మేడారం జాతరకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు.. 4వేల బస్సులు నడుపుతాం.. పొన్నం
మేడారం జాతరకు వచ్చే భారీ సంఖ్యలో భక్తులకు సౌకర్యంగా ఉండేలా బస్సులను సమర్థవంతంగా నడపాలని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ టీజీఎస్ఆర్టీసీని ఆదేశించారు. సచివాలయంలో ఆర్టీసీ అధికారులతో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో, గత జాతరలో ఉపయోగించిన 3,491 బస్సులతో పోలిస్తే ఈసారి 4,000 బస్సులను నడపనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.
గతంలో నమోదైన 16.82 లక్షల మంది ప్రయాణికులతో పోలిస్తే, ఈసారి 20 లక్షల మంది ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ సేవలను వినియోగించుకుంటారని మంత్రి అంచనా వేశారు. వరంగల్, హనుమకొండ, ఖమ్మం, కరీంనగర్ మీదుగా వెళ్లే ప్రధాన మార్గాల్లో భారీ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, అధికారులు బస్సుల నిర్వహణను సమర్థవంతంగా చేపట్టాలని, మేడారంలోని తాత్కాలిక బస్ స్టాప్ల వద్ద పోలీసులతో సమన్వయంతో పనిచేయాలని మంత్రి సూచించారు. స్థానిక సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా మేడారంలో శాశ్వత ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ కోసం ఒక వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను రూపొందించాలని కూడా ఆయన ఆదేశించారు.
జాతీయ రోడ్డు భద్రతా మాస కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు అమలు చేయబడతాయి. మేడారంకు ప్రయాణించే భక్తులకు హోర్డింగ్లు, బస్ స్టేషన్ డిస్ప్లేలు, బస్సుల లోపల టెలివిజన్ స్క్రీన్ల ద్వారా రోడ్డు నిబంధనల గురించి తెలియజేయబడుతుంది.