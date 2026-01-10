ఐపీఎస్ అధికారిణిపై వేధింపులు.. కుమారుడు పోయాక సగం చనిపోయా.. మంత్రి కోమటిరెడ్డి
ఒక ఐపీఎస్ అధికారిణి వేధింపుల వివాదానికి సంబంధించి పరోక్ష ఆరోపణలపై తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి స్పందించారు. నల్గొండకు చెందిన ఒక సీనియర్ నాయకుడు ఒక మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిణి పట్ల లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారని ఒక టెలివిజన్ ఛానెల్ నివేదిక పేర్కొంది.
ఈ నివేదిక ఐపీఎస్ అధికారుల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకతలకు దారితీసింది. ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తన కుమారుడిని కోల్పోయిన తర్వాత తాను తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యానని అన్నారు. తన పేరు మీద ఏర్పాటు చేసిన ఫౌండేషన్ ద్వారా తాను విస్తృతంగా సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఒక మహిళా అధికారిణిని ఇలాంటి వివాదాల్లోకి లాగడం అన్యాయమని అన్నారు. తన గురించి ఏమైనా రాసుకోవచ్చని, కానీ ఒక మహిళా అధికారిణిని ఇందులో చేర్చడం హద్దులు దాటడమేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఐపీఎస్ అధికారులను బదిలీ చేసే అధికారం ముఖ్యమంత్రికి ఉంటుందని కోమటిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
ఐపీఎస్ అధికారి కావడానికి సంవత్సరాల తరబడి పోరాటం, అంకితభావం అవసరమని కోమటిరెడ్డి అన్నారు. త్వరలోనే నిజం బయటపడుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ విషయంపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని కోమటిరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కోరారు.
తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం తాను రాజీనామా చేశానని కోమటిరెడ్డి అన్నారు. అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ ప్రజల కోసం పనిచేశానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇంకా భావోద్వేగంతో మాట్లాడుతూ, తన కుమారుడిని కోల్పోవడం అంటే తనలో సగం కోల్పోయినట్లు అనిపించిందని అన్నారు. తనను గానీ, తన కుటుంబాన్ని గానీ ఇబ్బంది పెట్టవద్దని ఆయన మీడియాకు విజ్ఞప్తి చేశారు. .ప్రతీ ఒక్కరికీ కుటుంబం ఉంటుంది. అడ్డగోలు రాతలు మంచివి కాదని హితవు పలికారు.
ప్రస్తుతం మీడియా రంగంలో ఉన్నవారంతా తనకు తెలిసిన వారేనని...తనతో స్నేహం చేసేవారని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తన గురించి అన్నీ తెలిసి కూడా ఇలాంటి వార్తలు ప్రచురించడం బాధాకరం అని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.