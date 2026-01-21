బుధవారం, 21 జనవరి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: బుధవారం, 21 జనవరి 2026 (21:31 IST)

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

winter health
శీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం,  వెచ్చగా ఉండటం వంటివి.
 
మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి. జ్వరం, దగ్గు, అలసట, గొంతు నొప్పి, శరీర నొప్పులు, శ్వాస ఆడక పోవడం కూడా ఫ్లూ లేదా న్యుమోనియా వంటి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్‌లను సూచిస్తాయి. ఈ లక్షణాలు కొనసాగితే లేదా తీవ్రమైతే, వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.
 
డాక్టర్ అరుణ్ వాధ్వా, ఎంబీబీఎస్, ఎండీ- పీడియాట్రిక్స్, డాక్టర్ అరుణ్ వాధ్వా క్లినిక్, దిల్లీ, ఈ సీజన్‌లో కచ్చిత మైన రోగ నిర్ధారణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. శీతాకాలపు అనారోగ్యాలు పెరుగుతున్నందున, సరైన రోగ నిర్ధారణ అనేది కోలుకోవడానికి, సమస్యలను నివారించడానికి ఎంతో కీలకం. మీరు అనారోగ్యంగా ఉన్నట్లు భావిస్తే, దానిని విస్మరించవద్దు. సురక్షితంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ముందుగానే వైద్యుడిని సంప్రదించండి’ అని ఆయన సూచించారు.
 
సకాలంలో పరీక్షలు చేయవలసిన అవసరం
మన వేగవంతమైన జీవితాల్లో, ఎవరూ కూడా అనారోగ్యంతో ఓ పక్కన బాధపడుతూ ఉండాలని అనుకోరు. సరిగ్గా ఈ విషయంలోనే, వేగవంతమైన పరీక్ష అమలులోకి వస్తుంది. ఇది ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధులను నిర్ధారించడానికి త్వరిత, సమర్థవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
 
అబాట్‌  అంటు వ్యాధుల వైద్య వ్యవహారాల డైరెక్టర్ డాక్టర్ సోను భట్నాగర్ సకాలంలో పరీక్ష చేయించుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యతను చాటిచెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్‌లను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో పరీక్ష కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వివిధ శ్వాసకోశ వ్యాధులకు వేగవంతమైన పరీక్ష ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది త్వరిత, కచ్చితమైన రోగ నిర్ధారణకు వీలు కల్పిస్తుంది అని అన్నారు.
 
ఈ సీజన్‌లో మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి మీరు పాటించాల్సిన కొన్ని సులభమైన పద్ధతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి
1. పరీక్ష చేయించుకోండి: మీకు ఏది అనారోగ్యం కలిగిస్తుందో తెలుసుకోవడం అనేది కోలుకోవడంలో మొదటి అడుగు. మీకు శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలు ఉంటే, మీ వైద్యుడితో మాట్లాడి, త్వరితగతిన పరీక్ష చేయించుకోవడం గురించి ఆలోచించండి. వేగవంతమైన పరీక్షలు త్వరగా ఫలితాలను అందిస్తాయి, సరైన చికిత్సను ఎంచుకోడానికి మీ వైద్యుడికి సహాయపడతాయి, తద్వారా మీరు త్వరగా కోలుకోవచ్చు.
 
2. మీ పరిస్థితిని పర్యవేక్షించండి: మీ లక్షణాలను, వాటి తీవ్రతను గమనిస్తూ ఉండండి. మీకు జ్వరం పెరుగుతున్నా లేదా ఏవైనా లక్షణాలు తీవ్రమవుతున్నా, వెంటనే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
 
3. చికిత్స తీసుకోండి: సత్వర రోగ నిర్ధారణతో, మీరు వెంటనే చికిత్స పొందవచ్చు. లక్షణాల నుండి ఉపశ మనం పొందడానికి, ఇన్ఫెక్షన్‌తో పోరాడటానికి మీ వైద్యుడు సూచించిన మందులు, మార్గదర్శకాల పూర్తి కోర్సును సరిగ్గా పాటించాలని గుర్తుంచుకోండి.
 
4. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి: తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. బాగా నిద్రించండి. ప్రశాంతంగా ఉండండి, బాగా హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండండి(నీరు, రసం, కొబ్బరి నీరు లేదా తాజా పండ్ల రసం వంటివి తీసుకోండి), ఆరోగ్యదాయక ఆహారాన్ని తినండి.
 
