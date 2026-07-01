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Jagan: పవన్ కల్యాణ్ను సైడ్ క్యారెక్టర్ అని తీసిపారేసిన జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తనదైన శైలిలో ఏపీలోని ఎన్డీఏ సర్కారుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ముందుగా, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను సైడ్ క్యారెక్టర్ అని తీసిపారేశారు. ఏపీ రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్కు పెద్దగా ప్రాధాన్యత లేదని, ఆయనకు నిర్దిష్టమైన రాజకీయ సిద్ధాంతం ఏమీ లేదని, కేవలం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు ఒక భాగస్వామిగా మాత్రమే ఉన్నారని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఆ తర్వాత, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై మాజీ సీఎం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి బీహార్ కంటే అధ్వానంగా ఉందని, అక్కడ జంగిల్ రాజ్ నడుస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. అనంతరం, సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తావనను కూడా జగన్ చర్చలోకి తెచ్చారు. ఒకవేళ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గనుక ఈ రోజు బతికి ఉండి, చంద్రబాబు దారుణమైన పనితీరును ప్రశ్నించి ఉంటే, బాబు ఆయనను కూడా రౌడీ షీటర్ అని ముద్ర వేసేవారు. చంద్రబాబును ప్రశ్నించే ఎవరినైనా రౌడీగా చిత్రీకరిస్తారని తెలిపారు.
ఆ తర్వాత, అమరావతి అంశంపై జగన్ తన వాదనను తెలివిగా మలుపు తిప్పారు. తాను అమరావతి ప్రాంతానికి వ్యతిరేకం కాదని, కానీ అక్కడి స్థానిక రైతులకు జరిగిన అన్యాయానికి మాత్రం కచ్చితంగా వ్యతిరేకమని జగన్ స్పష్టం చేశారు.
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