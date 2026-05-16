బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పోక్సో కేసు : బాధితురాలి వాంగ్మూలం నమోదు
కేంద్ర మంత్రి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నేత బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఓ యువతి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయనపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు పోక్సో కేసును నమోదు చేశారు. దీంతో ఆయన అరెస్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకు పరారీలో ఉన్నాడు. మరోవైపు, కోర్టు బెయిల్ కోసం ఆయన న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బాధితురాలి వాంగ్మూలాన్ని పోలీసులు నమోదు చేశారు. మేడ్చల్ మెజిస్ట్రేట్ ఎదుట బాధితురాలు, ఆమె తల్లి వాంగ్మూలాలను 40 నిమిషాల పాటు రికార్డు చేశారు. ఇప్పటికే బాధితురాలి వాంగ్మూలాలను రెండుసార్లు పోలీసులు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు, భగీరథ్ దేశం దాటిపోకుండా పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అతడి కోసం ఐదు బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. భగీరథ్పై పోక్సో కేసు నమోదుకావడంతో అతడితో టచ్లో ఉన్నవారిపై, స్నేహితులు, బంధువుల ఇళ్లపై పోలీసులు నిఘా సారించారు. బంజారాహిల్స్లోని బండి సంజయ్ ఇంట్లో ఒక బృందం తనిఖీలు చేపట్టింది.
మరోవైపు, ఈ కేసు విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తున్నాయి. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు కావడం వల్లే నిందితుడుని అరెస్టు చేయకుండా ప్రభుత్వం తాస్కారం చేస్తోందంటూ విపక్ష పార్టీల నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. కేసు నమోదై రోజులు గడిచిపోతున్నప్పటికీ పరారీలో ఉన్న నిందితుడుని పోలీసులు గుర్తించలేకపోవడాన్ని కూడా విపక్ష నేతలు తప్పుబడుతున్నారు.
గ్వాలియర్లో కిడ్నాప్ చేసి... బెంగుళూరులో గ్యాంగ్ రేప్...
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్వాలియర్లో ఓ మైనర్ బాలికను కిడ్నాప్ చేసిన కొందరు కామాంధులు.. ఆ బాలికను బెంగుళూరు నగరానికి తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ కేసులో ఇద్దరు మహిళతో పాటు మొత్తం ఐదుగురుని అరెస్టు చేయగా, మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
గత జనవరి నెలలో గ్వాలియర్కు చెందిన ఓ బాలికను నిందితులు కిడ్నాప్ చేసి బెంగుళూరుకు తరలించారు. బాలిక కనిపించకపోవడంతో ఆమె తల్లి ఫిబ్రవరి నెలలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తన కుమార్తెను మయామాటలు చెప్పి బెంగుళూరుకు తీసుకెళ్లారని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆ బాలిక ఉన్న ప్రాంతాన్ని గుర్తించి రక్షించారు. ఆ సమయంలో ఆమె బందీగా ఉంచిన ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. అనంతరం బాలికను గ్వాలియర్లోని ప్రభుత్వ సంరక్షణ కేంద్రంలో నెల రోజుల పాటు ఉంచి తర్వాత కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
ఇంటికి చేరుకున్న తర్వాత ఆ బాలిక తనకు జరిగిన ఘోరాన్ని తల్లికి వివరించింది. బెంగుళూరులో తనను బందీగా ఉంచడంతో పాటు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడినట్టు వాపోయింది. ఇందుకు ఇద్దరు మహిళలు కూడా సహకరించారని బాలిక చెప్పడంతో తల్లి మరోమారు పోలీసులను ఆశ్రయించి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు నలుగురు పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలపై ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో ఐదుగురిని అరెస్టు చేయగా, పరారీలో ఉన్న ఆరో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
సినిమా హీరోల్లో దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైలే వేరు. అంతేకాదు... ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా హైలో వుంటుంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లివస్తుంటారు. మానవ జన్మ గురించి ఆయన తత్వ బోధనలు కూడా చెబుతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల వేళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ వున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే, శ్రీశ్రీ రవిశంగర్ గురూజీ ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంది.
జయం రవితో తన బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు పరోక్షంగా కెనీషా తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ సుదీర్ఘ భావోద్వేగ పోస్ట్ పెట్టిన ఆమె, చెన్నై నగరాన్ని విడిచి వెళుతున్నట్లు, తనకిష్టమైన సంగీతాన్ని కూడా వదులుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎంతో ప్రేమతో అడుగుపెట్టానని.. కానీ ప్రస్తుతం నిశ్శబ్దంతో వెనుదిరుగుతున్నాను. ఒక మనిషిని రక్షించే ప్రయత్నంలో తనను కాను కోల్పోయానని తెలిపింది. ప్రదర్శనలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే ఈ లోకంలో మంచితనానికి విలువ లేదని కెనీషా తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. దశాబ్దాల పాటు సాగిన తన కెరీర్లో, పలు భాషల్లో దాదాపు అరవై చిత్రాలతో ఇండియన్ సినిమాని రీడిఫైన్ చేసిన సంగీతం, 94 ఏళ్ల వయసులో డైరెక్టర్ చైర్ లోకి తిరిగి వస్తూ, సృజనాత్మకతకు హద్దులు లేవని మరోసారి నిరూపిస్తున్నారు.
నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ సతీష్ కాసెట్టి తన కొత్త థ్రిల్లర్ మూవీ 'మరీచిక'తో మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు..ఈ చిత్రంలో రెజీనా కసాండ్రా, అనుపమ పరమేశ్వరన్, విరాజ్ అశ్విన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సినిమా మే 29న భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలో భారీ ఎత్తున విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. చిలక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాజీవ్ చిలక, మేఘా చిలక ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా శనివారం విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై మరింత క్యూరియాసిటీని పెంచింది.
పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచమవుతున్న చిత్రం పురుష:. బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, పాటలు, గ్లింప్స్, టీజర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి. దర్శకుడు వీరు వులవల సినిమా విశేషాలు తెలియజేస్తున్నారు.