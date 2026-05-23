విమాన ప్రయాణాలకు పవన్ సొంత డబ్బునే వాడతారు.. జగన్కు షాకిచ్చిన నాదెండ్ల
ప్రైవేటు విమానాలను వినియోగించుకోవడం ద్వారా ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ వైకాపా చీఫ్ జగన్, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్లను విమర్శిస్తున్న నేపథ్యంలో, జనసేన దీనిపై స్పందించింది. ఇప్పటివరకు తన వ్యక్తిగత విమాన ప్రయాణాల కోసం ప్రభుత్వ నిధుల నుండి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయలేదని స్పష్టం చేసింది.
మీడియా ముందు మాట్లాడిన నాదెండ్ల మనోహర్, పవన్ కళ్యాణ్ తన వ్యక్తిగత పర్యటనల కోసం విమాన ప్రయాణాలకు తన సొంత డబ్బునే వినియోగిస్తారని, ఇందుకోసం ఆయన ప్రభుత్వ నిధుల నుండి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయలేదని తెలిపారు.
మరోవైపు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా తన పదవీకాలంలో, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ విమాన టికెట్లు, వ్యక్తిగత పర్యటనల కోసం ఏకంగా రూ.222 కోట్లు ఖర్చు చేశారని ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. వ్యక్తిగత పర్యటనలు, విమాన ప్రయాణ ఖర్చుల విషయంలో జగన్ పదేపదే లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న తరుణంలో, జనసేన ఈ వివరణ వచ్చింది.
ఇతర రాజకీయ నాయకులను విమర్శిస్తున్న జగన్, వాస్తవానికి తన సహచర నాయకుల కంటే అనేక రెట్లు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేశారని తేలింది.
కేన్స్లో షాకింగ్ ఘటన... మిస్ వెనిజులాపై స్టైలిస్ట్ కత్తెరతో దాడి.. ముఖంపై రక్తంతో.. వీడియో
కేన్స్లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేన్స్లో మిస్ వెనిజులా ఆండ్రీ డెల్ వాల్పై ఆమె స్టైలిస్ట్ జియోవన్నీ లగునా కత్తెరతో దాడి చేసిన ఘటన సినీ లోకాన్ని షాక్కు గురిచేసింది. ముఖానికి రక్తపు మరకలతో ఆమె వీడియో తీసి ఎస్ఎంలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. రెడ్ కార్పెట్పై ప్రదర్శనకు ముందు హోటల్ రూమ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు లగునా లాటిన్ అమెరికాలో పాపులర్ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి, దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
Shruti Haasan: హెల్లాల్లో స్టెప్లతో అలరించిన రామ్ చరణ్, శ్రుతిహాసన్
ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా దీనిని 'ఫైర్!' అని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు $393,000 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. పహిల్వాన్ పెద్ది పాత్ర కోసం చరణ్ నిజమైన స్టంట్స్ చేస్తూ కండలు పెంచారు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న ప్రీమియర్తో ప్రారంభం కాగా, జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్ మరియు డాల్బీ సినిమాలలో విడుదల కానుంది.
మేము కాప్’లం 17 రోజుల్లోనే తీశారంటే నమ్మలేకపోయా : బండ్ల గణేష్
జీ5 తెలుగు నుంచి ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్కు ‘వికటకవి’ ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.
Satyadev: యముడిలా కనుమరుగు చేసే సమవర్తి పాత్రలో సత్యదేవ్
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించే సత్యదేవ్ తన 16వ సినిమా సమవర్తి పేరుతో రాబోతున్నాడు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Payal Rajput: శౌరవ్ ను హగ్ చేసుకుని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పిన పాయిల్ రాజ్ పుత్
ఆర్ఎక్స్ 100 చిత్రం యువతలో పెద్ద చర్చకు తావిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని పాయల్ రాజ్ పుత్ ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత అదే దర్శకుడుతో మంగళవారం సినిమా చేసింది. అందులోనూ ప్రేమ కోసం రగిలిపోయే పాత్రను పోషించింది. ఇలా తెలుగులో పలు పాత్రలలో కనిపించిన ఆమె పంజాబీలో తేరా మేరా సాథీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో నటించిన శౌరవ్ తో ప్రేమ సన్నివేశాల్లో జీవించిందనే చెప్పాలి.