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చంద్రబాబే విలన్.. మావిగన్ ఎజెండాతో ఎన్నికల బరిలో దిగుతాం.. జగన్మోహన్ రెడ్డి
వైకాపా చీఫ్, విపక్ష నేత, మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాకముందు ఏపీలో ప్రజా సంక్షేమంపై చర్చ జరిగేదని మాజీ సీఎం జగన్ తెలిపారు. కానీ ప్రస్తుతం అరాచకాలు పెచ్చరిల్లిపోయాయని తెలిపారు. ఏపీలో రెడ్బుక్ అరాచకం, కస్టోడియల్ డెత్స్, హామీల మోసాలపై చర్చ జరుగుతోందని.. రాష్ట్రంలో రూల్ ఆఫ్ లా పక్కకు పోయిందని, పోలీసు స్టేషన్లకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులున్నాయని జగన్ అన్నారు.
Jagan
ఏపీకి చంద్రబాబే అసలు విలన్ అని, సినిమాల్లోని విలన్ల పనులు ఆయన కళ్ల ముందే జరుగుతున్నాయని జగన్ ఆరోపించారు. అమరావతిలో రైతుల తరఫున నిలబడితే తమను నిందితులుగా చిత్రీకరిస్తున్నారని, తమ పార్టీ నేతలపైనే దాడి చేసి, తమపైనే కేసులు పెడుతున్నారని ఆయన అన్నారు. పోలీసుల సమక్షంలోనే తమపై రాళ్లతో దాడి చేశారని, కార్ల అద్దాలు పగలగొట్టారని జగన్ ఆరోపించారు. ఈ విషయంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును ప్రశ్నిస్తే అణచివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
ఇకపోతే.. వచ్చే ఎన్నికల్లో మావిగన్ అజెండాతోనే ముందుకు వెళ్తామని జగన్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ విధానానికి కట్టుబడి ఉంటామని, తమకు మద్దతు ఇచ్చేవారు తమకే ఓటు వేస్తారని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా సమస్యలపై ఎవరెవరు వచ్చినా కలిసి పోరాడుతామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటన రాబోయే ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
వీర్ దాస్తో కంగనా రనౌత్ కిస్సింగ్ సీన్.. పెదవులకు గాయం.. అసలు సంగతేంటి?
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NTR: కార్తికేయ పౌరాణిక ఇతిహాసం కథతో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ చిత్రం
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నా సిక్స్ ప్యాక్ ఇది.. మళ్లీ కలుద్దాం.. సమంత బేబీ బంప్ ఫోటో వైరల్
నటి సమంత రూత్ ప్రభు త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారు. సమంత, ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు తమ తొలి సంగతానం కోసం వేయి కనులతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నాడు, తన బేబీ బంప్కు సంబంధించిన ఒక అందమైన ఫోటోను పంచుకోవడం ద్వారా ఆమె అభిమానులను సంతోషపెట్టారు. ఆ పోస్ట్కు కాస్త హాస్యాన్ని జోడిస్తూ సమంత ఇలా రాశారు. తన సిక్స్ ప్యాక్ ఇదని.. స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్లీ కలుద్దామని చెప్పుకొచ్చారు.
EVV satyanarayana: అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది
అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు మూవీని మళ్ళీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. జూన్ 30వ తేదీన అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటన వెలువడింది. ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రమిది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఊపు ఊపిన బోల్డ్ అండ్ రియలిస్టిక్ కామెడీ డ్రామా ఈ చిత్రం.
తమిళనాట మరో జయమ్మగా త్రిష.. లారెన్స్ అలా చెప్పడంతో త్రిషకు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్?
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