాటు చేస్తాడు. ఆ కారణం చేత కలియుగంలో తను అవతారం దాల్చినప్పుడు స్వహస్తాలతో కష్టపడి తన కోసం తోటను పెంచి సేవ చేయమన్న భగవంతుని శాపం కారణంగా అనంతాళ్వారుగా జన్మిస్తారు.