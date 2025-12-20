శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025 (13:59 IST)

KTR: ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులు.. రేవంత్ రెడ్డికి సవాలు విసిరిన కేటీఆర్

కాంగ్రెస్‌లోకి ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుల ఆరోపణలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి నేరుగా సవాల్ విసిరారు. ఆ పది నియోజకవర్గాల్లో ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించే ధైర్యం ముఖ్యమంత్రికి ఉందా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. నిజంగా 66 శాతం మంది ప్రజలు ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉంటే, ఉప ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు. 
 
సిరిసిల్లలోని బీఆర్ఎస్ జిల్లా కార్యాలయంలో కొత్తగా నియమితులైన సర్పంచులను సన్మానించే కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, కేటీఆర్ కడియం శ్రీహరి ప్రస్తావన తెచ్చారు. శ్రీహరి తాను ఏ పక్షాన ఉన్నానో బహిరంగంగా చెప్పారని, అది స్పీకర్ దృష్టికి రాలేదా అని ప్రశ్నించారు. 
 
కేటీఆర్ మాజీ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డిని కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్ ముందు అబద్ధాలు చెప్పారని, మరి స్పీకర్ కూడా అబద్ధం చెబుతారా అని ప్రశ్నించారు. స్పీకర్, సంబంధిత ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి చూస్తే జాలి వేస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు. 
 
ఫిరాయింపుల వ్యవహారాన్ని నిర్వహించిన తీరుపై ఆయన తీవ్ర సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలను ఎగతాళి చేస్తూ, వారు మగవారో ఆడవారో కూడా స్పష్టంగా తెలియడం లేదని కేటీఆర్ అన్నారు. 
 
తాము ఏ పార్టీకి చెందినవారో స్పష్టంగా చెప్పే ధైర్యం వారికి లేదని కేటీఆర్ అన్నారు. అధికారం కోసం అతుక్కుపోతున్నారని ఆరోపిస్తూ, కేటీఆర్ ఆ ఎమ్మెల్యేలను పైకప్పుకు వేలాడుతున్న గబ్బిలాలతో పోల్చారు. కేవలం పదవులు, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసమే వారు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.

ఆక్యుపెన్సీతో గుర్రం పాపిరెడ్డి ను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు

ఆక్యుపెన్సీతో గుర్రం పాపిరెడ్డి ను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారునరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటించిన సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మించారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందించారు. రీసెంట్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా కంప్లీట్ ఎంటర్ టైనర్ గా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ మీట్ ను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Mohan Lal: పునర్జన్మ గతాన్ని వర్తమానాన్ని కలిపే కథతో వృష‌భ‌ ట్రైలర్

Mohan Lal: పునర్జన్మ గతాన్ని వర్తమానాన్ని కలిపే కథతో వృష‌భ‌ ట్రైలర్మోహన్ లాల్ నటిస్తున్న మూవీ "వృష‌భ‌". ఈ నెల 25 "వృష‌భ‌" సినిమా గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. విమ‌ల్ ల‌హోటి స‌హ నిర్మాత‌. దర్శకుడు నందకిషోర్ మ‌ల‌యాళం, తెలుగులో రూపొందించారు. తాజాగా "వృష‌భ‌" సినిమా ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు.

Gurram Paapi Reddy Review: గుర్రం పాపిరెడ్డి రివ్యూ.. రేటింగ్ ఎంత?

Gurram Paapi Reddy Review: గుర్రం పాపిరెడ్డి రివ్యూ.. రేటింగ్ ఎంత?కథ.. గుర్రం పాపిరెడ్డి (నరేష్ అగస్త్య), సౌదామిని (ఫరియా అబ్దుల్లా) కలిసి ఒక ముగ్గురు గ్యాంగ్ గొయ్యి (జీవన్), చిలిపి (వంశీధర్ గౌడ్) అలాగే మిలట్రీ (రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి) లతో కలిసి శ్రీశైలంలో ఉన్న ఒక శవాన్ని తీసుకొస్తారు. దానిని శ్రీనగర్ కాలనీలోని స్మశాన వాటికలో మరో శవంతో మార్చాలని ప్లాన్ వేస్తారు. అసలు ఆ శవం ఎవరిది? ఎందుకు మార్చాలనుకున్నారు? ఈ క్రమంలో రాజ కుటుంబీకులు హైగ్రీవ (జాన్ విజయ్), నీలగ్రీవ (ప్రదీప్ రుద్ర) లు గుర్రం పాపిరెడ్డిని టార్గెట్ చేసి అతన్ని వెతుకుతూ ఉంటారు. అసలు గుర్రం పాపిరెడ్డి ఎవరు? అతడు వీళ్ళకేం చేసాడు? పైగా వాళ్ళ ఆస్తి ఎందుకు కొట్టేయాలని చూస్తాడు? చివరగా ఎవరికి లాభం వచ్చింది? ఎవరికి నష్టం వచ్చింది? అనేది తెలియాలి అంటే ఈ సినిమా చూడాలి.

నీ చెస్ట్ పైన మోర్ ప్యాడింగ్ వేసుకో అనేవారు: రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్

నీ చెస్ట్ పైన మోర్ ప్యాడింగ్ వేసుకో అనేవారు: రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీపై నటి రాధికా ఆప్టే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. డబ్బుల్లేక తను దక్షిణాది చిత్రాల్లో నటించాననీ, ఆ సమయంలో చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులను అనుభవించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... ఓ మారుమూల గ్రామంలో షూటింగ్ పెట్టేవారు. అక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే మహిళను వుండేదాన్ని. నా వ్యక్తిగత సిబ్బందికి అనుమతి ఇచ్చేవారు కాదు. పైగా నా చెస్ట్ ఎత్తుగా కనిపించేందుకు మరిన్ని ప్యాడ్స్ వేసుకోవాలని గోలపెట్టేవారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆడవాళ్లపై బూతు జోకులు వేసేవారు. అవన్నీ వింటూ భరించేదాన్ని. చాలా అసౌకర్యంగా వుండేది. నేను సహజంగా చాలా ధైర్యంగా వుంటాను.

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమా

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమావందకు పైగా సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో దర్శకుడు చెప్పిన కథ విని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యా. మంచి సక్సెస్ అవుతుందనే నమ్మకం వుందని సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ తెలియజేస్తున్నారు. సన్ ఆఫ్ మూవీ లో నటిస్తున్న ఆయనను పలుకరిస్తే ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. నేడు టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చారు.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యం

winter beauty tips, కలబందతో సౌందర్యంకలబందతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. కలబంద లేదా అలోవెరాను ఎక్కువగా సౌందర్య సాధనంగా వాడుతుంటారు. ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కలబందలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, బీటాకెరొటిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై ఉన్న ముడతలను, మొటిమలు వంటి సమస్యలను నివారించి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, ముఖాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుతుంది. కలబంద గుజ్జులో కాస్త బియ్యపు పిండిని కలిపి ముఖానికి రాసి కొద్దిసేపాగాక కడిగిస్తే వృద్దాప్య ఛాయలను నివారించి యవ్వనంగా కనపడేలా చేస్తుంది. కలబంద గుజ్జు, బియ్యపు పిండి కలిపిన పేస్టు వారానికి రెండుసార్లు మర్దిస్తే ముఖంపై ఉన్న మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించుకోవచ్చు.

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలుగుంటూరు: భాషే రమ్యం.. సేవే గమ్యం అంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా గుంటూరులో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. గుంటూరులోని వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు కేవలం ఒక కార్యక్రమంలా కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వేదికలా మారాయి. స్థానిక పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం నుంచి వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వరకు జానపద ర్యాలీతో ఈ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.
