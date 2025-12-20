KTR: ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులు.. రేవంత్ రెడ్డికి సవాలు విసిరిన కేటీఆర్
కాంగ్రెస్లోకి ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుల ఆరోపణలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి నేరుగా సవాల్ విసిరారు. ఆ పది నియోజకవర్గాల్లో ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించే ధైర్యం ముఖ్యమంత్రికి ఉందా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. నిజంగా 66 శాతం మంది ప్రజలు ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉంటే, ఉప ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు.
సిరిసిల్లలోని బీఆర్ఎస్ జిల్లా కార్యాలయంలో కొత్తగా నియమితులైన సర్పంచులను సన్మానించే కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, కేటీఆర్ కడియం శ్రీహరి ప్రస్తావన తెచ్చారు. శ్రీహరి తాను ఏ పక్షాన ఉన్నానో బహిరంగంగా చెప్పారని, అది స్పీకర్ దృష్టికి రాలేదా అని ప్రశ్నించారు.
కేటీఆర్ మాజీ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డిని కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్ ముందు అబద్ధాలు చెప్పారని, మరి స్పీకర్ కూడా అబద్ధం చెబుతారా అని ప్రశ్నించారు. స్పీకర్, సంబంధిత ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి చూస్తే జాలి వేస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు.
ఫిరాయింపుల వ్యవహారాన్ని నిర్వహించిన తీరుపై ఆయన తీవ్ర సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలను ఎగతాళి చేస్తూ, వారు మగవారో ఆడవారో కూడా స్పష్టంగా తెలియడం లేదని కేటీఆర్ అన్నారు.
తాము ఏ పార్టీకి చెందినవారో స్పష్టంగా చెప్పే ధైర్యం వారికి లేదని కేటీఆర్ అన్నారు. అధికారం కోసం అతుక్కుపోతున్నారని ఆరోపిస్తూ, కేటీఆర్ ఆ ఎమ్మెల్యేలను పైకప్పుకు వేలాడుతున్న గబ్బిలాలతో పోల్చారు. కేవలం పదవులు, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసమే వారు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.