హైయర్ ఇండియా, 6వ సంవత్సరం వరుసగా బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9కి భాగస్వామి
వరుసగా 16 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచ నెం.1 మెజర్ అప్లయెన్సెస్ బ్రాండ్గా నిలిచిన హైయర్ అప్లయెన్సెస్ ఇండియా, ఈ ఏడాది కూడా ప్రేక్షకుల ముందు వెలుగులోకి వస్తోంది. స్టార్ మా SD & HDలో, జియోహాట్స్టార్లో ప్రసారమవుతున్న బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9కు అసోసియేట్ స్పాన్సర్గా హైయర్ మరోసారి ముందుకొచ్చింది. దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఈ రియాలిటీ షోతో భాగస్వామ్యం ద్వారా, తెలుగుభాషా ప్రేక్షకులతో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలనే హైయర్ సంకల్పాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తోంది.
ఈ భాగస్వామ్యంతో, హైయర్ LED టీవీలు, ఫ్రిజ్లు మరియు ఎయిర్ కండీషనర్లు బిగ్ బాస్ ఇంటి లోపల ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రదర్శించబడతాయి. More Creation, More Possibilities అనే తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, షోలోని సహజమైన సమీకరణల ద్వారా హైయర్ యొక్క ఆధునిక AI సాంకేతికత, సృజనాత్మకత, ప్రీమియం డిజైన్లను నేరుగా ప్రేక్షకుల గృహాలకి చేరువ చేస్తుంది.
ఇకపోతే, హైయర్ తన వాషింగ్ మెషీన్లను కేంద్రీకరించి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఇన్-హౌస్ టాస్క్ ద్వారా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. ఈ యాక్టివేషన్ ద్వారా హైయర్ యొక్క అత్యాధునిక లాండ్రీ టెక్నాలజీని చూపించడమే కాకుండా, ప్రతిరోజు పనులను మరింత సులభం, స్మార్ట్గా మార్చే బ్రాండ్ నిబద్ధతను కూడా హైలైట్ చేస్తుంది. ఇలా వినోదభరితమైన, గుర్తుండిపోయే క్షణాలను సృష్టించడం ద్వారా, హైయర్ ప్రేక్షకులతో పాటు పోటీదారులతోనూ భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ సందర్భంలో హైయర్ అప్లయెన్సెస్ ఇండియా అధ్యక్షుడు శ్రీ ఎన్ఎస్ సతీష్ మాట్లాడుతూ, బిగ్ బాస్ తెలుగుతో మా గత భాగస్వామ్యం అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది. ఇప్పుడు మేము ఆ ఉత్సాహాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఉత్సుకతతో ఉన్నాం. ఈ ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన వేదికలలో ఒకటైన ఈ షో ద్వారా, కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులతో సహజమైన, వినోదాత్మకమైన రీతిలో మమేకం కావచ్చు. మా LED టీవీలతో సమ్మోహన వినోదం, ACలతో సౌకర్యం, వాషింగ్ మెషీన్లతో స్మార్ట్ సౌలభ్యం, ఆధునిక ఫ్రిజ్లతో దీర్ఘకాలిక తాజాదనం. ఇవన్నీ ఆధునిక జీవనశైలికి సహజంగా సరిపోతాయని ఈ భాగస్వామ్యం చూపిస్తుంది. హైయర్గా మేము ప్రాంతీయ వినియోగదారులతో సంబంధాన్ని మరింత బలపరచడంలో, సృజనాత్మకతతో రోజువారీ జీవనాన్ని కొత్తగా నిర్వచించడంలో నిబద్ధతతో ఉన్నాం అని అన్నారు.
సమీపిస్తున్న పండుగ సీజన్లో, హైయర్ తన ఉనికిని మరింత బలపరచుకుని, అన్ని ప్రొడక్ట్ కేటగిరీలలో వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతను పెంపొందించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. బిగ్ బాస్ తెలుగుతో ఈ భాగస్వామ్యం, తెలుగు మార్కెట్లో ప్రేక్షకులను ఆకర్షించే శక్తివంతమైన వేదికగా నిలుస్తుంది. వినోదం, డ్రామా, అనుకోని మలుపులతో కూడిన ఈ సీజన్లో హైయర్ ఉనికి, మొత్తం సీజన్లో గట్టిగా ప్రతిధ్వనించనుంది.