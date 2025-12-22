సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (10:39 IST)

ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా కేసీఆర్ తీరు మారలేదు, దమ్ముంటే రా తేల్చుకుందాం: రేవంత్ రెడ్డి

revanth reddy
బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తనదైలి శైలిలో స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... ఇన్నాళ్లు కలుగులో దాక్కున్న ఎలుకలా వుండి ఇప్పుడు బైటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. కేసీఆర్ మారి వుంటాడని అనుకున్నా. ఆయనలో ఏ మార్పు రాలేదు. పదేళ్ల పాలనలో తెలంగాణను 8 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లోకి నెట్టి కమీషన్లు దండుకున్నారు.
 
అన్నీ అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు. దమ్ముంటే జనవరి 2 నుంచి జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావాలి. అక్కడే తేల్చుకుందాం ఎవరు తెలంగాణను దగా చేసారో. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా ఇంకా ఆయన తీరు మారలేదు. ప్రజల పక్షాన నిలబడతా అని చెప్పుకునే కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడాలని, ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అక్కడ అన్నీ అబద్ధాలు మాట్లాడితే సరిపోదని అన్నారు.

Kiara Advani: య‌ష్ చిత్రం టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్ లో కియారా అద్వానీ లుక్

Kiara Advani: య‌ష్ చిత్రం టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్ లో కియారా అద్వానీ లుక్ఎమోష‌న‌ల్, హై వోల్టేజ్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ మూవీస్ ఇలా... వైవిధ్యమైన సినిమాలు, పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తూ త‌న‌దైన గుర్తింపు సంపాదించుకుంది కియారా అద్వానీ . ఇప్పుడు గీతూ మోహ‌న్ దాస్ రూపొందిస్తోన్న శ‌క్తివంత‌మైన ప్ర‌పంచంలోకి నాడియా పాత్ర ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ పాత్ర ఆమె ఫిల్మోగ్ర‌ఫీ రేంజ్‌లో మ‌రింత పెంచేలా స‌రికొత్త‌గా ఉంది.

Bigg boss telugu, ట్రెండింగ్‌లో తనూజ, ట్రోఫీ లిప్ట్ చేసిన కల్యాణ్

Bigg boss telugu, ట్రెండింగ్‌లో తనూజ, ట్రోఫీ లిప్ట్ చేసిన కల్యాణ్బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్ కల్యాణ్ పడాలగా నిలిచారు. ప్రేక్షకుల ఓట్లతో బిగ్ బాస్ తెలుగు విన్నర్ కల్యాణ్ అయ్యాడు. ఐతే ఎక్స్ ట్రెండింగ్‌లో ఆసక్తికరంగా తనూజ నిలిచింది. ఐతే బిగ్ బాస్ విన్నింగ్ ఓట్లు మాత్రం కల్యాణ్ కే పట్టం కట్టాయి. దీనితో బిగ్ బాస్ విన్నర్‌గా కల్యాణ్ ప్రైజ్ మనీ రూ. 35,00,000 గెలుచుకున్నాడు. దానితో పాటు మారుతీ విక్టోరిస్ కారు కూడా అతడికి మారుతీ సుజికీ వారు బహుమతిగా ఇచ్చారు. అలాగే రోఫ్ కంపెనీ నుంచి రూ. 5,00,000 నగదు బహుమతి కూడా కల్యాణ్‌కి దక్కింది.

Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తు

Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తునటి నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమె సినిమా నేపథ్యం, గతంలో ఆమె చేసిన ఎండార్స్‌మెంట్‌ల కారణంగా ఈ కేసు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నేహా శర్మ ఆఫ్‌షోర్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రమోట్ చేయడంలో ముడిపడి ఉందని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ఈ ప్రమోషన్లు సర్రోగేట్ ప్రకటనల ద్వారా జరిగాయని ఆరోపించారు.

Roshan: ఛాంపియన్: షూటింగ్లో కొన్ని గాయాలు అయ్యాయి : రోషన్

Roshan: ఛాంపియన్: షూటింగ్లో కొన్ని గాయాలు అయ్యాయి : రోషన్నేను ఫస్ట్ క్రికెటర్ అవ్వాలనుకున్నాను. నిజానికి మా నాన్నగారి కోరిక కూడా నేను క్రికెటర్ అవ్వాలని. అయితే నాకు సినిమాలపై ఆసక్తి ఏర్పడింది అని హీరో రోషన్ అన్నారు. స్వప్న సినిమాస్ మూవీ ఛాంపియన్. రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషించారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహించారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌ నిర్మించాయి. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రోషన్ విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Kokkoroko: రమేష్ వర్మ నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం కొక్కోరొకో షూటింగ్ పూర్తి

Kokkoroko: రమేష్ వర్మ నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం కొక్కోరొకో షూటింగ్ పూర్తిర‌మేష్ వ‌ర్మ‌...శ్రీనివాస్ వసంత‌ల స్టోరీ టెల్లింగ్ సామ‌ర్థాన్ని గుర్తించి అత‌నికి కొక్కోరొకో సినిమాను తెర‌కెక్కించే ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క‌మైన బాధ్య‌త‌ను అప్ప‌గించారు. ‘కొక్కోరొకో’ సినిమా షూటింగ్ పూర్త‌య్యింది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ డిఫ‌రెంట్ పోస్ట‌ర్ ద్వారా అనౌన్స్ చేశారు. వినూత్న ఆలోన‌ల‌తో డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస్ వసంత‌ల‌.. విజువ‌ల్ గ్రాండియ‌ర్‌గా, బ‌ల‌మైన ఎమోష‌న్స్ క‌ల‌గ‌లిపి కొక్కోరొకో సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఓ యూనిక్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను అందించ‌బోతున్నారు.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యం

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యంకలబందతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. కలబంద లేదా అలోవెరాను ఎక్కువగా సౌందర్య సాధనంగా వాడుతుంటారు. ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కలబందలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, బీటాకెరొటిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై ఉన్న ముడతలను, మొటిమలు వంటి సమస్యలను నివారించి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, ముఖాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుతుంది. కలబంద గుజ్జులో కాస్త బియ్యపు పిండిని కలిపి ముఖానికి రాసి కొద్దిసేపాగాక కడిగిస్తే వృద్దాప్య ఛాయలను నివారించి యవ్వనంగా కనపడేలా చేస్తుంది. కలబంద గుజ్జు, బియ్యపు పిండి కలిపిన పేస్టు వారానికి రెండుసార్లు మర్దిస్తే ముఖంపై ఉన్న మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించుకోవచ్చు.

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలుగుంటూరు: భాషే రమ్యం.. సేవే గమ్యం అంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా గుంటూరులో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. గుంటూరులోని వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు కేవలం ఒక కార్యక్రమంలా కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వేదికలా మారాయి. స్థానిక పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం నుంచి వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వరకు జానపద ర్యాలీతో ఈ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.
