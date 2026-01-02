అసెంబ్లీని బూతుల మయం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి : బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్ రావు
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా, శుక్రవారం శాసనసభ నుంచి భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) వాకౌట్ చేసింది. అంతేకాకుండా, ఈ సమావేశాలను బహిష్కరించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు వెల్లడించారు. అసెంబ్లీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బూతుల మయం చేశారని, అందుకే సమావేశాలను బహిష్కరిస్తున్నట్టు తెలిపారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి వ్యాఖ్యలు, స్పీకర్ వైఖరికి నిరసనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. శాసనసభ నుంచి వాకౌట్ చేసిన అనంతరం గన్పార్క్ వద్ద పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి హరీశ్రావు నిరసన తెలిపారు.
'తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ సభ నుంచి బయటకు వచ్చాం. ప్రజాస్వామ్య విలువలకు అధికార పక్షం పూర్తిగా తిలోదకాలు ఇచ్చింది. బీఏసీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు విరుద్ధంగా సభ నిర్వహిస్తున్నారు. సభను సీఎం రేవంత్ బూతుల మయం చేశారు. ఆయన వ్యాఖ్యలపై నిరసన తెలిపేందుకు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు.
సీఎంను విమర్శించవద్దని స్పీకర్ అంటే ఎలా? ప్రధానిని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించడం లేదా? మూసీ కంటే ముందు సీఎం నోరు ప్రక్షాళన చేయాలి. అసెంబ్లీని గాంధీభవన్, సీఎల్పీ సమావేశంలా రేవంత్ మారుస్తున్నారు. మేం ప్రశ్నిస్తే అడ్డగోలుగా చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారు' అని హరీశ్ రావు విమర్శించారు.