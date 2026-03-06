ఇతరుల బాధలో కూడా వినోదం వెతికేవారిని నిలదీసే రోజు రావాలి : అనసూయ
ఈ మధ్య కాలంలో టీవీ యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్ను నెటిజన్లు లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేస్తున్నారు. తరచుగా ఆమె ట్రోలింగ్ ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనిపై ఆమె తాజాగా పెట్టిన ఓ పోస్ట్ ఇపుడు వైరల్ అయింది. తప్పు చేసే వారిని వదిలేసి, దాన్ని ఎదురించే వారిని టార్గెట్ చేయడంపై తాజాగా అసహనం వ్యక్తంచేశారు.
అనసూయ తాజాగా హోళీ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడటం ప్రారంభించగానే కొందరు వ్యక్తులు 'ఆంటీ..' అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుండగా.. కొందరు ఆ వీడియోకు వచ్చిన కామెంట్స్తో రీల్స్ చేశారు. ఆ రీల్స్ గురించి ఆమె పోస్ట్ పెట్టారు.
'ఇతరుల బాధలో కూడా వినోదం వెతికేవారిని, కనీస సానుభూతి, సామాజిక బాధ్యత లేని వారిని సమాజం నిలదీసే రోజు రావాలి. వయసును బట్టి హేళన చేయడం, మహిళలపై వివక్ష చూపడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇలాంటివారిని చూసి సమాజం సిగ్గుపడాలి. అందరూ 'నాకెందుకులే' అని వదిలేస్తూ వెళ్తే ఇలాంటివి సాధారణం అవుతాయి. క్రమంగా మానవత్వాన్ని కోల్పోతాం'.
'నేను ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పడానికి మొహమాట పడను. నేను సాధించిన విజయాలు, నా ప్రయాణం నాకెంతో గర్వకారణం. ఎన్ని విమర్శలు ఎదురైనా తట్టుకొని నిలబడిన ధైర్యమే నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది. ఎన్నో ఎదుర్కొని పైకి వచ్చేవారిని విమర్శించడానికి మీరెవరు?' అంటూ ట్రోలర్స్ను ఉద్దేశించి ఆమె పోస్ట్ పెట్టారు.