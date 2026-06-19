సంబంధిత వార్తలు
- 19-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...
- 18-06-2016 గురువారం ఫలితాలు - విశేష ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి
- 17-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు - వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు....
- 16-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- అతిగా శ్రమించవద్దు
- 15-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు....
20-06-2026 శనివారం ఫలితాలు.. కొత్తవారిని నమ్మవద్దు..
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురి కావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి లాగలుగుతారు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. కావలసిన ధనం అందుతుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. వ్యవహారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు, రసీదులు జాగ్రత్త ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. దైవదర్శనాలు సంతృప్తినిస్తాయి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధనకు ఓర్పు ముఖ్యం. పట్టింపులకు పోవద్దు. లౌక్యంగా మెలగండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనులు ముండకొడిగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా మెలగండి. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు.
సింహం మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మనోదైర్యంతో అడుగు ముందుకు వేస్తారు. కృషి ఫలించకున్నా శ్రమించామనే తృప్తి ఉంటుంది. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా భావించవద్దు. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త పనులు అప్పగించవద్దు. కొత్తవారితో జాగ్రత్త బెట్టింగ్ల జోలికి పోవద్దు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు, పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. నిలిపి వేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. దూర ప్రయాణం తలపెడతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. పసులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త, అనవసర జోక్యం తగదు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంప్రదింపులు, కొలిక్కివస్తాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. ఆదాయం సంతృప్తికరం. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. గృహంలో స్తబ్ధత తొలగుతుంది. చిరకాల మిత్రులను కలుసుకుంటారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి.
ధనస్సు మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
గ్రహస్థితి బాగుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. ఖర్చులు అధికం. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. కొత్తవారిని నమ్మవద్దు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. స్వయంకృషి తోనే కార్యం సాధిస్తారు. మీ ఓర్పు, పట్టుదలలే విజయానికి దోహదపడతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, ఆపన్నులకు సాయం చేస్తారు. మీ ప్రమేయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. అన్ని విధాలా శుభమే జరుగుతుంది. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సమయోచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ధనసమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. దంపతుల మధ్య ఆకారణ కలహం సామరస్యంగా మెలగండి.
లగ్జరీ కారును నడిపిన 11ఏళ్ల కుమారుడు.. తండ్రి అరెస్ట్.. ఎక్కడ? (video)
టోలీచౌక్కి చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తపై రాజేంద్రనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అతని 11 ఏళ్ల కుమారుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్)పై విలాసవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ కార్ను నడుపుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఈ చర్య తీసుకున్నారు. విస్తృతంగా షేర్ అయిన ఆ వీడియోలో, ఆ మైనర్ బాలుడు ఎంజీ సైబర్స్టర్ అనే ఓపెన్-టాప్ కన్వర్టిబుల్ కారును వేగంగా నడుపుతుండగా, అతని తండ్రి పక్క సీటులో కూర్చుని గాలిలో చేయి ఊపుతూ కనిపించారు.
ఇజ్రాయెల్ దాడిలో 16 మంది లెబనాన్ ప్రజలు మృతి: అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందానికి బ్రేక్
ట్రంప్ కొరివితో తల గోక్కున్నట్లుగా వుంది. ఆయన చెబుతున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ మాత్రం ట్రంప్ మాటలను పట్టించుకుంటున్నట్లు కనబడటం లేదు. తాజాగా లెబనాన్ పైన ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడుల్లో 16 మంది చనిపోయారు. దీనితో శుక్రవారం నాడు స్విట్జర్లాండులో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరగాల్సిన శాంతి ఒప్పందానికి విఘాతం కలిగింది. తాత్కాలికంగా అది వాయిదా పడింది. ఒక వంక శాంతి ఒప్పందం అంటూనే తమ మిత్రదేశాలపై దాడులు చేయడం ఏంటని ఇరాన్ ప్రశ్నించింది. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ మాత్రం లెబనాన్ పైన తమ దాడులను ఆపే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పింది.
