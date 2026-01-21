రెండేళ్లలో 416మందితో డేటింగ్.. మహిళ షాకింగ్ స్టోరీ
ప్రజలు సరైన భాగస్వామి కోసం వెతుకుతూ డేటింగ్లకు వెళతారు, తద్వారా వారు ఒకరినొకరు బాగా తెలుసుకోగలరు. డేటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాతే అవతలి వ్యక్తి వారి అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉన్నారో లేదో వారికి తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఒక మహిళ కేవలం రెండు సంవత్సరాలలో 400 కంటే ఎక్కువ మంది పురుషులతో డేటింగ్ చేశానని పేర్కొంది.
రెండేళ్లలో 416 మందితో డేటింగ్ చేసిన ఒక మహిళ కథ, ఆధునిక డేటింగ్ సంస్కృతి ఎంత వేగంగా మారుతుందో హైలైట్ చేస్తుంది. డేటింగ్ల కోసం, ముఖ్యంగా మొదటి సమావేశాల కోసం ఎక్కువ గంటల సమయం వెచ్చిస్తున్నారు. అనుకూలతను అర్థం చేసుకునే మార్గంగా ప్రారంభమైనది తరచుగా పరిపూర్ణత కోసం నిరంతర శోధనగా మారుతుంది.
మహిళలకు ఎక్కువ స్వేచ్ఛ, సమాన అవకాశాలు సమాజానికి సానుకూల దశలుగా మిగిలిపోతాయి. విద్య, కెరీర్లు, వ్యక్తిగత ఎంపికలలో స్వాతంత్ర్యం వృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. అయితే, స్వేచ్ఛ కూడా బాధ్యతను కోరుతుంది. భాగస్వాములను ఎంచుకోవడంలో అజాగ్రత్త నిర్ణయాలు భావోద్వేగ స్థిరత్వాన్ని, దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను బలహీనపరుస్తాయి.
చాలామంది పరిపూర్ణ భాగస్వామి ఉండాలని నమ్ముతారు. కానీ పరిపూర్ణత అవాస్తవికం. ప్రతి సంబంధానికి సహనం, రాజీ, భావోద్వేగ పరిపక్వత అవసరం. చాలా మందితో డేటింగ్ చేయడం తరచుగా గందరగోళానికి దారి తీస్తుంది.