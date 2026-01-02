KCR: అసెంబ్లీకి ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిన కేసీఆర్.. బీఆర్ఎస్ భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందన్న కవిత
తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కే చంద్రశేఖర్ రావు అసెంబ్లీకి కొద్దిసేపు హాజరై నిమిషాల వ్యవధిలోనే వెళ్లిపోవడంపై విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కేవలం హాజరు వేయించుకోవడానికే వచ్చి, చర్చల్లో పాల్గొనడం లేదని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయనపై ఆరోపణలు చేశారు.
ఈ చర్చకు మరింత ఆజ్యం పోస్తూ, ఆయన కుమార్తె, బీఆర్ఎస్ నాయకురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కూడా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి సరిగ్గా హాజరు కాకపోతే బీఆర్ఎస్ భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆమె అన్నారు. తప్పులు జరిగినప్పుడు కేసీఆర్ సభలో ఉండి ప్రశ్నలను ఎదుర్కోవాలని కవిత పేర్కొన్నారు.
బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు వంటి నాయకులు కూడా అసెంబ్లీని విడిచిపెట్టవద్దని, సభ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయవద్దని కవిత హెచ్చరించారు. ఆమె హరీష్ రావు పాత్రను ప్రశ్నించి, ఆయనపై పదునైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదే సమయంలో, కేసీఆర్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉపయోగించిన భాషను ఆమె విమర్శిస్తూ, అది అనుచితమైనది, అభ్యంతరకరమైనదని అన్నారు.
మరోవైపు, కవిత సెప్టెంబర్ 3న తాను సమర్పించిన ఎమ్మెల్సీ పదవికి, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామాకు సంబంధించి శాసనమండలి ఛైర్మన్ను కలిశారు. రాజీనామా ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నందున, అది ఆమోదించబడక ముందే మండలిలో మాట్లాడటానికి అనుమతి కోరినట్లు సమాచారం.
ఆమె పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సమస్యలను లేవనెత్తాలనుకుంటున్నారు. అవసరమైతే సిట్ ముందు అన్ని ఆధారాలను సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు.