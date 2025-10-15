బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 బంధాలు: సెంటిమెంట్ బాగా పండుతోంది.. ఆట పడిపోతుంది.. క్రేజ్ గోవిందా
Bigg boss telugu season 9
బిగ్ బాస్ తెలుగు టీవీ షో ప్రస్తుతం తొమ్మిదవ సీజన్ కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ షోకు క్రేజ్ లభించట్లేదు. ఇందుకు పోటీదారులే కారణం. వారి ఆటతీరును మొదటి కొన్ని వారాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. బిగ్ బాస్ హౌస్లో సెంటిమెంట్ బాగా పండుతోంది. బిగ్ బాస్ హౌస్లో బంధాలు పెరిగిపోతున్నాయి. తద్వారా బిగ్ బాస్ షో క్రేజ్ క్షీణించింది. ఆసక్తికరంగా, వైల్డ్ కార్డ్ పోటీదారుడు ఆయేషా హౌస్ లోపల నడుస్తున్న అన్ని ప్రతికూల విషయాలను బయటపెట్టింది.
తాజా ఎపిసోడ్లో, ఆమె తనూజను నామినేట్ చేసి, తనకు అభిమానం లభిస్తుందని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. తనూజ నిరంతరం భరణి నుండి మద్దతును ఆశిస్తుందని, ఇది ఇతర మహిళా పోటీదారులకు అన్యాయం అని ఆయేషా చెప్పింది. తనూజ భరణి నుండి మద్దతును ఆశిస్తుందని, అతను అలా చేయకపోతే, ఆమె ఏడుపు ప్రారంభించి అనవసరంగా భావోద్వేగానికి గురవుతుందని ఆయేషా చెప్పింది.
పోటీదారులు ఆట ఆడటానికి ఇంటికి వచ్చారని, అనవసరంగా బంధాలను పెంచుకోకూడదని ఆయేషా చెప్పింది. అదే కొనసాగితే, బిగ్ బాస్ హౌస్లో పోటీదారుల కంటే బాయ్ఫ్రెండ్, గర్ల్ఫ్రెండ్, తండ్రి, తల్లి వంటి సెంటిమెంట్ల కారణంగా ఆటతీరు క్షీణిస్తుందని తెలిపారు. ఆయేషా మాత్రమే కాదు, మిగతా పోటీదారులందరూ కూడా అలాగే భావించారు.
ప్రస్తుత ఎపిసోడ్ భరణి కళ్ళు తెరిపించింది. ఈ సంబంధాల పేరుతో అతను తన ఆటను తానే పాడు చేసుకుంటున్నాడని తెలుసుకున్నాడు. ఈ ఎపిసోడ్ డెమోన్ పవన్-రీతు, సంజన-ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ-భరణి-దివ్యలకు బంధాలకు ముగింపు పలకాలని కూడా స్పష్టం చేసింది.