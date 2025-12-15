సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (11:52 IST)

తెలంగాణలో రెండు దశల పంచాయతీ ఎన్నికలు: విజేతగా నిలిచిన కాంగ్రెస్

Revanth Reddy
తెలంగాణలో రెండు దశల పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన విజేతగా అవతరించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 శాతానికి పైగా పంచాయతీలను గెలుచుకుంది. గట్టి పోటీ ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆ పార్టీ సుమారు 27 శాతం పంచాయతీలను కైవసం చేసుకుంది. 
 
స్వతంత్ర అభ్యర్థులు మూడో స్థానంలో నిలవగా, బీజేపీ నాలుగో స్థానానికి పడిపోయింది. పైకి చూస్తే, ఈ ఫలితాలు కాంగ్రెస్‌ను సునాయాసంగా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాయి. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన కేవలం రెండేళ్లకే ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. సాధారణంగా అధికార పార్టీలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో బలమైన ఆధిక్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. 
 
అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి మూడు సంవత్సరాలలో ఇది మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించిన వెంటనే ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇలాంటి సమయంలో ప్రతిపక్షాల నైతిక స్థైర్యం అత్యంత తక్కువ స్థాయిలో ఉండాలి. 
 
ఇది అధికార పార్టీకి మరింత అనుకూలంగా మారింది. ఇన్ని అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్ ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాల్సింది. 75 నుండి 80 శాతం పంచాయతీలను గెలుచుకుని ఉంటే అది మరింత బలమైన సందేశాన్ని పంపేది. కేవలం 50 శాతానికి పైగా గెలుచుకోవడం చూసినంత ఆకట్టుకునేలా లేదు. 
 
ఏకగ్రీవ ఎన్నికలను మినహాయిస్తే, ఈ తేడా మరింత తగ్గుతుంది. ఇది ప్రతిపక్షం ఇంకా చురుకుగా ఉందని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. దానిని తేలికగా తీసుకోకూడదు. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ, ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రతిపక్షం మరింత బలం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే రేవంత్ రెడ్డి అప్రమత్తంగా, చురుకుగా ఉండాలి. ఇదిలా ఉండగా, బీజేపీ ఇప్పటికీ దిశానిర్దేశం లేనట్లు కనిపిస్తోంది. 
 
ఈ ఎన్నికలలో కాషాయ పార్టీ బలమైన ప్రభావాన్ని చూపడంలో విఫలమైంది. మరో దశ మిగిలి ఉండగా, దాదాపు 12,000 పంచాయతీలలో ఎన్నికలు పూర్తవుతాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్‌ఈసీ) ఇప్పటికే తదుపరి చర్యలను ఖరారు చేసింది. వెంటనే ఉప సర్పంచ్ ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ఎస్‌ఈసీ యోచిస్తోంది. 
 
ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల చేయబడతాయి. అందుకే ఈ ప్రక్రియను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. పరిషత్ ఎన్నికలు, మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. వాటి షెడ్యూల్స్ తర్వాత ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండి

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండిఆహ్లాదకమైన రాత్రులు, పండుగ ఉత్సాహంతో శీతాకాలం వచ్చింది, అయినప్పటికీ ఇది చాలామందికి సుపరిచితమైన సవాళ్లను కూడా తెస్తుంది. చర్మం పొడి బారటం, నిస్సత్తువగా మారటం, సున్నితమైన రీతిలో మారటం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చల్లని గాలి మన చర్మం నుండి తేమను లాడేసుకుంటుంది, చర్మం పొలుసులుగా మారి చికాకుకు గురిచేస్తుంది. సమయోచతంగా తీసుకునే చర్మ సంరక్షణ సహాయపడుతుంది, కానీ శాశ్వత పోషణ లోపల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలపు చర్మ సంరక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం మీ శరీరానికి సరైన ఆహారాలను అందించటంలో ఉందని పోషకాహార నిపుణురాలు రితికా సమద్దర్ వివరిస్తున్నారు.

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?తులసి ఆరోగ్యం, సౌందర్య ప్రయోజనాలను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే జుట్టు నెరవడానికి తులసి చెక్ పెడుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అందుకే తులసి హెయిర్ ప్యాక్‌తో జుట్టు నెరసే సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు. తులసిలో యాంటీ ఆక్సిడెండ్‌లు ఉన్నాయి. ఇది మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించింది. ఇది జుట్టుకు రంగును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌లు ముందస్తుగా నిరోధాన్ని నిరోధిస్తాయి.

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?ముందుగా స్టౌ మీద పాన్‌ను వుంచి మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల నీటిని చేర్చాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో టమోటా పేస్టును కలిపి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గడ్డకట్టకుండా కలుపుతూ వుండాలి. ఆపై ఈ టమోటా మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. అందులో ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు తగినంత కలిపి.. చివరిగా కొత్తిమీర తరుగు చేర్చి సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఈ టమోటా సూప్ తీసుకోవడం ద్వారా శీతాకాలంలో జీర్ణ సమస్యలను పక్కనబెట్టవచ్చు. ఈ సూప్ వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలుండవ్. చర్మం పొడిబారడం వుండదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
