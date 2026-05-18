  4. Nara Devansh Makes Early Gen Z Content Creator Debut
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (12:11 IST)

Nara Devansh: జెన్ జెడ్ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌గా నారా దేవాన్ష్.. వెల్లువెత్తుతున్న ప్రశంసలు (video)

సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్ క్రియేషన్‌కు పెరుగుతున్న క్రేజ్‌ను అందిపుచ్చుకుంటూ, విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కుమారుడు నారా దేవాంశ్ ఆదివారం తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ 'డైనో డీట్స్'ను ప్రారంభించారు. ఈ ఛానెల్ ద్వారా, దేవాంశ్ డైనోసార్లు, శిలాజాలు, ప్రాచీన చరిత్ర, పురాజీవశాస్త్రంపై తాను చేసిన పరిశోధనను ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. 
 
ఈ సందర్భంగా నారా, నందమూరి కుటుంబాలు దేవాంశ్‌ను అభినందించాయి. దేవాంశ్ యూట్యూబ్ పాడ్‌కాస్ట్ టీజర్‌లో లోకేష్ కనిపించారు. దేవాంశ్ డైనోసార్ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించడానికి తాను ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌లో పిల్లలను ఆకట్టుకునేలా కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 
దేవాంశ్ ఇంత చిన్న వయసులోనే తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ను ప్రారంభించడంపై పలువురు నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. అతని కుటుంబ సభ్యులందరూ ప్రజలతో మమేకమై ఉండటంతో, దేవాంశ్ బహుశా తన ఛానెల్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తన వయసు పిల్లలతో ఒక అనుబంధాన్ని పెంచుకోగలనని భావించి ఉంటాడు.
 
అతని తాత ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా, అతని తండ్రి మంత్రిగా ఉండటంతో, దేవాన్ష్ ప్రజలతో చాలా సులభంగా మమేకమయ్యే అవకాశం ఉంది. 'డైనో డీట్స్' మొదటి ఎపిసోడ్ వచ్చే శుక్రవారం విడుదల కానుంది. డైనోసార్లు, వాటికి సంబంధించిన చరిత్ర గురించిన ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలు, వివరాలతో కూడిన ఈ పాడ్‌కాస్ట్ ప్రతి శుక్రవారం యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌లలో ప్రసారం అవుతుంది.
 
డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేషన్‌లో పెరుగుతున్న జెన్ జెడ్ (Gen Z) తరం నేపథ్యంలో, దేవాన్ష్ ఈ రంగంలోకి ముందుగా ప్రవేశించడం గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షించింది. చాలా మంది పిల్లలు ఆన్‌లైన్ కంటెంట్‌ను చూస్తున్నప్పటికీ, ఇంత చిన్న వయస్సులో డైనోసార్లు, చరిత్రపై దృష్టి సారించిన విద్యా వేదికను ప్రారంభించడాన్ని, యువ ప్రేక్షకులతో మమేకమయ్యే సామర్థ్యం ఉన్న ఒక సృజనాత్మక, అర్థవంతమైన చొరవగా చాలామంది భావిస్తున్నారు.
