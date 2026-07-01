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Andhra Pradesh Cricket Mania: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఫైనల్ మ్యాచ్.. నారా లోకేష్ అదుర్స్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అత్యంత ఇష్టమైన అంశాలు ఏవైనా ఉన్నాయంటే, అవి కచ్చితంగా సినిమా, క్రికెట్ అని చెప్పవచ్చు. బహుశా అందుకే దేశంలోనే అత్యుత్తమంగా రాణిస్తున్న సినీ పరిశ్రమలలో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్రికెట్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. దీనికి నారా లోకేష్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
Nara Lokesh
గతంలో, విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో అనేక ఐపీఎల్ మ్యాచ్లను నిర్వహించేలా లోకేష్ చొరవ చూపారు. అది ప్రజలకు ఒక గొప్ప పండుగ వాతావరణాన్ని కల్పించింది. విశాఖలో ఐపీఎల్ క్రికెట్ తిరిగి రావడాన్ని ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో హాజరై, ఎంతో ఉత్సాహంతో స్వాగతించారు.
ఇప్పుడు స్థానిక స్థాయిలోనూ క్రీడలను ప్రోత్సహించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం రాత్రి మంగళగిరి స్టేడియంలో 'ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్' ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది. 30,000 మంది సామర్థ్యం కలిగిన ఈ స్టేడియం పూర్తిగా నిండిపోవడంతో, ఆ ప్రాంతం జనసంద్రంగా మారింది.
బలమైన క్రీడా సంస్కృతి ఏ రాష్ట్రానికైనా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. గతంలో ముంబై- చెన్నై నగరాల్లో దీనిని మనం గమనించాం. కాబట్టి, ఆంధ్రప్రదేశ్ను భారతదేశంలో ఒక కీలక క్రీడా కేంద్రంగా (స్పోర్టింగ్ హబ్) తీర్చిదిద్దాలన్న నారా లోకేష్ ఆలోచన చాలా మంచిది. ఆచరణాత్మకమైనది.
అయితే, ఈ ప్రక్రియలో ఒక సవాలు ఏమిటంటే, ఫలితాలు రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఎందుకంటే ముందుగా అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి, ఈ విషయంలో తన ప్రయత్నాలను నిరంతరం కొనసాగించే బాధ్యత లోకేష్పై ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో బలమైన క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలు, ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పడితే, అది రాష్ట్ర పురోగతికి మరింత ఊతమిస్తుంది. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తిలక్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి రూపంలో ఏపీ క్రికెట్కు ఇద్దరు ప్రముఖ ప్రతినిధులు ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి టోర్నీలు జరిగే అవకాశం వుంది.
నన్ను జైల్లో పెట్టాడని జగన్ను జైలులో పెట్టాలంటే ఒక్క నిమిషం పని: చంద్రబాబు నాయుడు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజనతో తీవ్రంగా నష్టపోయిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. అందుకే తను, తన మంత్రివర్గ సహచరులంతా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నామనీ, పెట్టుబడులు పెట్టించి భారతదేశంలోనే అమరావతి రాజధాని నగరాన్ని నెం.1 నగరంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు. తాము ఏపీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తుంటే రాష్ట్రాన్ని ఎలా నాశనం చేయాలా అని వైసిపి చూస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు విమర్శించారు. తనను అకారణంగా ఆనాడు జైల్లో పెట్టారనీ, ఇప్పుడు ప్రతీకారంగా జగన్ మోహన్ రెడ్డిని జైల్లో పెట్టాలంటే నాకు ఒక్క నిమిషం పని. జైల్లో పెట్టలేకనా... నేను అలాంటి వాడిని కాదు. నాక్కావలసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి.
ఎల్ నినో ప్రభావం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు
భారతీయ రుతుపవనాలపై తరచుగా ప్రభావం చూపే ఎల్ నినో కారణంగా, ఈ ఏడాది పలు ప్రాంతాల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. అయితే, రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రాబోయే ఏడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడన ప్రభావం బుధవారం నుండి తెలంగాణ అంతటా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
సిరిసిల్ల బాలాజీ స్వీట్ హౌస్పై దాడి.. మిక్చర్ ప్యాకెట్లో బల్లి
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని బాలాజీ స్వీట్ హౌస్పై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో దుకాణంలో విక్రయించిన మిక్చర్ ప్యాకెట్లో బల్లి కనిపించిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తనిఖీల్లో భాగంగా.. తయారీ కేంద్రంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, అత్యంత అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో తినుబండారాలు తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అక్కడ నిల్వ ఉంచిన నాణ్యత లేని, కాలం చెల్లిన ఆహార పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకుని తక్షణమే మున్సిపల్ చెత్త వాహనంలో పారవేయించి ధ్వంసం చేశారు.
