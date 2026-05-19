Love Affair: కుమారుడి ప్రేమ వ్యవహారం జరిగిన హత్య.. పది మందికి జీవిత ఖైదు
కుమారుడి ప్రేమ వ్యవహారం కారణంగా జరిగిన హత్య కేసులో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోర్టు 10 మందికి జీవిత ఖైదు విధిస్తూ సోమవారం తీర్పు వెలువరించింది. ప్రతి దోషికి రూ.6,500 జరిమానా కూడా విధించారు. బోయిన్పల్లి మండలం స్తంభంపల్లి గ్రామంలో తునికి లక్ష్మీనారాయణ హత్యకేసులో జిల్లా ప్రిన్సిపల్ జడ్జి పి.నీరజ తీర్పు వెలువరించారు.
ప్రాసిక్యూషన్ ప్రకారం, లక్ష్మీనారాయణ చిన్న కుమారుడు మహేష్, బొంగాని పరాశరాములు కుమార్తెతో సంబంధం ఉందని, దానిని ఆమె కుటుంబం వ్యతిరేకించింది. బాలిక కుటుంబానికి చెందిన పది మంది, బంధువులు మహేష్ ఇంటిపై చెక్క దుంగలు, ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో లక్ష్మీనారాయణ తీవ్రంగా గాయపడి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.
బాధితుడి భార్య తునికి విజయ ఫిర్యాదు మేరకు బోయిన్పల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. అప్పటి వేములవాడ రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కె. నవీన్ కుమార్ చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. విచారణ సందర్భంగా అదనపు ఎస్పీ బి. చంద్రయ్య ఆధ్వర్యంలో విచారణ, కోర్టు సిబ్బంది మద్దతుతో 20 మంది సాక్షులను ప్రాసిక్యూషన్ విచారించింది.
ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పెంట శ్రీనివాస్ వాదించారు. శాస్త్రీయ ఆధారాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల వాంగ్మూలాన్ని పరిశీలించిన కోర్టు నిందితులందరినీ దోషులుగా నిర్ధారించి జీవిత ఖైదు విధించింది.
