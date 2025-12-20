డిసెంబర్ 21న పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్న కేసీఆర్.. ఆ అంశాలపై చర్చ
బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ డిసెంబర్ 21 ఆదివారం నాడు పార్టీ శాసనసభాపక్షం, కార్యనిర్వాహక కమిటీతో సమావేశం కానున్నారు. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్యనిర్వాహక సభ్యులు హాజరయ్యే ఈ సమావేశానికి ఆయన అధ్యక్షత వహిస్తారు.
జల సంబంధిత సమస్యలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై భారత్ రాష్ట్ర సమితి ఆందోళనలు చేపట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రతిపాదిత ఆందోళన ప్రణాళికపై కేసీఆర్ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సమావేశం తెలంగాణ భవన్లో జరగనుంది.
వాస్తవానికి ఇది డిసెంబర్ 19న జరగాల్సి ఉండగా, ఆ తేదీ వరకు పార్లమెంట్ సమావేశాలు కొనసాగడం వల్ల వాయిదా పడింది. రాబోయే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం పార్టీ నాయకులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికలలో పార్టీ పనితీరును కేసీఆర్ సమీక్షించనున్నారు. సంస్థాగత పునర్వ్యవస్థీకరణపై కూడా చర్చిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో జల వివాదాలు, పెండింగ్లో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులు చర్చలో కీలక అంశాలుగా ఉండనున్నాయి.
90 శాతం పూర్తయిందని చెబుతున్న పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పక్కన పెట్టడంపై నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేయనున్నారు. కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును, పోలవరం నల్లమల ప్రాజెక్టును కూడా పార్టీ వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ సమస్యలే అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పార్టీ విమర్శలకు ప్రధానాంశాలుగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
జల హక్కుల కోసం తన ఆందోళనను ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లా అయిన మహబూబ్నగర్ నుండి ప్రారంభించాలని బీఆర్ఎస్ యోచిస్తోంది. నదుల అనుసంధాన కార్యక్రమం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టులను కూడా పార్టీ వ్యతిరేకించే అవకాశం ఉంది.
అదనంగా, మేడిగడ్డ, సుండిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీలను మరమ్మతులు చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని బీఆర్ఎస్ నాయకులు భావిస్తున్నారు. పార్టీ రాజకీయ వ్యూహాన్ని రూపొందించడంలో ఈ సమావేశం కీలకమైనదిగా పరిగణించబడుతోంది.