5. ఇంట్లోనే ఉండండి: మీరు అనారోగ్య లక్షణాలను ఎదుర్కొంటుంటే, మీరు కోలుకోవడానికి సమయం పట్టవచ్చు. అప్పటివరకు ఒంటరిగా ఉండాలి. ఇన్ఫెక్షన్ ఇతర వ్యక్తులకు వ్యాపించకుండా చూసుకోవాలి.
 
శీతాకాలం కొనసాగుతున్నందున, ముందు జాగ్రత్తగా ఉండి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీరు అనారోగ్యంగా ఉన్నట్లయితే, చేతులు కడుక్కోవడం, రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో మాస్కు ధరించడం, భౌతిక దూరం పాటించడం వంటి సాధారణ ముందుజాగ్రత్త అలవాట్లను కొనసాగించండి. రక్షణ పొందడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి ఫ్లూ, న్యుమోనియాకు సంబంధించిన టీకాలు వేయించుకోవడం. ఈ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా, మీరు ఈ కాలాన్ని సురక్షితంగా ఆస్వాదించవచ్చు. మీకు ప్రియమైన వారిని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. ఈ శీతాకాలంలో మీరు వెచ్చదనంతో, ఆరోగ్యంతో ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం!

Chiranjeevi: మళ్ళీ మన శంకర వరప్రసాద్ టికెట్ ధరలు పెరగనున్నాయా?

Chiranjeevi: మళ్ళీ మన శంకర వరప్రసాద్ టికెట్ ధరలు పెరగనున్నాయా?మెగాస్టార్ చిరంజీవి, వెంకటేష్ నటించిన చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. సంక్రాంతికి పండుగకు విడుదలైన మంచి రన్ లో ప్రదర్శించబడుతోంది. ఓవరాల్ గా చూస్తే ఓవర్ సీస్ లో బాగా కలెక్లన్లు రాబట్టింది. రిలీజ్ కు ముందు తెలుగు రాష్ట్రాలలో టికెట్ ధరలు పెరిగాయి. కాగా, పండుగ తర్వాత అటు ఆంధ్ర, తెలంగాణాలోనూ సాధారణ టిక్కెట్ ధరలకే ప్రదర్శించబడుతోంది.

Naveen Chandra: సైకలాజికల్ హారర్ గా నవీన్ చంద్ర మూవీ హనీ తెరకెక్కుతోంది

Naveen Chandra: సైకలాజికల్ హారర్ గా నవీన్ చంద్ర మూవీ హనీ తెరకెక్కుతోందినవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై ప్రధాన పాత్రల్లో కరుణ కుమార్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ హనీ. OVA ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవి పీట్ల, ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని శేఖర్ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది.

Rajiv Kanakala: ఏ స్వీట్ రైవల్రీ తో ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ ప్రారంభం

Rajiv Kanakala: ఏ స్వీట్ రైవల్రీ తో ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ ప్రారంభంఒక్కప్పటిలా లేవు రోజులు.. ట్రెండ్ మారింది. అందుకు తగ్గట్టుగా ఆడియన్స్ ఆలోచనలు, టేస్ట్ కూడా మారిపోయాయి. కాబట్టి ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయ్యే కొత్త కొత్త కథలతోనే మేకర్స్ సినిమాలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అలాంటి ఓ వైవిద్యభరితమైన స్టోరీ తీసుకొని, ఇప్పటితరం ఆడియన్స్ కోరుకునే అన్ని అంశాలతో ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ అనే సినిమా రూపొందిస్తున్నారు డైరెక్టర్ రాజేష్ జగన్నాధం.

Davos: వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం 2026 సదస్సులో రేవంత్ రెడ్డితో చిరంజీవి

Davos: వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం 2026 సదస్సులో రేవంత్ రెడ్డితో చిరంజీవిముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానాన్ని గౌరవిస్తూ చిరంజీవి గారు సదస్సుకు హాజరై, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వేదికపై ఆవిష్కరించిన “తెలంగాణ రైజింగ్ 2047” విజన్ డాక్యుమెంట్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై తెలంగాణ అభివృద్ధి దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబించిన ఈ ఘట్టం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

పీరియాడిక్ కథతో టొవినో థామస్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి రూపొందుతోంది

పీరియాడిక్ కథతో టొవినో థామస్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి రూపొందుతోందిమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి. ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.
