మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (10:00 IST)

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే.. ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు?

Bigg Boss Season 9
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు ఒక వారమే మిగిలివుంది. మేకర్స్ తెరలు తెరవడానికి కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, 14వ వారానికి నామినేట్ చేయబడిన పోటీదారులు డెమన్ పవన్, సంజన గల్రానీ, ఇమ్మాన్యుయేల్, సుమన్ శెట్టి, తనుజ, భరణిలు వున్నారు. నామినేట్ చేయబడిన పోటీదారుల కోసం ఓటింగ్ లైన్లు తెరవబడ్డాయి. షో అభిమానులు తమ అభిమాన పోటీదారులకు ఓటు వేయడం ప్రారంభించారు. 
 
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ ఫినాలే డిసెంబర్ 21, 2025న జరుగుతుందని అనుకుంటున్నారు. అయితే, షో అధికారిక ముగింపు తేదీని మేకర్స్ ఇంకా ప్రకటించలేదు.
 
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్ లో లాస్ట్ వీక్‌కు ముందు మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫినాలే వీక్‌కు టాప్-5 కాకుండా టాప్-6 కంటెస్టెంట్లను తీసుకుంటారని సమాచారం. మరోవైపు బిగ్ బాస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన రీతుకు బంపరాఫర్ వచ్చిందని టాక్. 
 
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం చూస్తే ఈ వారం బిగ్ బాస్ నుంచి ఒకరు ఎలిమినేట్ అవుతారు. ఆ ఒక్కరు ఎవరన్నది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. పడాల కల్యాణ్ ఇప్పటికే ఫైనల్ టికెట్ సంపాదించాడు. ఇక తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫైనల్ చేరడం ఖాయమే.
 
ఇక మిగిలింది డీమాన్ పవన్, భరణి, సుమన్ శెట్టి, సంజన గల్రానీ. ఇందులో ఈ వారం సుమన్ శెట్టి లేదా సంజన గల్రానీ ఎలిమినేట్ అయ్యేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి. ఫినాలే వీక్ కు కల్యాణ్, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్ పవన్, భరణితో పాటు సంజన లేదా సుమన్ లో ఒకరు అర్హత సాధించొచ్చు.

Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటు

Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటుఎఎస్సార్ జిల్లా యంత్రాంగం కాఫీ రైతులు తమ ఉత్పత్తులను మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా అమ్ముకునేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. రైతులకు మద్దతుగా కాఫీ రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ చొరవలో చేరిన రైతులకు యూనిట్ ధరపై 30 శాతం సబ్సిడీతో యంత్రాలు, పరికరాలు లభిస్తాయని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు. కాఫీ వ్యాపారంలో పాల్గొన్న అన్ని వ్యాపారులు చెల్లుబాటు అయ్యే కాఫీ ట్రేడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలన్నారు. నిబంధనలు పాటించని పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Adilabad: టీ స్టాల్‌లో ఇంకొకరితో చనువుగా వుందని.. కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..

Adilabad: టీ స్టాల్‌లో ఇంకొకరితో చనువుగా వుందని.. కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..తెలంగాణలో నిర్మల్ జిల్లా భైంసా పట్టణంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సోమవారం నాగేష్ అనే వ్యక్తి తాను ప్రేమలో ఉన్న 30 ఏళ్ల జె. అశ్వినిని కత్తితో పొడిచి చంపాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అక్కడికి చేరుకునే వరకు ఆమె మృతదేహం పక్కనే కూర్చున్నాడు. నిర్మల్ జిల్లాలోని భైంసాలో విడాకులు తీసుకున్న అశ్విని మరొక వ్యక్తితో మాట్లాడుతుండటం నాగేష్ చూసి ఆమెపై దాడి చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు.

India: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై పాకిస్తాన్ దాడులు: ఖండించిన భారత్

India: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై పాకిస్తాన్ దాడులు: ఖండించిన భారత్ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై పాకిస్తాన్ జరిపిన తాజా దాడులను భారతదేశం ఖండించింది. ఇందులో అనేక మంది పౌరులు మరణించారు. వారాల పాటు జరిగిన పోరాటాన్ని ముగించడానికి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన రెండు నెలల లోపే ఇరుపక్షాల మధ్య తాజా ఘర్షణలు చెలరేగాయి. సరిహద్దు ఘర్షణల్లో అనేక మంది ఆఫ్ఘన్ పౌరులు మరణించారని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ మీడియా సమావేశంలో అన్నారు.

పూటుగా లిక్కర్ సేవించి ర్యాపిడో ఎక్కిన యువతి, సీటు నుంచి జారుతూ... వీడియో వైరల్

పూటుగా లిక్కర్ సేవించి ర్యాపిడో ఎక్కిన యువతి, సీటు నుంచి జారుతూ... వీడియో వైరల్ఇటీవలి కాలంలో అర్థరాత్రుల వేళ మద్యం సేవించి పట్టుబడుతున్నవారి సంఖ్య ఎక్కువవుతోంది. ఐతే వీరిలో మహిళలు కూడా వుండటం గమనార్హం. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ఢిల్లీ నైట్ క్లబ్బులో పూటుగా మద్యం సేవించిన ఓ యువతి ర్యాపిడో బైక్ బుక్ చేసుకున్నది. బైక్ అయితే ఎక్కింది కానీ తలకు మత్తు బాగా ఎక్కడంతో బైకు పైనుంచి జారిపోయి కిందపడబోయింది. ఇంతలో ర్యాపిడో బైక్ డ్రైవర్ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి బైకును ఆపి ఆమెను పట్టుకున్నాడు. గట్టిగా పట్టుకున్నప్పటికీ ఆమె వాహనం పైనుంచి జారిపోయి రోడ్డుపై పడి లిక్కర్ మత్తులో జోగిపోయింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Survey: సర్వేలో బాలకృష్ణపై హిందూపూర్ ప్రజలు ఏమంటున్నారు?

Survey: సర్వేలో బాలకృష్ణపై హిందూపూర్ ప్రజలు ఏమంటున్నారు?ఏపీలో ఓ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో ఇటీవల, ఆ ఛానల్ నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హిందూపూర్ నుండి ఫలితాలను విడుదల చేసింది. 2024లో ఆయన ఇప్పటివరకు అత్యధిక మెజారిటీతో హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించారు. సర్వేలో, 47.4 శాతం మంది ప్రతివాదులు ఆయన పనితీరును ఓకే అని, 18.4 శాతం మంది బాగుంది అని, 5.3 శాతం మంది చాలా బాగుంది.. అని అన్నారు. ఇది మొత్తం 71.1 శాతం సంతృప్తినిచ్చింది. ఈ సర్వే బాలకృష్ణ పట్ల సానుకూలతను ప్రతిబింబిస్తుంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
