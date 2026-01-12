Kavitha: ఏపీ నీటి ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ జాగృతి పోరాడుతుంది.. కవిత
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కొనసాగుతున్న జల వివాదాల నేపథ్యంలో, ఏపీ నీటి ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ జాగృతి పోరాడుతుందని జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత పేర్కొన్నారు. అంతర్రాష్ట్ర జలాల పంపకం ఒక సున్నితమైన, అపరిష్కృత సమస్యగా ఉన్న సమయంలో ఆమె ఈ ప్రకటన చేశారు.
పోలవరం-నల్లమల ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ను భారత సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ పిటిషన్ విచారణకు అర్హత లేదని కోర్టు పేర్కొనడంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయపరమైన విధానానికి ఇది ఒక ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
ఈ పరిణామంపై కవిత ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని విమర్శించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో కృష్ణా, గోదావరి జల వివాదాలను పరిష్కరించడంలో అధికార ముఖ్యమంత్రి మరోసారి తన అసమర్థతను ప్రదర్శించారని ఆమె అన్నారు. జల హక్కుల కోసం పొరుగు రాష్ట్రాలతో పోరాడటానికి ఇష్టపడనని బహిరంగంగా చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణకు ఉండటం దురదృష్టకరమని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. కోర్టు తీర్పు తెలంగాణకు మరో ఆటంకాన్ని సృష్టించిందని కూడా కవిత పేర్కొన్నారు.
పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లిఫ్ట్ ప్రాజెక్టు అక్రమ నిర్మాణానికి సంబంధించి రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం తెలంగాణ హక్కులను బలహీనపరిచిందని కవిత పేర్కొన్నారు. ఈ చర్య రాష్ట్ర స్థానాన్ని పరిరక్షించడానికి బదులుగా దానిని బలహీనపరిచిందని ఆమె ఆరోపించారు.
ముఖ్యమంత్రి, ప్రభుత్వంలోని కొందరు కీలక సభ్యులు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల తెలంగాణ ప్రజల జల హక్కులు నిరాకరించబడుతున్నాయని కవిత ఆరోపించారు. ఆ హక్కులను పరిరక్షించడానికి తెలంగాణ జాగృతి ఏపీ నీటి ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుందని ఆమె ఉద్ఘాటించారు.