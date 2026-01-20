కాళేశ్వరం కేసులో కేసీఆర్, హరీష్ రావుకు ఊరట.. తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలు
కాళేశ్వరం కేసులో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్, పార్టీ నాయకుడు హరీష్ రావుకు ఊరట లభించింది. తదుపరి విచారణ వరకు వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకూడదని తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశించింది. కాళేశ్వరం నివేదికను సవాలు చేస్తూ కేసీఆర్, హరీష్ రావు, స్మితా సబర్వాల్, శైలేంద్ర జోషి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
హైకోర్టు గతంలోనే వారికి రక్షణ కల్పించింది. తాజాగా, కోర్టు అదే రక్షణను పొడిగించింది. తదుపరి విచారణను ఫిబ్రవరి 25కు వాయిదా వేసింది. తదుపరి ఆదేశాలు ఇచ్చే వరకు పిటిషనర్లపై ఎలాంటి మధ్యంతర చర్యలు తీసుకోకూడదని స్పష్టంగా పేర్కొంది.
ఈ ఆదేశం తదుపరి విచారణ తేదీ వరకు అమలులో ఉంటుంది. రాజకీయ వర్గాలు ఈ కేసును నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తదుపరి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందనే దానిపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. నివేదిక ఆధారంగా కేసీఆర్, హరీష్ రావు అరెస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు భయపడుతున్నాయి.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని అవకతవకల వెనుక కేసీఆరే కర్త, కర్మ, క్రియ అని నివేదికలో పేర్కొన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఆరోపణలు పార్టీ శ్రేణుల్లో తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తించాయి. హైకోర్టు నిర్ణయం తర్వాత బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఊరట పొందాయి. అయితే, తుది తీర్పు కోసం ఎదురుచూస్తున్నందున అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది.
ఆరోపణలు రుజువైతే కేసీఆర్ జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుందని పార్టీ నాయకులు అంగీకరిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, బీఆర్ఎస్ తన వాదనను బలంగా వినిపిస్తోంది. కాళేశ్వరం తెలంగాణకు ఒక ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ అని, అవినీతి ఆరోపణలు రాజకీయ కక్ష సాధింపులో భాగమేనని ఆ పార్టీ ఆరోపిస్తోంది.