పవన్ కల్యాణ్పై కవిత విమర్శలు.. ఏమాత్రం పట్టించుకోని జనసేన
కల్వకుంట్ల కవిత జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నా జనసేన పార్టీ ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. టీఆర్ఎస్ తరహాలో తన సొంత పార్టీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కల్వకుంట్ల కవిత ప్రకటించినప్పటి నుండి తెలంగాణ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల దృష్ట్యా ఆమె ప్రస్తుతం తెలంగాణలో తన పార్టీకి ఊపునిచ్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, కవిత పవన్ కళ్యాణ్ను నిరంతరం లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఒక కొత్త పరిణామంగా మారింది. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వేర్పాటువాద ఉద్యమమని అనడం, తెలంగాణ ప్రజలను కించపరచడం వంటి చర్యలకు గాను పవన్ కళ్యాణ్పై దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాల కేసు నమోదు చేయాలని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
మాకు కమలం, కమల కల్యాణ్ గురించి పెద్దగా పట్టింపు లేదు.. మహేష్ గౌడ్
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనేక వైపుల నుండి సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్, బీజేపీల ఉనికి కాంగ్రెస్కు ఇప్పటికే ఇబ్బందికరంగా ఉండగా, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ రూపంలో మరో ప్రత్యర్థిని కాంగ్రెస్ పార్టీ గమనిస్తోంది. ఆయన ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు వారు తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మొదట అనిరుధ్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ వంటి నేతలు పవన్ కళ్యాణ్ను విమర్శిస్తూ, ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చిన పర్యాటకుడు అని, తెలంగాణలో ఉంటూ ఇక్కడే జీవనోపాధి పొందుతున్నా ఈ రాష్ట్రంపై విషం చిమ్ముతున్నారని ఆరోపించారు. తాజాగా, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మహేష్ గౌడ్ కూడా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణలో మాకు కమలం (బీజేపీ) లేదా కమల కళ్యాణ్ (పవన్ కళ్యాణ్) గురించి ఎలాంటి పట్టింపు లేదు. తెలంగాణ ప్రజలు అటువంటి వారిని ఎప్పటికీ నమ్మరు అని వ్యాఖ్యానించారు.
నాతో సెల్ఫీ కోసం మెలోనీ ఆసక్తి చూపారు.. జాలితో అంగీకరించాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత ఊహించని విధంగా వ్యవహరించే ప్రపంచ స్థాయి వ్యక్తులలో ఒకరు. తరచుగా ఆయన చేసే విపరీతమైన వ్యాఖ్యలు బహిరంగ చర్చలకు దారితీస్తుంటాయి. తాజాగా, జీ7 శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ తనతో ఫోటో దిగడానికి ఆసక్తి చూపారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక ఇటాలియన్ వార్తా సంస్థతో చెప్పినట్లు సమాచారం. ఆమె పట్ల జాలి కలిగి మాత్రమే తాను అందుకు అంగీకరించానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
20-06-2026 శనివారం ఫలితాలు.. కొత్తవారిని నమ్మవద్దు..
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురి కావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి లాగలుగుతారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. కావలసిన ధనం అందుతుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు.
తిరుమల శ్రీవారి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం ఎందుకు రాస్తారు?
కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని గడ్డానికి గాయం అవ్వడానికి కారణమైన గడ్డపారను ఎంతమంది చూసి వుంటారు? ఆ గడ్డపార ఆలయం మహా ద్వారం వద్ద నుంచి లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు కుడి వైపు గోడకు దానిని వేలాడదీసి వుంచారు. పూర్వ జన్మలో గొప్ప యోగి అయిన అనంతాళ్వార్ శ్రీనివాసుని భక్తునిగా జన్మిస్తాడు. దీనికి కారణం గత జన్మలో యోగిగా వున్నప్పుడు ఆయన స్వామివారి కైంకర్యంలో అహంకారంతో చిన్న పొరబాటు చేస్తాడు. ఆ కారణం చేత కలియుగంలో తను అవతారం దాల్చినప్పుడు స్వహస్తాలతో కష్టపడి తన కోసం తోటను పెంచి సేవ చేయమన్న భగవంతుని శాపం కారణంగా అనంతాళ్వారుగా జన్మిస్తారు.
కేవలం రూ.120 ఖర్చుతో శ్రీవారిని దగ్గరగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు..
Budhaditya Yog 2026: బుధాధిత్య రాజయోగం.. ఏ రాశులకు లాభమో తెలుసా?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అరుదైన యోగాలు ఏర్పడినప్పుడు మానవ జీవితాల మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. జూన్ 19వ తేదీన మిథున రాశిలో బుధాధిత్య రాజయోగం, భద్ర రాజయోగాలు ఒకదాని తరవాత ఒకటి ఏర్పడనున్నాయి. ఈ రెండు యోగాలు ఒకేరాశిలో ఏర్పడటం వలన రెండు రాశుల వారికి కొత్తగా ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. తులా రాశి జాతకులకు ఈ బుధాధిపత్య యోగం.. శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక లాభం వుంది. కొత్తగా ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికీ ఈ సమయం అనుకూలంగా వుంటుంది. ప్రమోషన్లు, బదిలీలు ఏర్పడతాయి. అదృష్టం వరిస్తుంది.
19-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయంలోను రాజీపడద్దు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపులు వాయిదా పడతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి.