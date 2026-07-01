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సిరిసిల్ల బాలాజీ స్వీట్ హౌస్పై దాడి.. మిక్చర్ ప్యాకెట్లో బల్లి
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని బాలాజీ స్వీట్ హౌస్పై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో దుకాణంలో విక్రయించిన మిక్చర్ ప్యాకెట్లో బల్లి కనిపించిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
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తనిఖీల్లో భాగంగా.. తయారీ కేంద్రంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, అత్యంత అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో తినుబండారాలు తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అక్కడ నిల్వ ఉంచిన నాణ్యత లేని, కాలం చెల్లిన ఆహార పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకుని తక్షణమే మున్సిపల్ చెత్త వాహనంలో పారవేయించి ధ్వంసం చేశారు.
ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలాడితే సహించేది లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు గానూ మున్సిపల్ అధికారులు సదరు యాజమాన్యానికి రూ. 1 లక్ష భారీ జరిమానా విధించారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ నిబంధనల ప్రకారం స్వీట్ తయారీ కేంద్రంతో పాటు విక్రయ దుకాణాన్ని పూర్తిగా సీజ్ చేస్తున్నట్లు ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి అనూష ప్రకటించారు.
వీర్ దాస్తో కంగనా రనౌత్ కిస్సింగ్ సీన్.. పెదవులకు గాయం.. అసలు సంగతేంటి?
బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ రివాల్వర్ రాణి సినిమాలోని ఓ కిస్సింగ్ సన్నివేశానికి సంబంధించిన అంశం తెరపైకి వచ్చింది. 2014లో వచ్చిన రివాల్వర్ రాణి అనే బ్లాక్ కామెడీ చిత్రంలోని ఒక ముద్దు సన్నివేశం సమయంలో కంగనా రనౌత్ వల్ల తన పెదవులకు గాయమైందంటూ ఒక జర్నలిస్ట్ చేసిన ఆరోపణలపై ఆ సినిమా నటుడు వీర్ దాస్ స్పందించారు. ఇందులో ఎలాంటి నిజం లేదని చెప్పుకొచ్చాడు.
NTR: కార్తికేయ పౌరాణిక ఇతిహాసం కథతో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ చిత్రం
2018లో విజయవంతమైన 'అరవింద సమేత వీర రాఘవ' చిత్రం తర్వాత ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తదుపరి చిత్రం జూన్ 29న ప్రకటించారు. హారిక & హాసిన్ క్రియేషన్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం కథ గురించి ఎన్.టి.ఆర్. ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో తెలియజేశారు. శివుని కుమారుడు.పార్వతి గర్వం. శాశ్వత సేనాపతి.మరియు మరొక్కసారి త్రివిక్రమ్తో.అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు.
నా సిక్స్ ప్యాక్ ఇది.. మళ్లీ కలుద్దాం.. సమంత బేబీ బంప్ ఫోటో వైరల్
నటి సమంత రూత్ ప్రభు త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారు. సమంత, ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు తమ తొలి సంగతానం కోసం వేయి కనులతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నాడు, తన బేబీ బంప్కు సంబంధించిన ఒక అందమైన ఫోటోను పంచుకోవడం ద్వారా ఆమె అభిమానులను సంతోషపెట్టారు. ఆ పోస్ట్కు కాస్త హాస్యాన్ని జోడిస్తూ సమంత ఇలా రాశారు. తన సిక్స్ ప్యాక్ ఇదని.. స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్లీ కలుద్దామని చెప్పుకొచ్చారు.
EVV satyanarayana: అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది
అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు మూవీని మళ్ళీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. జూన్ 30వ తేదీన అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటన వెలువడింది. ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రమిది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఊపు ఊపిన బోల్డ్ అండ్ రియలిస్టిక్ కామెడీ డ్రామా ఈ చిత్రం.
తమిళనాట మరో జయమ్మగా త్రిష.. లారెన్స్ అలా చెప్పడంతో త్రిషకు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్?
సినీనటి త్రిష రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పనుంది. తమిళనాట మరో జయలలితగా ఆమె మారనుందని ఇప్పటికే ప్రచారం సాగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె రాజకీయ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగుతూ వస్తున్నాయి. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హీరో విజయ్ సీఎం అయ్యాక అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్న తరుణంలో.. సీఎం విజయ్ పెరంబూరు, తిరుచ్చి స్థానాల్లో గెలిచారు. రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాలి. విజయ్ తిరుచ్చి స్థానాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడగా, రాఘవ లారెన్స్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని, టీవీకే విజయ్ పార్టీలో చేరి తిరుచ్చి నుంచి పోటీ చేస్తారని అందరూ అనుకున్నారు.