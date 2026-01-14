బుధవారం, 14 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 14 జనవరి 2026 (19:33 IST)

కేసీఆర్‌ను విమర్శించేందుకు ఆయన కుమార్తె కవిత ఉన్నారు : మంత్రి కోమటిరెడ్డి

భారాస అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను విమర్శించేందుకు తాము అక్కర్లేదని, ఆయన సొంత కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత ఉన్నారని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన పాలమూరు జిల్లాలోని దేవరకద్ర నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, బీఆర్ఎస్ పార్టీని, ఆ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ను, ఆయన తనయుడు కేటీఆర్‌ను, మేనల్లుడు హరీష్ రావు, ఇతర భారాస నేతలను విమర్శించేందుకు తాము అక్కర్లేదని, ఆయన కుమార్తె, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె.కవిత ఉన్నారని తెలిపారు. 
 
పైగా, కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో చేసిన అప్పులను తమ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తోందన్నారు. అప్పులు తీరుస్తూనే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం తమ ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని అన్నారు. కేసీఆర్ వల్ల పాలమూరుకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని మంత్రి ఆరోపించారు. 
 
పాలమూరు - రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు రూ.80 వేల కోట్లు చేయాల్సి వుండగా, రూ.27 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేస్తే 99 శాతం పనులు ఎలా పూర్తవుతాయో కేసీఆర్ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అబద్దాలు చెప్పి మోసాలు చేయాలని చూస్తే ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును గుర్తుపెట్టుకోవాలని మంత్రి హెచ్చరించారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఒక్క రోజు కూడా సెలవు లేదా విశ్రాంతీ తీసుకోకుండా రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పని చేస్తున్నారన్నారు. కేసీఆర్ మాత్రం ఏదో ఒక రోజు మాత్రమే పనుల కోసం సమయం కేటాయిస్తున్నారని విమర్శించారు. అందుకే అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ప్రజలు వారికి తగిన గుణపాఠం చెప్పారని వ్యాఖ్యానించారు. వివిధ సంక్షేమ పథకాల అమలు కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రూ.వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని అన్నారు. 

జూమ్ కాల్‌లో బోరున విలపించిన యాంకర్ అనసూయ

జూమ్ కాల్‌లో బోరున విలపించిన యాంకర్ అనసూయబుల్లితెర యాంకర్, సినీ నటి అనసూయ జూమ్ కాల్‌లో బోరున విలపించారు. మనమంతా మనుషులమేనని, ఒక మనిషిగా భావోద్వేగానికి లోనవ్వడంలో తనకెలాంటి సిగ్గూ లేదని పేర్కొన్నారు. తాజాగా జరిగిన జూమ్ ప్రెస్‌మీట్‌లో ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. దీనిపై ఇన్‌స్టా వేదికగా ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. 'నిన్న జూమ్‌ కాల్ ద్వారా ప్రెస్‌మీట్‌లో మాట్లాడాను. ఆ సమయంలో నాకు లభించిన మద్దతు నన్నెంతో భావోద్వేగానికి గురి చేసింది.

బాక్సాఫీస్ వద్ద 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' దూకుడు

బాక్సాఫీస్ వద్ద 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' దూకుడుమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన తాజా చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ నెల 12వ తేదీన విడుదలై సందడి చేస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం విడుదలైన తొలి రోజున రూ.84 కోట్లు వసూలు చేయగా, రెండో రోజున కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూకుడు కొనసాగించింది. తాజాగా ఈ చిత్రం రెండు రోజుల కలెక్షన్లను నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా 48 గంటల్లో రూ.140 కోట్లు (గ్రాస్)ను వసూలు చేసినట్టు తెలుపుతూ పోస్టర్‍‌ను విడుదల చేసింది.