ఆమెతో నీకు వున్న సంబంధమేంటి?: ప్రశ్నించిన భార్యను గుడికి తీసుకెళ్లి హత్య చేసిన భర్త
భారతదేశ ఆర్మీలో పని చేస్తున్న సైనికుడు వంకర బుద్ధిని భార్య ప్రశ్నించినందుకు ఆమెను హత్య చేసాడు. ఈ దారుణ ఘటన కర్నాటకలోని బీదర్ జిల్లా పరిధిలో జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. భగవంత్ జ్ఞానేశ్వర్ సైనికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడి భార్య 26 ఏళ్ల సంజన. ఇటీవలే జ్ఞానేశ్వర్ జోధ్ పూర్ నుంచి సికింద్రాబాదుకి బదిలీ అయ్యాడు. ఈ క్రమంలో 10 రోజులు శెలవుపై తన భార్య వద్దకు వచ్చాడు. ఐతే పెళ్లికి ముందే ఓ మహిళతో అతడికి వివాహేతర సంబంధం వున్నది. వచ్చీ రావడంతోనే ఆమెతో కాలం గడుపుతూ ఇంటికి రావడం ఆలస్యం చేస్తున్నాడు.
చంద్రబాబే విలన్.. మావిగన్ ఎజెండాతో ఎన్నికల బరిలో దిగుతాం.. జగన్మోహన్ రెడ్డి
వైకాపా చీఫ్, విపక్ష నేత, మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాకముందు ఏపీలో ప్రజా సంక్షేమంపై చర్చ జరిగేదని మాజీ సీఎం జగన్ తెలిపారు. కానీ ప్రస్తుతం అరాచకాలు పెచ్చరిల్లిపోయాయని తెలిపారు. ఏపీలో రెడ్బుక్ అరాచకం, కస్టోడియల్ డెత్స్, హామీల మోసాలపై చర్చ జరుగుతోందని.. రాష్ట్రంలో రూల్ ఆఫ్ లా పక్కకు పోయిందని, పోలీసు స్టేషన్లకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులున్నాయని జగన్ అన్నారు.
వీర్ దాస్తో కంగనా రనౌత్ కిస్సింగ్ సీన్.. పెదవులకు గాయం.. అసలు సంగతేంటి?
బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ రివాల్వర్ రాణి సినిమాలోని ఓ కిస్సింగ్ సన్నివేశానికి సంబంధించిన అంశం తెరపైకి వచ్చింది. 2014లో వచ్చిన రివాల్వర్ రాణి అనే బ్లాక్ కామెడీ చిత్రంలోని ఒక ముద్దు సన్నివేశం సమయంలో కంగనా రనౌత్ వల్ల తన పెదవులకు గాయమైందంటూ ఒక జర్నలిస్ట్ చేసిన ఆరోపణలపై ఆ సినిమా నటుడు వీర్ దాస్ స్పందించారు. ఇందులో ఎలాంటి నిజం లేదని చెప్పుకొచ్చాడు.
NTR: కార్తికేయ పౌరాణిక ఇతిహాసం కథతో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ చిత్రం
2018లో విజయవంతమైన 'అరవింద సమేత వీర రాఘవ' చిత్రం తర్వాత ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తదుపరి చిత్రం జూన్ 29న ప్రకటించారు. హారిక & హాసిన్ క్రియేషన్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం కథ గురించి ఎన్.టి.ఆర్. ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో తెలియజేశారు. శివుని కుమారుడు.పార్వతి గర్వం. శాశ్వత సేనాపతి.మరియు మరొక్కసారి త్రివిక్రమ్తో.అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు.
నా సిక్స్ ప్యాక్ ఇది.. మళ్లీ కలుద్దాం.. సమంత బేబీ బంప్ ఫోటో వైరల్
నటి సమంత రూత్ ప్రభు త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారు. సమంత, ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు తమ తొలి సంగతానం కోసం వేయి కనులతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నాడు, తన బేబీ బంప్కు సంబంధించిన ఒక అందమైన ఫోటోను పంచుకోవడం ద్వారా ఆమె అభిమానులను సంతోషపెట్టారు. ఆ పోస్ట్కు కాస్త హాస్యాన్ని జోడిస్తూ సమంత ఇలా రాశారు. తన సిక్స్ ప్యాక్ ఇదని.. స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్లీ కలుద్దామని చెప్పుకొచ్చారు.
EVV satyanarayana: అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది
అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు మూవీని మళ్ళీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. జూన్ 30వ తేదీన అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటన వెలువడింది. ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రమిది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఊపు ఊపిన బోల్డ్ అండ్ రియలిస్టిక్ కామెడీ డ్రామా ఈ చిత్రం.
తమిళనాట మరో జయమ్మగా త్రిష.. లారెన్స్ అలా చెప్పడంతో త్రిషకు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్?
సినీనటి త్రిష రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పనుంది. తమిళనాట మరో జయలలితగా ఆమె మారనుందని ఇప్పటికే ప్రచారం సాగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె రాజకీయ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగుతూ వస్తున్నాయి. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హీరో విజయ్ సీఎం అయ్యాక అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్న తరుణంలో.. సీఎం విజయ్ పెరంబూరు, తిరుచ్చి స్థానాల్లో గెలిచారు. రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాలి. విజయ్ తిరుచ్చి స్థానాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడగా, రాఘవ లారెన్స్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని, టీవీకే విజయ్ పార్టీలో చేరి తిరుచ్చి నుంచి పోటీ చేస్తారని అందరూ అనుకున్నారు.