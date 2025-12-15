తెలంగాణలో రెండు దశల పంచాయతీ ఎన్నికలు: విజేతగా నిలిచిన కాంగ్రెస్
తెలంగాణలో రెండు దశల పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన విజేతగా అవతరించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 శాతానికి పైగా పంచాయతీలను గెలుచుకుంది. గట్టి పోటీ ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆ పార్టీ సుమారు 27 శాతం పంచాయతీలను కైవసం చేసుకుంది.
స్వతంత్ర అభ్యర్థులు మూడో స్థానంలో నిలవగా, బీజేపీ నాలుగో స్థానానికి పడిపోయింది. పైకి చూస్తే, ఈ ఫలితాలు కాంగ్రెస్ను సునాయాసంగా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాయి. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన కేవలం రెండేళ్లకే ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. సాధారణంగా అధికార పార్టీలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో బలమైన ఆధిక్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి మూడు సంవత్సరాలలో ఇది మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించిన వెంటనే ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇలాంటి సమయంలో ప్రతిపక్షాల నైతిక స్థైర్యం అత్యంత తక్కువ స్థాయిలో ఉండాలి.
ఇది అధికార పార్టీకి మరింత అనుకూలంగా మారింది. ఇన్ని అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్ ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాల్సింది. 75 నుండి 80 శాతం పంచాయతీలను గెలుచుకుని ఉంటే అది మరింత బలమైన సందేశాన్ని పంపేది. కేవలం 50 శాతానికి పైగా గెలుచుకోవడం చూసినంత ఆకట్టుకునేలా లేదు.
ఏకగ్రీవ ఎన్నికలను మినహాయిస్తే, ఈ తేడా మరింత తగ్గుతుంది. ఇది ప్రతిపక్షం ఇంకా చురుకుగా ఉందని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. దానిని తేలికగా తీసుకోకూడదు. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ, ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రతిపక్షం మరింత బలం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే రేవంత్ రెడ్డి అప్రమత్తంగా, చురుకుగా ఉండాలి. ఇదిలా ఉండగా, బీజేపీ ఇప్పటికీ దిశానిర్దేశం లేనట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ ఎన్నికలలో కాషాయ పార్టీ బలమైన ప్రభావాన్ని చూపడంలో విఫలమైంది. మరో దశ మిగిలి ఉండగా, దాదాపు 12,000 పంచాయతీలలో ఎన్నికలు పూర్తవుతాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ఇప్పటికే తదుపరి చర్యలను ఖరారు చేసింది. వెంటనే ఉప సర్పంచ్ ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ఎస్ఈసీ యోచిస్తోంది.
ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల చేయబడతాయి. అందుకే ఈ ప్రక్రియను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. పరిషత్ ఎన్నికలు, మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. వాటి షెడ్యూల్స్ తర్వాత ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.