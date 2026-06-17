సంబంధిత వార్తలు
18-06-2016 గురువారం ఫలితాలు - విశేష ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవచ్చు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పత్రాలు అందుకుంటారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు సంకల్పసిద్ధి ప్రధానం. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అన్ని విధాలా అనుకూలదాయకం. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు. ఏ విషయాన్ని సమస్యగా పరిగణించవద్దు. పనులు సానుకూలమవుతాయి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. గుట్టుగా మెలగండి. అంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం తలపెడతారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కలిసివచ్చే సమయం. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. ఆర్ధికపరంగా మంచి ఫలితాలున్నాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తరారు. పనుల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. కొన్ని పనులు అనుకోకుండా పూర్తవుతాయి. పరిచయస్తులతో సంభాషిస్తారు. గృహ మరమ్మత్తులు చేపడతారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
విశేష ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు, కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఊహించని ఖర్చులుంటాయి. కొత్త సమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. అందరితోను మితంగా సంభాషించింది. ఆగ్రహావేశాలకు గురికావద్దు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. అవమానాలకు గురికావద్దు. కొందరి వ్యాఖ్యులు ఉద్రేకపరుస్తాయి. సామరస్యంగా మెలగండి. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు విపరీతం, రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదు. చిన్న విషయానికే చికాకు పడుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. విందుకు హాజరవుతారు. ఇంటిని అలక్ష్యంగా వదిలేసి వెళ్లకండి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. కిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త ప్రయాణం లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
కర్నాటక, ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో వీధి కుక్కల స్త్వైర విహారం, వీడియో
వీధి కుక్కల బెడద రోజురోజుకీ తీవ్రమవుతోంది. వీధుల్లోకి ఒంటరిగా కనబడితే చాలు పట్టుకుని కొరుకుతున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బిజ్నోర్లో అనేక వీధి కుక్కలు ఒక చిన్న బాలుడిపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. సీసీటీవీ ఫుటేజీలో ఈ దారుణ ఘటనకు సంబంధించి దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. ఆ బాలుడిని తక్షణ వైద్య చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీధికుక్కల బెడదతో తాము భయాందోళనలకు గురువుతున్నామని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వీధి కుక్కలను తక్షణమే పట్టుకుని వాటిని సంరక్షణా కేంద్రాలకు తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు.
Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్కు కోర్టు ఉపశమనం.. ఆన్లైన్లో వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు బెంగళూరు నగర సివిల్ కోర్టు కీలకమైన మధ్యంతర న్యాయ ఉపశమనాన్ని కల్పించింది. ఆయనపై ధృవీకరించని భూకబ్జా, ఆక్రమణల ఆరోపణలు ఆన్లైన్లో వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించేందుకు కోర్టు జాన్ డో నిరోధక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. మే 29 నుండి జూన్ 1, 2026 మధ్య ప్రచారంలోకి వచ్చిన వీడియోలు, కథనాలు, సోషల్ మీడియా పోస్టుల వెల్లువ కారణంగా ఈ న్యాయ వివాదం తలెత్తింది. తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో పవన్ కళ్యాణ్ కోడి చెరువు తిరుసభను అక్రమంగా ఆక్రమించారని, స్థానిక భూ రికార్డులను తారుమారు చేశారని ఆరోపిస్తూ, వైరల్ అయిన ఆ కంటెంట్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. కోర్టును ఆశ్రయించే ముందు, పవన్ కళ్యాణ్ న్యాయ బృందం ఈ ఆరోపణలను ఖండించేందుకు ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలతో కూడిన అధికారిక ఫిర్యాదులను టెక్ మధ్యవర్తులకు పంపింది.
హన్మకొండ బాలుడు నిరంజన్ వద్దకు గంటలో కుక్కపిల్ల పంపిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్, వీడియో
అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్ కోరిక మేరకు అచ్చం చెర్రీ వద్ద వున్న కుక్కపిల్ల లాంటిదాన్ని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పంపించారు. అభిమాని అడిగిన మాటను వెనువెంటనే తీర్చేసారు. సహజంగానే ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ను చూడాలని, ఆయనతో కొద్ది క్షణాలు గడపాలని ఎంతోమంది అనుకుటుంటుంటారు. కొందరికి అది నెరవేరుతుంది. మరికొందరి విషయంలో ఆయనే స్వయంగా వెళ్లి వారిని కలిసి వారి ఆకాంక్షను నెరవేరుస్తుంటారు. ఈరోజు తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో జన్యుపరంగా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న 17 ఏళ్ల నిరంజన్ అనే బాలుడిని పరామర్శించారు.
పానీపూరీ తిన్న 15మంది పిల్లలకు అస్వస్థత.. ఏమైంది?
పానీపూరీ తిన్న 15మంది పిల్లలు అస్వస్థతకు గురైన ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తంగళ్ళపల్లి మండలంలోని కేసీఆర్ నగర్ కాలనీ అనే ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో పానీపూరి తిన్న సుమారు 15 మంది పిల్లలు అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. పానీ పూరీ తీసుకోవడం ద్వారా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయివుంటుందని వైద్యులు అనుమానిస్తున్నారు. తంగళ్ళపల్లి పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, కాలనీలోకి వచ్చి పానీపూరి విక్రయించే ఒక వీధి వ్యాపారి దగ్గర పిల్లలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పానీపూరి తిన్నారు. ఆ తర్వాత 15 మంది పిల్లలకు వాంతులు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపించాయి.
ప్రియురాలితో పెళ్లి కోసం భారీ చోరీకి పాల్పడిన ప్రియుడు
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్లో ఓ ప్రముఖ నగల దుకాణంలో భారీ చోరీ జరిగింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. షోరూమ్లో పనిచేస్తున్న నితిన్ వర్మ అనే వ్యక్తి తన ప్రేయసి కాజల్ వర్మతో పెళ్లి కోసం రూ.4 కోట్ల విలువ చేసే బంగారు నగలను చోరీచేసినట్టు తేలింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..
18-06-2016 గురువారం ఫలితాలు - విశేష ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవచ్చు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పత్రాలు అందుకుంటారు.
17-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు - వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు....
Elachi Lamp: ఉన్నత ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? ఏలకుల దీపం వెలిగిస్తే?
ఉన్నత చదువులు అభ్యసించిన వారికి ఉద్యోగం లభించడం లేదా.. కోరిన ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? జీవితంలో ఉద్యోగం, విద్య, వృత్తికి సంబంధించిన ప్రతిబంధకాలు ఏర్పడుతుంటే బుధవారం హయగ్రీవ పూజ చేయడం మంచిది. విద్య, జ్ఞానం, జ్ఞాపకశక్తి, విజయం వంటివాటి కోసం ఆయనను ఆరాధించడం విశేషంగా భావించారు. ఇంకా విద్య, ఉద్యోగం, ఉద్యోగాల పెంపు, వృత్తిలో అభివృద్ధి వంటి అనేక విషయాలలో హయగ్రీవునితో పాటు కుమార స్వామిని పూజించాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.
16-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- అతిగా శ్రమించవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. సోదరులను సంప్రదిస్తారు. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.