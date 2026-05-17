ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందా? ప్రభుత్వ వివరణ ఏంటి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రంగ రవాణా సంస్థ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీంతో ఆర్టీసీ కార్మికులు, ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పైగా, సంస్థలో కొత్తగా వందల సంఖ్యలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నారు. దీంతో ప్రైవేటు పరం చేయనున్నారనే వార్తలకు ఇలాంటి చర్యలు మరింత ఊతమిస్తున్నాయి.
దీనిపై ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ వివరణ ఇచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వల్ల సంస్థ ప్రైవేటీకరణ కాదని, ఉద్యోగులకు ఎలాంటి నష్టం లేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రధానమంత్రి ఈ-బస్ సేవా పథకం కింద రాష్ట్రానికి 1,050 బస్సులను కేంద్రం కేటాయించిందని తెలిపింది.
ఇందులో 11 నగరాలకు 750 బస్సులు, తిరుమల - తిరుపతి ఘాట్లో నడిపే 300 బస్సులు ఉన్నాయి. వీటికి కేంద్రమే టెండర్లు పిలిచి, మన రాష్ట్రంలో పినాకిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ సంస్థ బస్సులు సరఫరా చేసేలా నిర్ణయించింది. సురక్షితమైన, పర్యావరణహిత ప్రజారవాణాకు సంస్థ కట్టుబడి ఉందని ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రకటించింది.
సినిమాపై అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖనా? సీఎం విజయ్పై విశాల్ ఫైర్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్పై కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ మండిపడ్డారు. సినిమాపై ఏమాత్రం అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖన కేటాయించడాన్ని విశాల్ తప్పుబట్టారు. సీఎంగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పాఠశాలలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, బస్టాండ్ల సమీపంలో మద్యం దుకాణాల మూసివేతకు ఆదేశాలు జారీ చేయగా, ఈ నిర్ణయాన్ని విశాల్ స్వాగతించారు. కానీ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా రాజ్మోహన్ నియామకాన్ని తీవ్రంగా తప్పబట్టారు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఓ ట్వీట్ చేశారు.
రజనీకాంత్తో పోటీపడతాను.. అసూయ లేదు : కమల్ హాసన్
నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
పెద్ది చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి బయోపిక్ కాదు : డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకుడు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఈ చిత్రం మల్లయుద్ధం నేపథ్యంలో సాగుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి రామ్మూర్తి నాయుడి బయోపిక్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం రామ్మూర్తి బయోపిక్ కాదని స్పష్టం చేశారు. అసలు పెద్ది క్యారెక్టరైజేషన్కు స్ఫూర్తి ఎవరన్నదీ చెప్పారు.
నన్ను ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదు, నా ఇగో హర్ట్ అయ్యింది: రజినీకాంత్
సినిమా హీరోల్లో దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైలే వేరు. అంతేకాదు... ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా హైలో వుంటుంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లివస్తుంటారు. మానవ జన్మ గురించి ఆయన తత్వ బోధనలు కూడా చెబుతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల వేళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ వున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే, శ్రీశ్రీ రవిశంగర్ గురూజీ ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంది.