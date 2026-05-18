సంబంధిత వార్తలు
- నారా దేవాన్ష్ ఈ తరం పిల్లలలాగా టెలివిజన్, ఫోన్లలో లేడు.. నారా లోకేష్
- కూటమికి మద్దతిస్తాను.. అందుకని పూర్తిగా లొంగిపోయినట్లు కాదు.. పవన్ కల్యాణ్
- ఈ కట్టె కాలేంత వరకు మీతోనే కళ్యాణ్ సర్ : నటుడు తనీష్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
- ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందా? ప్రభుత్వ వివరణ ఏంటి?
- వైకాపా మాజీ మంత్రి రజనీపై ఎస్సీఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు - పాస్పోర్టు అప్పగింత
Nara Devansh: జెన్ జెడ్ కంటెంట్ క్రియేటర్గా నారా దేవాన్ష్.. వెల్లువెత్తుతున్న ప్రశంసలు (video)
సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్ క్రియేషన్కు పెరుగుతున్న క్రేజ్ను అందిపుచ్చుకుంటూ, విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కుమారుడు నారా దేవాంశ్ ఆదివారం తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ 'డైనో డీట్స్'ను ప్రారంభించారు. ఈ ఛానెల్ ద్వారా, దేవాంశ్ డైనోసార్లు, శిలాజాలు, ప్రాచీన చరిత్ర, పురాజీవశాస్త్రంపై తాను చేసిన పరిశోధనను ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
Nara Devansh
ఈ సందర్భంగా నారా, నందమూరి కుటుంబాలు దేవాంశ్ను అభినందించాయి. దేవాంశ్ యూట్యూబ్ పాడ్కాస్ట్ టీజర్లో లోకేష్ కనిపించారు. దేవాంశ్ డైనోసార్ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించడానికి తాను ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. ఈ పాడ్కాస్ట్లో పిల్లలను ఆకట్టుకునేలా కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
దేవాంశ్ ఇంత చిన్న వయసులోనే తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ను ప్రారంభించడంపై పలువురు నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. అతని కుటుంబ సభ్యులందరూ ప్రజలతో మమేకమై ఉండటంతో, దేవాంశ్ బహుశా తన ఛానెల్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తన వయసు పిల్లలతో ఒక అనుబంధాన్ని పెంచుకోగలనని భావించి ఉంటాడు.
అతని తాత ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా, అతని తండ్రి మంత్రిగా ఉండటంతో, దేవాన్ష్ ప్రజలతో చాలా సులభంగా మమేకమయ్యే అవకాశం ఉంది. 'డైనో డీట్స్' మొదటి ఎపిసోడ్ వచ్చే శుక్రవారం విడుదల కానుంది. డైనోసార్లు, వాటికి సంబంధించిన చరిత్ర గురించిన ఆసక్తికరమైన వాస్తవాలు, వివరాలతో కూడిన ఈ పాడ్కాస్ట్ ప్రతి శుక్రవారం యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లలో ప్రసారం అవుతుంది.
డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేషన్లో పెరుగుతున్న జెన్ జెడ్ (Gen Z) తరం నేపథ్యంలో, దేవాన్ష్ ఈ రంగంలోకి ముందుగా ప్రవేశించడం గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షించింది. చాలా మంది పిల్లలు ఆన్లైన్ కంటెంట్ను చూస్తున్నప్పటికీ, ఇంత చిన్న వయస్సులో డైనోసార్లు, చరిత్రపై దృష్టి సారించిన విద్యా వేదికను ప్రారంభించడాన్ని, యువ ప్రేక్షకులతో మమేకమయ్యే సామర్థ్యం ఉన్న ఒక సృజనాత్మక, అర్థవంతమైన చొరవగా చాలామంది భావిస్తున్నారు.
#DinoDeets #DevaanshPodcast— Lokesh Nara (@naralokesh) May 17, 2026
Woke up this morning… slightly confused ????
The room was suddenly filled with dinosaurs… dinosaur books, dinosaur paintings, dinosaur toys everywhere. I was wondering what exactly was going on.
Then Devaansh revealed the reason.
???? INTRODUCING:… pic.twitter.com/AUTX9QMGd8
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Jonnavithula: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో వస్తున్న మూవీ లలిత
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
Mega158: మెగా158 కోసం జిమ్ వర్కౌట్ను పంచుకున్న చిరంజీవి
Manchu Manoj: డేవిడ్ రెడ్డి టీజర్ తో రా కింగ్ ట్యాగ్ తో వస్తున్న మంచు మనోజ్
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.
క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో శ్రీలీల రిలేషన్... సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు
టాలీవుడ్ నటి శ్రీలీల భారత క్రికెట్ జట్టు క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో రిలేషన్లో ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని శ్రీలీల సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పైగా, వీరిద్దరూ ఇంతవరకు కలుసుకోలేదని వివరణ ఇస్తున్నాయి. అలాగే, శ్రీలీల తల్లి డాక్టర్ సరస్వతి కూడా ఈ వార్తలను కొట్టిపారేశారు. ఈ పుకార్లలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.