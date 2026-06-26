వివాదాస్పద ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మికి ఎట్టకేలకు పోస్టింగ్ వచ్చింది..
భారతదేశంలోని అత్యంత వివాదాస్పద ఐఏఎస్ అధికారులలో ఒకరైన శ్రీలక్ష్మి, ఒబులాపురం మైనింగ్ కంపెనీ కుంభకోణంతో సహా అనేక ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నారు. గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఆమె కీలక సభ్యురాలిగా వ్యవహరించారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక వర్గంగా పరిగణించబడిన శ్రీలక్ష్మికి ఇంతకాలం ఎటువంటి అధికారిక పదవీ లభించలేదు. అయితే, ఎట్టకేలకు ఆమె ప్రభుత్వంలో ఒక పదవిని పొందగలిగారు. కానీ ఇందులో ఒక మెలిక ఉంది.
IAS Sri Lakshmi
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సీనియర్ ఐఏస్ అధికారి శ్రీలక్ష్మిని ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా (సాధారణ పరిపాలన శాఖ) నియమించింది. ఈ పదవికి సంబంధించిన అదనపు బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్న షంషేర్ సింగ్ రావత్ను ఆ బాధ్యతల నుండి తప్పించారు.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, శ్రీలక్ష్మి మరో నాలుగు రోజుల్లో ఐఏఎస్ పదవి నుండి పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఆమె పదవీ విరమణకు కొద్ది రోజుల ముందు ఈ నియామకం జరిగింది. సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిని బుజ్జగించడానికి చివరి నిమిషంలో చేసిన నామమాత్రపు నియామకంగా దీనిని చూడవచ్చు.
గతంలో వైఎస్సార్ ప్రభుత్వంలో ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీలక్ష్మికి, సాధారణ పరిపాలన శాఖలో ఈ నియామకం ఖచ్చితంగా ఒక స్థాయి తక్కువ లాంటిదే.
ఖుష్బూ సుందర్ పెద్ద కుమార్తె వివాహానికి హాజరు కాని విజయ్.. త్రిష మాత్రం?
నటి-రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్, చిత్రనిర్మాత సుందర్ సి దంపతుల పెద్ద కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, నటుడు సి. జోసెఫ్ విజయ్ హాజరుకాలేదు. గోవాలోని ఒక రిసార్ట్లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమకు చెందిన అనేకమంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. విజయ్ హాజరుకాకపోయినప్పటికీ, నటి త్రిష కృష్ణన్ ఈ వేడుక కోసం గోవా వెళ్ళిన ప్రముఖ అతిథులలో ఒకరిగా నిలిచారు. వివాహ ఆహ్వానాన్ని స్వయంగా అందించడానికి ఖుష్బూ, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఈ నెల ప్రారంభంలోనే చెన్నైలోని విజయ్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనను కలిశారు.
అనుష్క, ప్రభాస్, రానా ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని అనేశారు, వీడియో
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బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టాలని వుంది, నన్ను సెలక్ట్ చేయండి: నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియో
Bigg Boss 10 సీజన్ ఫీవర్ అప్పుడే మొదలైనట్లుంది. దీనిగురించి ఇంకా ప్రకటనలు ఏమీ రానప్పటికీ నంద్యాల జిల్లా గడివేముల పోలీసు స్టేషనులో ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న నాగార్జున రెడ్డి (Nagarjuna Reddy) తనకు బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఇవ్వాలంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసాడు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ... హలో బిగ్ బాస్, మీకు ఓ విజ్ఞప్తి. నేను ఎస్ఐగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా. నేను గత బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్లు అన్నీ ఫాలో అవుతూ వచ్చా.
OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్
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Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.