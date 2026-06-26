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Written By సెల్వి

జూన్ 27, 2026 శనివారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (04:00 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (21:35 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణం: పగలు, రాత్రి సమయాల్లో వర్షం పడే అవకాశం (65%) ఉంది. రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి తదితర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C గా నమోదవుతుంది.
 
గాలి తేమ: వాయువ్య దిశ నుండి గంటకు 10 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. తేమ శాతం 69% గా ఉంటుంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ 
వాతావరణం: పగటిపూట ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం (95%) చాలా ఎక్కువగా ఉంది. రాత్రి వేళల్లో కూడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం (90% అవకాశం) కురుస్తుంది. 
 
కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 34°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C గా ఉంటుంది.
 
గాలి - తేమ: పడమర దిశ నుండి గంటకు 9 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. వాతావరణంలో తేమ శాతం 60% గా నమోదవుతుంది.
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