హైదరాబాద్లో భూముల వేలం తిరిగి ప్రారంభం.. ప్రభుత్వం ఆమోదం
హైదరాబాద్లో భూముల వేలం తిరిగి ప్రారంభం కానుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూసాపేట, బంజారాహిల్స్,కొండాపూర్లలో భూముల వేలం వేయాలని యోచిస్తోంది. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ 42 ఎకరాలను విక్రయించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, దీని ద్వారా రాష్ట్రానికి దాదాపు రూ.5000 కోట్లు ఆదాయం రావచ్చు. రెండు నెలల క్రితం కోకాపేట వేలం సందర్భంగా మూసాపేట భూమిని వేలం వేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రజల వ్యతిరేకత కారణంగా, ప్రభుత్వం ఈ చర్యను నిలిపివేసింది. తరువాత, హెచ్ఎండీఏ భూమిని ఆక్రమించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. దీనితో ప్రభుత్వం వేలానికి ఆమోదం తెలిపింది. హైదరాబాద్లోని ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల సంస్థలకు పెద్ద భూముల కొరత ఉంది. ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశం నుండి సంస్థలు స్థలాన్ని కోరుతున్నాయి.
టీజీఐఐసీ, హెచ్ఎండీఏ నిర్వహించిన మునుపటి వేలంలో బలమైన డిమాండ్, వేగవంతమైన అమ్మకాలు కనిపించాయి. మునుపటి వేలంలో, కోకాపేటలో ఒక ఎకరం రూ.155 కోట్లు, రాయదుర్గంలో రూ.171 కోట్లు వచ్చింది. ఈ గణాంకాలు అంచనాలను పెంచాయి. రియల్టర్లు, తెలంగాణ నివాసితులు మూసాపేట, బంజారాహిల్స్, కొండాపూర్లలో ధరలను చూడటానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు.
మూసాపేటలో, ఎన్హెచ్ 65 సమీపంలో ప్రభుత్వానికి 14 ఎకరాలు ఉన్నాయి. ఆ భూమిని రెండు భాగాలుగా వేలం వేయాలని యోచిస్తోంది. రాజకీయ వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ, హెట్ఎండీఏ పదేపదే ఆక్రమణలను నివేదించింది. ఇది స్థానిక సంప్రదింపుల తర్వాత తుది ఆమోదానికి దారితీసింది. బంజారా హిల్స్లో, ఎంఎల్ఎ కాలనీ సమీపంలో 8.37 ఎకరాలను విక్రయించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
హెచ్ఎండీఏ అక్కడ 15 ఎకరాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, చాలా భూమి ఆక్రమణకు గురైంది. కొండాపూర్లో, ప్రభుత్వం వేలానికి సిద్ధంగా ఉన్న 20 ఎకరాలను కలిగి ఉంది. మొత్తంగా, హైదరాబాద్లోని ప్రధాన ప్రదేశాలలో 42 ఎకరాలు త్వరలో వేలం వేయబడతాయి. ఈ చర్య ప్రధాన డెవలపర్లను ఆకర్షించి రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.