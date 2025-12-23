Revanth Reddy: డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. గత దశాబ్ద కాలపు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపకంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఏ విధంగా దెబ్బతీశారో హైలైట్ చేయడానికి ఈ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక చర్చను నిర్వహించాలని ఆయన యోచిస్తున్నారు.
తెలంగాణ నదీ జలాల హక్కులను పరిరక్షించడానికి బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాజకీయ మనుగడ కోసం బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను పునరుజ్జీవింపజేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను తిప్పికొట్టేందుకు ముఖ్యమంత్రి అన్ని వాస్తవాలను అసెంబ్లీ, ప్రజల ముందు ఉంచాలని కోరుకుంటున్నారు.
దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కంటే రాజకీయ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అంతర్రాష్ట్ర నదీ జలాల్లో రాష్ట్ర వాటాను కాపాడటంలో విఫలమైందని రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సోమవారం ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసిసిసి)లో మంత్రులతో రెండు గంటలకు పైగా జరిగిన అనధికారిక క్యాబినెట్ సమావేశంలో, అనేక కీలక రాజకీయ, పరిపాలనా సమస్యలపై చర్చ జరిగింది.
అయితే, ప్రధానంగా రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశం, నదీ జలాల పంపిణీ, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై బీఆర్ఎస్ వాదనను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై దృష్టి సారించారు.