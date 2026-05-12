సంబంధిత వార్తలు
- CM Vijay: జ్యోతిష్యుడు రాధన్ పండిట్కు పట్టం కట్టిన సీఎం విజయ్
- Jyothika: పవర్, న్యాయం మధ్య పోరాటాన్ని తెలిపే సిస్టమ్ ట్రైలర్ విడుదల
- ప్రధాని మోడీ అమృత్ కాలం దేశానికి విష యుగంగా మారింది : రాహుల్ గాంధీ
- బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి బాగీరథ్పై పోక్సో కేసు నమోదు
- Manchu Manoj: బండి భగీరథ్ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్
రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే పోక్సో కేసు : బండి సంజయ్
తన కుమారుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడంపై తెలంగాణ ప్రాంతానికి బీజేపీ నేత, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పందించారు. రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే ఈ కేసును నమోదు చేశారని ఆరోపించారు. తాను కేంద్ర మంత్రి స్థాయికి ఎదగడాన్ని జీర్ణించుకోలేని శక్తులు పన్నిన కుట్ర ఇదని, న్యాయవ్యవస్థే నిజానిజాలు తేలుస్తుందని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, ప్రధాని మోడీ బేటీ బచావో నినాదం ఏమైందని, కేంద్ర మంత్రి కుమారుడిపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారని ప్రశ్నించారు.
బండి భగీరథ్పై పోక్సో చట్టం ...
కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్పై నమోదైన 'లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో) కేసుపై తక్షణమే విచారణ ప్రారంభించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, సోమవారం నాడు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సి.వి. ఆనంద్ను ఆదేశించారు. బండి భగీరథ్ ఒక మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి, సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ఆదేశించారు.
మే 8వ తేదీనే పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు నమోదైనప్పటికీ, చర్యలు తీసుకోవడంలో జరిగిన జాప్యంపై ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, ఈ కేసును విచారించేందుకు పోలీస్ శాఖాధిపతి ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం.
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, డీజీపీ ఆనంద్ ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటన దృష్ట్యా, మొత్తం పోలీస్ యంత్రాంగం భద్రతా ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉందని డీజీపీ ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. టీజీఎస్సీపీసీఆర్ అధ్యక్షురాలు కొత్తకోట సీతా దయాకర్ రెడ్డి, నగర పోలీస్ కమిషనర్ నుండి వివరాలను సేకరించి, ఈ విషయంపై విచారణ జరిపేందుకు ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
బండి సంజయ్ కుమారుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) కొనసాగిస్తున్న నిరసనల నేపథ్యంలో టీఎస్సీపీసీఆర్ ఈ చర్యలు చేపట్టడం, డీజీపీకి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. 17 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడన్న ఆరోపణలపై బండి భగీరథ్పై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.
గత ఆరు నెలలుగా భగీరథ్ తమ కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడని బాలిక తల్లి ఆరోపించారు. మొయినాబాద్లోని ఒక ఫామ్హౌస్లో కూడా అతను ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 11, బీఎన్ఎస్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
25 ఏళ్ల భగీరథ్, అంతకుముందు కరీంనగర్ II టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై ఫిర్యాదు చేశాడు. తనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయకుండా ఉండేందుకు వారు హనీట్రాప్కు పాల్పడి, రూ. 5 కోట్లు డిమాండ్ చేశారని అతను ఆరోపించాడు.
అతని ఫిర్యాదు మేరకు, బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై దోపిడీ, నేరపూరిత బెదిరింపు, నేరపూరిత కుట్ర మరియు ఉమ్మడి ఉద్దేశం వంటి ఆరోపణలతో బీఎన్ఎస్ లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయబడింది. బండి సంజయ్ తన కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులు తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Chiranjeevi's Photos: చిరంజీవి ఫొటో లకు నెటిజన్లు ఫిదా - బాబీ సినిమా కోసమే
తాజాగా పూర్తి ఫొటోలను ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో విడుదలచేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరియు డైరెక్టర్ బాబీ (కె.ఎస్. రవీంద్ర) కాంబినేషన్లో వస్తున్న కొత్త సినిమాకు సంబంధించి తాజా అప్డేట్స్ కోసమే ఇలా చేశారని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించాల్సింది. కానీ వాయిదా పడింది. జూన్ లో సినిమా షూటింగ్ వుంటుందని తెలుస్తోంది.
Jayasudha: రమణి కళ్యాణం సినిమా చూశా,మంచి ఫీల్గుడ్ మూవీ : జయసుధ
టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సహజనటి జయసుధ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్లు అద్భుతంగా నటించారు. విజయ్ చాలా ప్యాషన్తో ఈ సినిమాను తీశాడు. ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న సినిమాల్లో కూడా చాలా మంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి. ‘రమణి కళ్యాణం’ కూడా అలాంటి మంచి సినిమా. హీరో, హీరోయిన్లు చాలా నేచురల్గా పెర్ఫార్మ్ చేశారు. మ్యూజిక్ కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. నేను ఈ సినిమా చూశాను. ఇది ఒక మంచి ఫీల్గుడ్ మూవీ. మే 22న ఈ సినిమా విడుదల అవుతోంది. అందరూ థియేటర్స్ లో చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను,
Nani: నేచురల్ నాని ది పారడైజ్ సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాతలు
గత కొన్ని రోజులుగా, ది పారడైజ్ గురించి అనేక నిరాధారమైన పుకార్లు మరియు బాధ్యతారహితమైన ఊహాగానాలు ప్రచారం అవుతున్నట్లు మేము గమనించామని చిత్ర టీమ్ ఓ వివరణ ఇచ్చింది. చిత్రాన్ని మొదటి రోజు నుండే పూర్తి స్పష్టతతో ప్రణాళిక చేసాము, మరియు అనుకున్న విధంగానే సినిమా ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే 100 రోజులకు పైగా షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది, మరియు మిగిలిన షెడ్యూల్ కూడా ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతోంది.
Exhibitors Association: సింగిల్ థియేటర్లు మూతపడుతున్నాయ్ బతికించండి అంటూ ఎగ్జిబిటర్లు ఆవేదన
కాలం మారుతుంది. కానీ తెలుగు సినిమా థియేటర్లలో మార్పు లేదు. అందుకే తమకు అద్దె విధానం స్వస్తి పలికి, పర్సెంటేజీ విధానాాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం వుందని ప్రముఖ ఎగ్జిబిటర్లు మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. ఆంద్ర ప్రదేశ్ లోనూ థియేటర్ల వ్యవస్థ కూడా అద్వాన్నంగా వుంది. అక్కడ కూడా త్వరలో మీటింగ్ లు ఏర్పాటుచేయబోతున్నాం. ఇప్పటికే సింగిల్ థియేటర్లు దాదాపు 94 శాతం క్లోజ్ అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ మూసాపాటలో శ్రీరాములు థియేటర్ల బంద్ అయింది అని ఎస్.వి.కె. పిక్చర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన దిల్ రాజు సోదరుడు శిరీష్ తెలియజేశారు.
Aadi Saikumar : శంబాల కాంబినేషన్ లో యగంధర్ ముని నూతన చిత్రం
ఆది సాయికుమార్ చిత్రం శంబాల తో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, దర్శకుడు యుగంధర్ ముని మరో వినూత్నమైన కథాంశంతో ఓ ప్రయోగం చేయబోతోన్నారు. యుగంధర్ ముని సమర్పణలో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలైన మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు ఆదితో మరో సినిమాని నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి బృందా రవీందర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.