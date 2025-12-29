అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ హాజరయ్యారు. సభ సమావేశాలు ప్రారంభంకాగానే ఆయన సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. కేసీఆర్ను అసెంబ్లీలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినట్లు చెప్పారు.
'ప్రతి సభ్యుడిని మేం గౌరవిస్తాం. కేసీఆర్ను ఇవాళే కాదు.. ఆస్పత్రిలో కూడా కలిశా. అసెంబ్లీ నుంచి వెంటనే ఎందుకు వెళ్లారో ఆయన్నే అడగాలి' అని రేవంత్ అన్నారు. ఇద్దరూ ఏం మాట్లాడుకున్నారని మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించగా.. మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్నది మీకెలా చెబుతాం? అని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. శాసనసభ ప్రారంభమైన తర్వాత కేసీఆర్ వద్దకు రేవంత్ వెళ్లారు. కరచాలనం చేస్తూ బాగున్నారా అని సీఎం పలకరించారు. ఆ తర్వాత సభ నుంచి కేసీఆర్ బయటకు వెళ్లిపోయారు.