ఒక వర్గానికి చెందిన అభిమానులు పరాశక్తిపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు : దర్శకురాలు సుధా కొంగరా

ఒక వర్గానికి చెందిన అభిమానులు పరాశక్తిపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు : దర్శకురాలు సుధా కొంగరాఒక వర్గానికి చెందిన అభిమానులు 'పరాశక్తి' చిత్రంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆ చిత్ర దర్శకురాలు సుధా కొంగరా ఆరోపించారు. శివకార్తికేయన్, జయం రవి, అధర్వ మురళి, శ్రీలీలలు జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 10వ తేదీన విడుదలై హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. తొలి మూడు రోజుల్లోనే దాదాపు రూ.100 కోట్ల వరకు కలెక్షన్లు రాబట్టింది.

Anasuya: పోలీసులను ఆశ్రయించిన అనసూయ.. 42 మందిపై ఫిర్యాదు.. ఎందుకో తెలుసా?

Anasuya: పోలీసులను ఆశ్రయించిన అనసూయ.. 42 మందిపై ఫిర్యాదు.. ఎందుకో తెలుసా?టాలీవుడ్ నటి, టీవీ యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆన్‌లైన్ వేధింపులు, క్రిమినల్ బెదిరింపులు, పరువు నష్టం మార్ఫింగ్ చేసిన, ఏఐ సృష్టించిన లైంగికంగా అసభ్యకరమైన కంటెంట్‌ను ప్రచారం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై సినీ నిర్మాతలు, జర్నలిస్టులు, టెలివిజన్ ఛానెళ్లు, సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లతో సహా 42 మందిపై ఫిర్యాదు చేశారు. మంగళవారం నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం, నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అనసూయ తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారులో రాసిన ప్రతి సీన్‌కి ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారే : అనిల్ రావిపూడి

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారులో రాసిన ప్రతి సీన్‌కి ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారే : అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి, హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి మెగా బ్లాక్ బస్టర్ 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో అలరించారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయిక నటించారు. శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని ప్రజెంట్ చేశారు. ప్రిమియర్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న విడుదలైన ఈ చిత్రం మెగా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ ని అందుకొని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ మెగా బ్లాక్ బస్టర్ థాంక్ యూ మీట్ నిర్వహించారు.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

అద్భుతమైన కళాత్మక వస్త్రశ్రేణితో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకోండి

అద్భుతమైన కళాత్మక వస్త్రశ్రేణితో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకోండిమకర సంక్రాంతి అంటేనే సూర్యకిరణాల వెలుగులు, కొత్త బియ్యం ఘుమఘుమలు, ఇంటి ముంగిట అందమైన ముగ్గులతో అలరారే వేడుక. పవిత్ర స్నానాలు, గోపూజల వంటి సాంప్రదాయక విధులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపే ఈ పండుగ రోజున, సంప్రదాయంతో పాటు సౌకర్యం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. ఫ్యాబ్ ఇండియా వారి మకర సంక్రాంతి ఫెస్టివ్ కలెక్షన్ అచ్చం అటువంటి క్షణాల కోసమే రూపొందించబడింది. ఇది సరళత, కళాత్మకత మరియు కాలాతీత డిజైన్ల అద్భుత సమ్మేళనం. ఈ కలెక్షన్‌లో మృదువైన, శ్వాసక్రియకు అనువైన కాటన్-సిల్క్ మిశ్రమ వస్త్రాలు ఉన్నాయి, ఇవి రోజంతా తేలిక పాటి, సౌకర్యవంతమైన అనుభూతులను అందిస్తాయి.

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభం

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభంహైదరాబాద్: మహిళల బాటమ్‌వేర్ విభాగంలో దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉన్న గో కలర్స్(Go Colors), దక్షిణ భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తృతం చేసింది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో 4,430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో కూడిన తమ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి నిహారిక కొణిదెల ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ స్టోర్‌ను ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్‌లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో ఒకటైన డాక్టర్ ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో ఈ స్టోర్ ఏర్పాటైంది.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్హైదరాబాద్: తదుపరి తరం సౌందర్య, శరీర శిల్ప సంరక్షణలో మార్గదర్శక సంస్థ అయిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్, హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ అత్యాధునిక క్లినిక్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. చెన్నైలో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లోకి బ్రాండ్ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది , త్వరలోనే బెంగళూరుకు ఈ సంస్థ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనుంది.
