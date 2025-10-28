Bigg Boss Telugu 9 : పక్కటెముకల్లో గాయం.. రెస్టు కోసం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి అవుట్
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇటీవల ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్ భరణి సోమవారం హౌస్లోకి తిరిగి ప్రవేశించాడు. దురదృష్టవశాత్తు, హౌస్లో ఒక టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు అతనికి తీవ్ర గాయం అయింది.
అతని పక్కటెముకలు దెబ్బతిన్నాయని, కోలుకోవడానికి అతనికి కొంత సమయం పడుతుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అతనికి బెడ్ రెస్ట్ అవసరం కాబట్టి భరణి మళ్ళీ హౌస్లోకి ప్రవేశించడం సాధ్యం కాదు. బిగ్ బాస్ వీక్షకులు, భరణి అభిమానులు ఎక్స్లో గెట్ వెల్ సూన్ సందేశాలను పంపుతున్నారు.
ఇటీవల ఎపిసోడ్లో ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ శ్రీజ, ప్రియా, మనీష్, శ్రేష్ఠి వర్మ, ఫ్లోరా సైనీ, మర్యాద ప్రియ అందరూ హౌస్లోకి తిరిగి వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. వారు కూడా ఎనిమిదో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు.