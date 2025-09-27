బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9: దివ్వెల మాధురి హౌస్లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ?
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రేక్షకులను నాన్-స్టాప్ డ్రామా, ఫైట్స్, ట్విస్ట్లతో ఆకట్టుకుంటోంది. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఎల్లప్పుడూ హౌస్లోని డైనమిక్ని మారుస్తుంది. దివ్వెల మాధురి హౌస్లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోందని పుకార్లు వ్యాపించాయి. దివ్వెల మాధురి ఎంట్రీతో, వాతావరణం మారుతుందని భావిస్తున్నారు.
బిగ్బాస్ చరిత్రలో మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్స్ కొత్తేం కాదు. అయితే ఇందులో కొన్ని నిజంగానే ఎలిమినేషన్లు అయితే మరికొన్ని మాత్రం సీక్రెట్ రూమ్ డ్రామాలు. ఇక తాజాగా బిగ్బాస్ 9లో కూడా అదే డ్రామా రిపీట్ అయింది. హౌస్లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా దివ్య నికితాని పంపించి హౌస్మేట్స్కి చిన్న షాకిచ్చాడు బిగ్బాస్.
ఇక నేటి ఎపిసోడ్లో మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ అంటూ అందర్నీ హడలెత్తించాడు. అందుకు తగ్గట్లుగానే డ్రామాని పండించి.. హౌస్ నుంచి సంజనని ఎలిమినేట్ చేస్తూ హౌస్మేట్స్కి మరో షాకిచ్చాడు.
ఇకపోతే వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో బిగ్ బాస్ హౌస్లో డ్రామా ఎలా సాగుతుందో చూడటం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. హౌస్లో కొన్ని కొత్త మార్పులను చూడటానికి అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఈ సీజన్లో ఎవరు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇస్తారో వేచి చూద్దాం.