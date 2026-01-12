సోమవారం, 12 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (11:45 IST)

Telangana : తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు.. పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు

Cold Wave
తెలంగాణ తీవ్రమైన చలిగాలులు ఏర్పడ్డాయి. కొన్ని చోట్ల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 10 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువకు పడిపోయింది. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండి) ప్రకారం, ఆదిలాబాద్‌లో ఆదివారం అత్యల్పంగా 7.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని కోహిర్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 7.9 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది.
 
హైదరాబాద్ సమీపంలోని పటాన్‌చెరులో ఉష్ణోగ్రత 9.2 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పడిపోగా, హైదరాబాద్ శివార్లలోని రాజేంద్రనగర్, హయత్‌నగర్‌లో వరుసగా 10.5, 12.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
 
ఆదిలాబాద్, మెదక్, పటాన్‌చెరులో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కంటే గణనీయంగా తక్కువగా ఉంది. ఈ ప్రాంతాలలో సాధారణం కంటే 3.1 నుండి 5 డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. హనుమకొండ, హైదరాబాద్, నల్గొండ, నిజామాబాద్, రామగుండం, రాజేంద్రనగర్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కంటే 1.6 నుండి 3 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదైంది.
 
మొత్తం 12 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఎనిమిది జిల్లాల్లో 10.1 నుండి 11 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య, మిగిలిన జిల్లాల్లో 11.1 నుండి 14 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలిగాలులు ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి. రాత్రి నుండి ఉదయం 11 గంటల వరకు చలి వాతావరణం కొనసాగుతోంది.
 
ఉదయం 7 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు, మళ్లీ సాయంత్రం 5 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు చలిగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటోంది. సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకోవడానికి తమ స్వస్థలాలకు వెళ్తున్న ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ నుండి తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాలకు, పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రయాణిస్తున్న వేలాది కుటుంబాలు చలి వాతావరణం కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. 
 
ఐఎండి ప్రకారం, తూర్పు, ఆగ్నేయ దిశల నుండి వీస్తున్న దిగువ స్థాయి గాలుల కారణంగా రాబోయే మూడు రోజుల పాటు చలి పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు 11 నుండి 15 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని నివాసితులు అంచనా వేయవచ్చు.
 
ఇదిలా ఉండగా, గత దశాబ్దంలో తెలంగాణలో చూసిన అత్యంత చల్లని, సుదీర్ఘమైన శీతాకాలాలలో 2025 శీతాకాలం ఒకటిగా నిలిచిందని వాతావరణ గణాంకాలు చూపిస్తున్నాయి. డిసెంబర్‌లో అసాధారణంగా అధిక సంఖ్యలో చలిగాలుల రోజులు నమోదయ్యాయి. 
 
2025 డిసెంబర్‌లో రాష్ట్రంలో 18 రోజుల పాటు చలిగాలులు వీచాయి. ఇది 2024 డిసెంబర్‌లోని కేవలం రెండు రోజుల కంటే గణనీయమైన పెరుగుదల, గత 10 సంవత్సరాలలో నమోదైన అత్యధిక సంఖ్య. ఆ ఒక్క నెలలోనే రెండు తీవ్రమైన శీతలగాలులు వీచాయి.
 
సాధారణంగా అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ఆదిలాబాద్ వంటి ఉత్తర జిల్లాలతో పాటు, ఈసారి సంగారెడ్డి, మెదక్‌తో సహా మధ్య తెలంగాణ జిల్లాలు, అలాగే హైదరాబాద్ పశ్చిమ శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా నిరంతరంగా తక్కువ ఉష్టోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.
